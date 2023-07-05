40 лучших ресторанных террас

Кислородное голодание лечим крапивным гимлетом на Финском заливе и розовым пагром с видом на лебедей Крестовского — главные места летнего террасинга собрала автор телеграм-канала «Champussy: еда и отдых в Петербурге» Наталья Васенкова.
У воды
Cruise by Kuznyahouse
Главный тусовочный лайнер-ресторан от команды Kuznyahouse на Новой Голландии: в салоне играют на рояле, на палубе отрываются на рейвах с сауэрами в руках. Каждый день по пять рейсов, каждую неделю приезжают с гастролями именитые шеф-повара. Маршрутов несколько: днем в основном по Неве от Смольного до «Севкабель Порта», ночью выходите в Финский залив и встречаете развод мостов от Троицкого до Благовещенского.
Английская наб., 58
«Рыба моей мечты»
В XIX веке с корабля на бал попадали промышленники Путиловы — буквально: их особняк на Крестовском острове выходит прямо на Малую Невку. Теперь здесь рыбный ресторан ZL Group с террасой и собственным причалом. Швартуйте катер (wishful thinking!) и берите курс на аквариум с морепродуктами: устрицы, морские ежи и вонголе тут всегда свежайшие.
Пр. Динамо, 2а
Барная линия «Исткабеля»
Барный кластер (13 заведений!) на набережной с видом на Финский залив — часть пространства «Севкабель Порт». В Takadaya нальют саке с японскими закусками, в Ontap — локальный портер. В «Мидийных личностях» приготовят кастрюльку мидий, в бильярдной «Мир» играют в пул, а в грузинском Leila накормят пиде и питами.
Кожевенная лин., 34
Crevette
Место преисполнено романтикой! Во-первых, вид на Финский залив из квартала «Брусницын» на Васильевском сумасшедший. Во-вторых, бистро открыла одна из самых ярких пар Петербурга — ресторатор Алена Мельникова и шеф-повар Олег Перфилов. Его креветки с картофельным муслином, да еще и на террасе — это ли не кайф?
Кожевенная лин., 30
Saro
Вид с террасы Saro развиртуализирует вашу карту желаний: Крестовский остров, яхты, игристое. И если в вашем вишлисте не было риета из лосося и брауни с вишней от шефа Марии Дементьевой, исправляйтесь! А пересядете во Frantsuza Bistrot (террасы соприкасаются), заказывайте у Ивана Фролухина гребешок с пармантье и цитрусовые креветки.
Наб. Адмирала Лазарева, 22
«Русская рыбалка»
Ресторан-старожил Крестовского острова, где вы сами можете поймать осетра, форель, стерлядь и вам их закоптят, запекут на углях или зажарят на гриле. Если от ловли на живца не фанатеете, то наблюдайте с террасы за успехами других — под онежского судачка с груздями, шашлык из белуги и рюмочку горькой.
Южная дор., 11
Лаунж «Оазис»
Отрываю от сердца! Этот комплекс беседок для аренды находится на одном из самых загадочных островов Петербурга — Серном. Качели, настольный футбол, кабинка, снятая с колеса обозрения, все для барбекю и, конечно, заповедные виды на Неву — локация для авантюристов, но проверена в деле: я отмечала там день рождения.
Уральская ул., 13Щ
La Vue
Фото на тысячу лайков вам обеспечит одна из лучших панорамных террас Петербурга на крыше отеля «Санкт-Петербург». Место туристическое, цены — тоже (жареная корюшка за 800 рублей, хм), но вид на дельту Невы — бесценен. Поэтому собираем компанию, заказываем плато из морепродуктов и устраиваем свидание с городом.
Пироговская наб., 5/2
Выбор редакции: Il Lago dei Cigni
Наблюдать с летней террасы итальянского ресторана Bronka Restaurant Group (одного из самых роскошных в Петербурге!), как серебрится Лебяжье озеро, — настоящее сибаритство. Плюсуйте к нему деликатесы из меню: лобстер, розовый пагр и бесценные стейки вагю. Самый шик — взять тальолини с трюфелем в целой голове пармезана.
Крестовский пр., 21
Выбор редакции: «Ферма Бенуа»
Дисклеймер: «Ферма Бенуа» окружена парком с прудом, и это гарантирует идеальный моцион после каждой трапезы (на местной террасе — едва ли не самой большой в черте города — рекомендуем вам провести как-нибудь целый день!). Позавтракали шакшукой — гуляйте
у пруда и дачи Бенуа (помнит Илью Глазунова!), подкрепились пловом — полюбуйтесь ЦНИИ робототехники, символом советского модернизма. Вот и ужинать цыпленком из коптильни пора.
