Держите кий в руках! 7 гастрономических бильярдных в Петербурге

Co-op Garage

Достопримечательность на задворках Гороховой, которая давно перестала быть хоть сколько секретной – вечером выходного дня можно постоять в очереди, чтобы постоять в очереди, но уже во дворе модного «Гаража» и за пиццей. Она здесь идеальна! И хруст, и не надоевшие сочетания, и даже соус к корочкам. Внутри большого зала стоит бильярдный стол, который функционирует аж до 2-х ночи.

Гороховая ул., 47