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Что Где Есть

Конфеты со стаутом, трюфель-бургер и паэлья во дворе особняка XIX века: ресторанный дайджест

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Где в эти выходные открываются самые красивые террасы, а куда идти за трушными берлинским денером и радлером? Отвечаем в традиционной гастрономической подборке. 

Терраса Made in China 

Маршрут между Исаакиевским собором и Эрмитажем теперь можно скрасить пит-стопом. 26 мая открывается азиатская терраса Made in China, будет вечеринка с огромным плато креветок и коктейлями.

Большая Морская ул., 35

День города в Le Courage

Праздник в русском ресторане Le Courage, посвященный Петербургу, конечно, пройдет 27 мая: с 18:00 будет играть живая музыка — классика, исполненная на виолончели и скрипке, пунш в качестве велком-дринка каждому, спецменю и большой торт! 

Басков переулок, 2

Официальное открытие technodöner

С 26 по 28 мая новый стритфуд-бар technodöner открывается официально. В программе: денеры, лимитированные радлеры, то есть коктейли из пива и лимонада, вэлком-шоты и известные музыканты петербургской электронной сцены.

ул. Некрасова, 28

Большой испанский бранч в Juan

28 мая в Juan в особняке Мясникова устраивают большой испанский бранч под названием La Movida — это культурное движение, зародившееся в Мадриде 70-х, и вскоре распространившееся по всей Испании.

В тапас-баре в этот день будут гуакамоле, хамон, чоризо, печеные перцы с кантабрийскими анчоусами и множество различных пинчос, в raw-станции — устрицы и морские ежи, а главным блюдом станет королевская паэлья с морепродуктами, ее начнут готовить на террасе в 15:00.

ул. Восстания, 45

30-летие воскресных бранчей в Гранд Отеле Европа

Гранд Отель Европа, устроивший первый в России грандиозный буфет с живой музыкой в стенах ресторана «Европа» в 1993 году, отмечает 30-летие воскресных бранчей серией гастролей. Праздничный цикл откроет Артем Мартиросов, шеф-повар панкавказского «КрабыКутабы» и тайского Black Thai, 28 мая. Он представит 13 своих блюд в азиатской стилистике: зеленый манго с чили, папайей и осьминогом, ребра кальби с черным чесноком, угольная треска с красным мисо и др.

Михайловская ул., 1/7

Открытие летней веранды Lou Lou 

26 мая на Крестовском острове запустят летнюю террасу Lou Lou. Будет кавер-группа с французскими хитами, винное казино, сабраж, подарки (трехчасовая прогулка на катере!). В праздничном меню буйство морепродуктов: от креветки Розенберга с соусом из зеленого маринованного перца до морского языка, барамунди и альфонсино.

ул. Вязовая, 8

День рождения винного бара Bacchus

26 мая поздравляем команду винного бара! Они готовят сет от шефа, праздничный торт и реки вин Восточной Европы (по бокалам!), которые вы точно еще не пробовали. 

Караванная ул., 7

2 года ресторану Saro

В эти выходные ресторану Saro на Петроградской стороне стукнет 2 года! Приезжайте на набережную Лазарева за фирменным спешл-меню — трюфель-бургер на домашней бриоши с чеддером и котлетой из мраморной говядины,  коктейли на основе авторских спиритов и винные пары от RAW.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Дегустация винна и мастер-класс по созданию мерча от «На вина!» и DELONATELO

27 мая в 18:00 пройдет мастер-класс «Think&Drink». Попробуем 4 образца вина, узнаем о техниках нанесения принтов на футболки, а дальше сделаем мерч своими руками (и унесем домой!). 

Б. Пушкарская ул., 10В

Терраса в Ossu

В лапшичной на Некрасова, наконец, появилась крытая терраса с полноценными столами и стульями, а не импровизированная — с красными ящиками и пуфами. Отменные роллы, кокосовый карри и креветки бэнг-бэнг, по-прежнему, на уровне. 

ул. Некрасова, 21

Бранч Grill Station в Mozzarella bar на Петроградской

28 мая в Mozzarella Bar на Большом приедет Grill Station во главе с шеф-поваром Даниилом Даниловым. С 12:00 до 17:00 он будет готовить печеные перцы рамиро с соусом из стружки тунца и балтийскими шпротами, за которыми все едут на Московский проспект, ливанский хумус из персидской чечевицы с куриными сердечками и гребешок с соусом жу. Еще обещают ледяные летние коктейли на зеленой террасе!

Большой пр. ПС, 13/4

Конфета со стаутом от фабрики «Культура» и Dreamteam Brew 

Два гастрокита объединились, чтобы создать конфету «Брауни Стаут» из трех видов шоколада и черного эля (она уже появилась во всех магазинах «Культура» и ресторанах сети Dreamteam). Сладость со вкусом солода и овсянки из какао-бобов высшей категории разрабатывали два месяца.

Терраса Bellevue 

В ресторане Bellevue на крыше «Гранд отель Мойка 22» 25 мая (19:30) открывается летняя терраса с невероятным видом на Дворцовую площадь. В программе: коктейли и угощения. 

наб. реки Мойки, 22

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