Тихорецкий пр., 17Г
Выбор редакции: Volga-Volga
Осетрина по рецепту Дунаевского и макароны по-флотски — так ежедневные круизы поддерживают советский кинохит «Волга-Волга», в честь которого назван ресторан и теплоход Ginza Project (курсирует вдоль Адмиралтейской, Университетской и Дворцовой набережных!). В меню держите курс на сифуд: крабовое мясо пристроили в пасту «Крабонара», гаспачо и пельмени.
Петровская наб., спуск No 1
Видовые
Terrassa
Один из флагманов Ginza Project с бескомпромиссно прекрасным видом на Дом Зингера и Казанский собор (на крышу которого, кстати, тоже можно подняться с экскурсией). Падайте на диван и заказывайте блинчики с икрой на завтрак, свежий сифуд из аквариума и гаспачо с крабом на обед или ужин. А в межсезонье тут еще и прозрачные шатры устанавливают.
Казанская ул., 3
«Блок»
На крыше «Ленинград Центра» есть две террасы, и рассчитаны они на 200 гостей (да!). Терзайте свой шатобриан, поглядывая на Таврический — в хорошую погоду за лужайками памятника садово-паркового искусства виден «Дом с башней», где собирался цвет Серебряного века от Мейерхольда до Ахматовой. Или дегустируйте вина «Усадьбы Дивноморское» на солнечной стороне в лаунж-зоне с мягкими диванами: они укрыты от ветра и дождя.
Потемкинская ул., 4
Терраса HI-SO
Тусовочная терраса при отеле SO/ St. Petersburg: здесь на вечерних диджей-сетах участники ПМЭФ встречаются с петербургским бомондом. Лучшее место, чтобы залететь на препати: чокаться шампанским с видом на Исаакий, закусывая тунцом в устричном соусе. Бонус: площадку можно снять под вечеринку и провести здесь свадебную регистрацию.
Вознесенский пр., 6
«Небо и вино»
Пожалуй, самый бюджетный вариант высотного террасинга в историческом центре Петербурга. На крыше особняка общества «Пальма» в винной карте есть предложения от 320 рублей за бокал, в том числе много российских вин, которые, как мы знаем, уже давно great again. Сервис неторопливый, но с лихвой окупается закатами на фоне Исаакия и крыш.
Пер. Пирогова, 18
AIKI Terrasa
Главная фишка локации на
8-м этаже коворкинга Avenue Page — роскошный вид на Неву, к которому прилагаются завтраки со спэшлти-кофе, комфорт-фуд и натуральные вина Европы (их собирала Екатерина Яценко, двухкратный лучший сомелье на премии «Что где есть в Петербурге»). Днем здесь обитают айтишники, а вечером это отличное место для свиданий—особенно когда проходят выставки: «Новые городские художники» или «Глазамиядзаки».
Аптекарская наб., 18
«Вино и вода»
В ресторане при Hotel Indigo вечер на террасе 8-го этажа состоится при любой погоде: там продвинутая защита от ненастья. Вид тут дают под лозунгом «Собери их все»: Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Спас на Крови и крейсер «Аврора» — глаза разбегаются.
Ул. Чайковского, 17
Выбор редакции: Bellevue
На крыше отеля «Гранд Отель Мойка 22» перехватывает дыхание даже в безветренную погоду: будто на расстоянии вытянутой руки Александровская колонна, арка Главного штаба и Эрмитаж, виден шпиль Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора — почти все доминанты самого красивого города на земле. От синдрома Стендаля восстанавливайтесь телятиной россини с фуа-гра, осетриной под голландезом и, конечно, белужьей икрой.
Наб. р. Мойки, 22
Выбор редакции: «Мансарда»
У панорамного ресторана Ginza Project в активе сногшибательный вид на купол Исаакиевского собора и интерьеры миланской архитектурной студии Piuarch, знаменитые проектами для Dolce & Gabbana и Ginza Tower в Токио. В пандан к эпохальному пейзажу заказываем сет из целого краба, устрицы, портерхаус и осетровую икру с оладушками.
