Держите кий в руках! 7 гастрономических бильярдных в Петербурге

Моднейшая Solids, интернациональная «Мир» и байкерский гараж. «Собака.ru» собрала список мест, где можно сыграть в пул, сопроводив его отличной пиццей, самым острым перцем и даже филиппинским адобо.
«Мир»
Во дворе Барной линии «Исткабеля» вечный праздник содружества наций! В интернациональном баре «Мир» готовят азиатской лапшой, немецкими колбасками, белорусскими драниками, сербской плескавицей и филиппинским адобо из свинины. Развлекают людей выставками совриска, диджей-сетами и бесплатным американским пулом.
Кожевенная линия, 34
Kiks
Во дворах Марата спрятан «Дом Бита», в котором уместились бильядрная Kiks (три стола, 600 руб. в час) и велокафе «Вираж». Завтракать можно весь день, а перекусить — боулами (мяса здесь не ищите) и многовкусовыми сэндвичами: с чеддером, гаудой, адыгейским сыром, песто и апельсиновой горчицей, с нутовым салатом, тофу и водорослями.
Марата, 56-58
Solids Billiard & Bar
Клубно-гастрономический проект Анри Бера, Стивена Шарма (оба — Nothing Fancy), а также лайфстайл-блогера Марии Червоткиной и художника-иллюстратора Алексея Глухова. Бильярду на космических сирневых столах (1000 руб. в час, без бронирования) подобает качественный джанкфуд от самого модного шеф-повара Петербурга прямо сейчас Ромы Киселева.: фишн-чипс, фри с пармезаном и трюфельным соусом и хрустящие креветки с карри.
Гатчинская ул., 16
Co-op Garage
Достопримечательность на задворках Гороховой, которая давно перестала быть хоть сколько секретной – вечером выходного дня можно постоять в очереди, чтобы постоять в очереди, но уже во дворе модного «Гаража» и за пиццей. Она здесь идеальна! И хруст, и не надоевшие сочетания, и даже соус к корочкам. Внутри большого зала стоит бильярдный стол, который функционирует аж до 2-х ночи.
Гороховая ул., 47
«Мастер и Маргарита»
В неаполитанской пиццерии у Ботанического сада, в которой днем в бильярд играют родители с детьми, а вечером — молодежь с коктейлями в руках. Обязательно пробуйте местную пиццу: она выпекается в дровяной печи в течение минуты при 485 градусах, благодаря чему на корочке получается характерный «леопардоввый» принт, а вся начинка остается суперсочной.
Аптекарский проспект, 2
Branch Garage и Gypsies & Jews
Два заведения в духе тотальной американы. В «Гараже» внутри помещения (с висящим над баром автомобилем!) в пул все играют по очереди на двух столах, пока за стойкой байкеры дегустируют самые острые перцы в мире из специального Hell Menu. А в Gypsies & Jews бильярд, выросший под неоновой вывеской «Here the light that never goes out» нужно упрямо караулить, чему поспособствуют пинта-другая.
ул. Печатника Григорьева, 12; ул. Ломоносова, 14
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