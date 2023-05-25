Конфеты со стаутом, трюфель-бургер и паэлья во дворе особняка XIX века: ресторанный дайджест

Большой испанский бранч в Juan

28 мая в Juan в особняке Мясникова устраивают большой испанский бранч под названием La Movida — это культурное движение, зародившееся в Мадриде 70-х, и вскоре распространившееся по всей Испании.

В тапас-баре в этот день будут гуакамоле, хамон, чоризо, печеные перцы с кантабрийскими анчоусами и множество различных пинчос, в raw-станции — устрицы и морские ежи, а главным блюдом станет королевская паэлья с морепродуктами, ее начнут готовить на террасе в 15:00.

ул. Восстания, 45