Почтамтская ул., 3–5
Выбор редакции: L Terrasa
L is for Lotte: когда наступает сезон, на крыше отеля открывают просторную террасу —
лучшее место, чтобы оценить грандиозность ансамбля Исаакиевской площади авторства Монферрана. У бренд-шефа Анатолия Ива- нова к великой красоте подают шашлычки из осетрины, гедза с креветками и мощно освежающий бинсу с манго: корейский десерт из ледяной стружки.
Пер. Антоненко, 2
Во дворах
Juan и Joli
Команда Italy & Co открыла сразу две террасы под разное настроение во дворе особняка Мясникова на случай, если ваш евротрип пока откладывается: Juan отвечает за Испанию, а новенький Joli — за Средиземноморье. Летом здесь ждут на паэлью в огромной сковороде, свежие устрицы, гастроли шефов, арт-бранчи и концерты.
Ул. Восстания, 45
Sight
«Здравствуйте, мы случайно не в Стокгольме?» — хочется спросить на террасе Sight на Петроградской, настолько тут идеальный минимализм и продвинутое озеленение. В первой половине дня успейте поймать булочки с фисташковым кремом, а вечером приходите на хумус из семян тыквы и пасту с уткой, вино и сложносочиненные коктейли (тоже красивые!).
Корпусная ул., 28Г
Goose Goose
Потайной дворик, о котором не знают даже многие фуди, — отличное место, чтобы элегантно позавтракать круассаном с мортаделлой и скрэмблом и обмыть покупки из ДЛТ. Зелень, диваны и раздвижная крыша, сезонные овощи, фермерские сыры (буррата с трюфелем!) и морепродукты. Но главное тут — тишина и уют, в 5 минутах от Дворцовой площади это нонсенс.
Большая Конюшенная ул., 27
«Сад»
Программа «Построй дом, посади дерево» в действии: под руководством дизайнера модного бренда M_U_R Анны Дружининой разбит целый яблоневый сад, что обеспечивает солдаут на все летние уикенды: даже совладелец, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, едва находит место! Позавтракать, на ужин с родителями, на свидание: лепешки из печи с ягненком или трюфелем под креман хороши в любой ситуации.
Большая Зеленина ул., 23
Teplo и WöD
Семейный ресторан Teplo принимает гостей уже 15 лет — как и его терраса в дачном стиле. По соседству работает патио очень душевного бара WöD, между ними — детская площадка, пинг-понг и другие способы занять взрослых и детей от песочницы до гигантских шахмат.
Большая Морская ул., 45
Co-op Garage
Бистро от бунтарей из Jack & Chan, неравнодушных к мотоциклам, летом занимает весь двор: окна «Гаража» открываются, как только солнце начинает греть, и с ледохода бомонд всех мастей от стилиста Эльмиры Тулебаевой до инфлюенсера Марии Червоткиной внутрь уже не заманишь. Даже в будний день яблоку негде упасть, но всегда можно пристроиться с пиццей и аперолем у железных бочек.
Гороховая ул., 47
Выбор редакции: Branch Garage
Когда настроение надеть любимую косуху и отправиться в роад-трип в духе Easy Rider, мы мчим в гараж-бар Gypsies & Jews Family Александра Болтяна. Здесь жарят котлеты для бургеров на гриле под капотом старого шеви и подают самый острый перец в мире. Еще один Branch Garage, кстати, только что открылся в Батуми: погнали?!
Ул. Печатника Григорьева, 12
Выбор редакции: «Лендок»
У ресторана в пространстве киностудии «Лендок» двор выглядит как готовые декорации для молодежного ромкома: лестница в небо во вьюнах, барная стойка на винтажной картотеке, гирлянды и старинные прожекторы. Также кастинг прошли живой джаз, апероль рекой, фирменные хот-доги и, конечно, сеансы лучших фильмов в истории.
Наб. Крюкова кан., 12
Выбор редакции: «Бертгольд Центр»
«Маленьким кусочком Нью-Йорка» называет креативное пространство свой двор — действительно, почему нет: для тех, кто хочет петь под дождем, есть пятиметровый зонт. А еще клумбы, скамейки, терраса ступенями у бара Laboratoriо Distillita, беседки у грузинского бистро Ezo и полномасштабный вид на Петербург из высотного бара Dead Poets Rooftop.
