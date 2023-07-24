18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
  • Гастрономический гид по Петербургу 2023
Что Где Есть

Лучшие веганские и инклюзивные кафе Петербурга

Поделиться:

Гастроурбанистика в городе — это когда об этике, экологии и инклюзии заботятся даже рестораны. «Собака.ru» и соведущая телеграм-канала Utroo Анна Коварская рекомендуют вам самые сознательные кафе с устойчивым развитием.

Выбор редакции: «Вход с улицы»

Первый ресторан транзитного трудоустройства в России: его в 2021 году открыла команда старейшей благотворительной организации «Ночлежка» в «Бертгольд Центре». В команде «Входа с улицы» трудятся подопечные фонда, который занимается реабилитацией бездомных: на выходе они получают специальность, с которой можно продвигаться по карьерной лестнице в общепите. Готовят блинчики сюзетт с грейпфрутовой карамелью, судака с ризотто на пшенке, грибной суп — на старте с кухней помогали шеф-повара от Александра Берковского («Общество чистых тарелок», Mishka Bar) до Александра Пименова (Animals).

Гражданская ул., 13–15

«Кролик, беги!»

Симпатичная этичная кондитерская от веганки со стажем Сони Любаровой. Специализация — торты и пирожные без участия ПЖП: здесь всегда можно перехватить кусок «Лунного кролика» с «творожным муссом» на шоколадном бисквите, «Малиновую девочку» с кокосовым кремом под ежевичный кофе-сауэр или клубничное какао. Пекут ромовые бабы, пончики с орехами и делают торты на заказ.

Ул. Марата, 67

Stay Gold Pizza Spot

Веганская пиццерия Григория Малаева по соседству с Мальцевским рынком скромно зовется спотом, но размах у нее не маленький: высоченные потолки, отменный вид на Лиговский проспект, пламенеющий слоган «Ешьте пиццу, а не животных!». Флагманского блюда предлагают семь видов, в бестселлерах — пеперони, темпеньеза с луком-пореем и аджарская с тофу и желтком из тыквы.

Ул. Некрасова, 52

Bunnymoon Cafe

Сыроедческое Bunnymoon Cafe (которое адепты растительного питания помнят как Ra Family) в особняке у Кузнечного рынка. У кафе посвежел интерьер и поменялось название, но не концепция: на ЗОЖ-кухне в «Лунном зайце» по-прежнему не используют ни сахара, ни глютена, ни лактозы и не нагревают продукты больше, чем до 42°С. Наши горячие рекомендации достаются закуске «Море под шубой» с водорослями вакаме, авокадо и майонезом из семечек, пицце на льняном корже, борщу с вишней и наполеону на банановых коржах.

Кузнечный пер., 6

Fika

Растительное кафе во дворе кластера «Ленполиграфмаш» напротив Ботанического сада. Сюда приходят за тортами — в витрине красуются лимонночерничный, морковный, малиновый чизкейк — или перекусить боулом с лимонным хумусом и овощным раменом с тофу. За соседней дверью работает zero waste лавка с ершиками для стеклянных коктейльных трубочек и модными авоськами.

Аптекарский пр., 2

Raw to Go Kitchen

Миниатюрное кафе на Гороховой улице с мебелью от модных минималистов Delo Design и емким веганским меню, где есть и том ям, и целый раздел с бататом, и безглютеновая пицца, и боулы. Плюс сладости собственного производства: брауни, чокопай, муравейник, шоколадные батончики с кешью и арахисом или гречихой. Кофе варят на семи видах растительного молока (и даже с редкими фундучным и гороховым!).

Гороховая ул., 16/71

«Пенаты на Гороховой»

Вегетарианское кафе на Гороховой — посвящение художнику Илье Репину и его жене (суфражистке!) Наталье Нордман-Северовой, которая закатывала в усадьбе в Куоккале (нынешнее Репино) знаменитые растительные обеды. Среди репродукций, фотоархивов и вязаных скатертей кормят бургером «Илья Ефимович был бы рад» с чечевичной котлетой и более замысловатыми блюдами: черной икрой из чиа и стейками из вешенок.

Гороховая ул., 32

Hood Street Food

Бургерная от панк-веганов Влада Либерцева, Артураса Вайчюса и Михаила Прохорова в районе Пески. Главные герои подвижного меню — всевозможные доггеры, роллы и две дюжины бургеров с котлетами своего производства. Самые хитовые — Sweet Baby с маринованным тофу, ананасом и сладко-острым соусом и Brooklin с нутовой котлетой, грибным соусом и картофелем фри.

8-я Советская ул., 4

Выбор редакции: «Спэшл»

Фонд «Анна помогает» заботится о выпускниках детских домов: именно они становятся новообращенными бариста и поварами в кофейне «Спэшл», открытой этой благотворительной организацией. Кормят картофельными тартинами, панкейками и сконами, в интерьере тотальный экоконцепт — рукодельные вазы и мебель, напечатанная на 3D-принтере из переработанного пластика. Еще одна кофейня работает непосредственно по адресу фонда на Репина, 10: в «ЭР.10» воспитанники соцучреждений проходят обучающий курс и оплачиваемую практику за стойкой, заваривают фильтр и маття, предлагают пироги и печенья. Большая

Конюшенная ул., 6

Kiki

Андеграундное место с крутым техно, вечеринками по выходным и турецко-берлинским меню, где добрая половина — веганское. Лидеры списка — очень сытный денер с соусом из кешью с белым рукодельным хлебом рамадан и фирменный корн-дог — этичная сосиска на палочке, жаренная до хрустящей корочки, с ядреным томатным соусом. Приправой ко всему идет фактурный бит из колонок.

Тележная ул., 8

«Огурцы»

Проект «Простые вещи» — мастерские (от столярной до цветочной!) для взрослых людей с ментальными особенностями развития. А «Огурцы» — классное инклюзивное кафе на Фонтанке, где подопечные «Простых вещей» трудятся официантами и бариста: там всегда безмятежная атмосфера, много детей и собак. Меню растительное: сэндвич «с рыбкой» из моркови, салат с грушей, омлет из нута, паста с песто и торты с витрины — берите брауни с фундуком под черничный кофе.

Наб. р. Фонтанки, 96

«Хорошие люди Романтики»

Большой панорамный (с роскошным видом на Финский залив, который дают рассмотреть в телескоп) ресторан на 15-м этаже в жилом комплексе «Я—Романтик». Русско-азиатское меню подойдет и вегетарианцам, и веганам. С утра кормят сырниками из тофу, на обед и ужин предлагают тайский карри с кокосовым тофу, поке с запеченной тыквой, темпе на креме из цветной капусты.

Вилькицкий б-р, 4, стр. 1

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2023

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: