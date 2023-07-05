40 лучших ресторанных террас

Terrassa

Один из флагманов Ginza Project с бескомпромиссно прекрасным видом на Дом Зингера и Казанский собор (на крышу которого, кстати, тоже можно подняться с экскурсией). Падайте на диван и заказывайте блинчики с икрой на завтрак, свежий сифуд из аквариума и гаспачо с крабом на обед или ужин. А в межсезонье тут еще и прозрачные шатры устанавливают.

Казанская ул., 3