Гражданская ул., 13–15
За городом
Muze Garden
Эстетский ресторан Сюзанны Мусаевой в Доме творчества композиторов с верандой во дворе, где бывали Мессерер и Десятников. Пообедайте грибной похлебкой, почитайте книгу в шезлонге, прогуляйтесь до залива тропой Шостаковича и вернитесь ужинать пирогом
с ягненком. Летом на улице бранчи с диджей-сетами, можно взять раскладные стулья на пляж. А повезет — услышите, как музицирует живущий по соседству пианист Гориболь!
Приморское ш., 471
Meat_coin Country Club
Курортная версия турецкого мясного ресторана Meat_сoin на Рубинштейна с лучшими кебабами и стейками. Звездные архитекторы Da Bureau (Birch, Betulla) деликатно интегрировали веранду в пейзаж: почтительно обступили корабельные сосны, вместо настила насыпали гальку. Есть и шезлонги с видом на залив, и камин — выбирайте по погоде.
Приморское ш., 466
«Вереск»
В меню визита в ресторан на озере Красавица включите купание, катание на сапах и вейк-серфе: веранда «Вереска» возвышается над всеми этими пляжными радостями. На кухне готовят жюльен и пасту, киш и форшмак, кебабы и ребрышки с огня. В жару запивать все это изобилие рекомендую холодным айс-ти с иван-чаем.
Ильичево, Линтульская алл., 33
«В Чаще»
Ресторан во всесезонном куроорте «Охта Парк» — это экосистема с детской площадкой, велнес-зоной, пирсом, кулинарной студией и террасой с грилем. До 13:00 завтраки, после — блюда из хоспера, паста и пельмени, окрошка и шашлык. Чтобы нагулять аппетит, пройдитесь до местного комплекса бассейнов или загляните в новейший спа Ohtakai.
Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 23, корп. 1
«Шаляпин»
Культовый русский ресторан с городским филиалом на Тверской: несколько поколений петербуржцев выросли на шаляпинских пирожках, щучьих котлетах и драниках. В Репине обустроена терраса как на профессорской даче — накрахмаленные скатерти и плетеные кресла, ширмы и абажуры, гортензии и цветущий шариками лук аллиума.
Репино, Нагорная ул., 1
Hvoy
Если (когда!) хочется на ужин сбежать из города, то до ресторана Hvoy в сафари-отеле We Lodge на берегу Медного озера всего минут 40. Hvoy-бургер, лепешка с еловым маслом и беломорской солью, «философские находки на тему леса и фермерских хозяйств, приготовленные на живом огне» и прогрессивная винная карта — мы выбираем здесь всё! А если останетесь с ночевкой в коттедже-лодже (бронируйте заранее), для гриля на террасе здесь есть наборы с замаринованными уткой, цыпленком, стейками и лососем.
Юкковское сельское поселение
«Рыба на даче»
Едем в ресторан Арама Мнацаканова на берегу реки Сестры, когда хочется красоты, уюта и чтобы накормили до отвала, как на даче у бабушки: шашлык, узбекский плов, пицца (и особый респект мясу из собственной коптильни!). В просторном шатре для частных мероприятий или в большом финском доме с камином — у Probka Family хочется собираться большой семьей.
Приморское ш., 319А
Выбор редакции: «Бор 812»
Победитель в номинации «Лучший загородный ресторан» премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» любим нами не только за кальмар с сулугуни и гребешок с яблоком и огуречным шисо от шефа с Камчатки Сергея Постникова. «Бор 812» — еще и шикарный банный комплекс с парными восьми видов и гигантской бочкой.
Приморское ш., 385
Выбор редакции: Stroganoff Bar & Grill
Загородный филиал породистого ресторана Stroganoff Steak House не менее респектабелен, чем флагман рядом с ЦВЗ «Манеж». У бренд-шефа Stroganoff Group Андрея Власова в меню — премиальные стейки, дагестанская баранина и знаменитая селедка своего посола. В Репине (от террасы до руфтопа!) принимают до полутысячи гостей, но масштаб здесь не в ущерб дачной атмосфере.
Приморское ш., 418
Выбор редакции: «Наша Dacha»
Всеобщий загородный любимчик от Ginza Project со своими коптильней и выходом на берег Финского залива квартирует в историческом особняке фрейлины Александры Федоровны Анны Вырубовой: почитайте ее мемуары — триллер! В интернациональном меню найдутся и сашими, и шашлык, словом, абсолютно все от детских страниц до шотов и тини-коктейлей.
Приморское ш., 448
Комментарии (0)