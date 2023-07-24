Лучшие веганские и инклюзивные кафе Петербурга

Bunnymoon Cafe

Сыроедческое Bunnymoon Cafe (которое адепты растительного питания помнят как Ra Family) в особняке у Кузнечного рынка. У кафе посвежел интерьер и поменялось название, но не концепция: на ЗОЖ-кухне в «Лунном зайце» по-прежнему не используют ни сахара, ни глютена, ни лактозы и не нагревают продукты больше, чем до 42°С. Наши горячие рекомендации достаются закуске «Море под шубой» с водорослями вакаме, авокадо и майонезом из семечек, пицце на льняном корже, борщу с вишней и наполеону на банановых коржах.

Кузнечный пер., 6