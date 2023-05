Держите кий в руках! 7 гастрономических бильярдных в Петербурге

Branch Garage и Gypsies & Jews

Два заведения в духе тотальной американы. В «Гараже» внутри помещения (с висящим над баром автомобилем!) в пул все играют по очереди на двух столах, пока за стойкой байкеры дегустируют самые острые перцы в мире из специального Hell Menu. А в Gypsies & Jews бильярд, выросший под неоновой вывеской «Here the light that never goes out» нужно упрямо караулить, чему поспособствуют пинта-другая.

ул. Печатника Григорьева, 12; ул. Ломоносова, 14