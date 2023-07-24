Лучшие веганские и инклюзивные кафе Петербурга

Гастроурбанистика в городе — это когда об этике, экологии и инклюзии заботятся даже рестораны. «Собака.ru» и соведущая телеграм-канала Utroo Анна Коварская рекомендуют вам самые сознательные кафе с устойчивым развитием.
Выбор редакции: «Вход с улицы»
Первый ресторан транзитного трудоустройства в России: его в 2021 году открыла команда старейшей благотворительной организации «Ночлежка» в «Бертгольд Центре». В команде «Входа с улицы» трудятся подопечные фонда, который занимается реабилитацией бездомных: на выходе они получают специальность, с которой можно продвигаться по карьерной лестнице в общепите. Готовят блинчики сюзетт с грейпфрутовой карамелью, судака с ризотто на пшенке, грибной суп — на старте с кухней помогали шеф-повара от Александра Берковского («Общество чистых тарелок», Mishka Bar) до Александра Пименова (Animals).
Гражданская ул., 13–15
«Кролик, беги!»
Симпатичная этичная кондитерская от веганки со стажем Сони Любаровой. Специализация — торты и пирожные без участия ПЖП: здесь всегда можно перехватить кусок «Лунного кролика» с «творожным муссом» на шоколадном бисквите, «Малиновую девочку» с кокосовым кремом под ежевичный кофе-сауэр или клубничное какао. Пекут ромовые бабы, пончики с орехами и делают торты на заказ.
Ул. Марата, 67
Stay Gold Pizza Spot
Веганская пиццерия Григория Малаева по соседству с Мальцевским рынком скромно зовется спотом, но размах у нее не маленький: высоченные потолки, отменный вид на Лиговский проспект, пламенеющий слоган «Ешьте пиццу, а не животных!». Флагманского блюда предлагают семь видов, в бестселлерах — пеперони, темпеньеза с луком-пореем и аджарская с тофу и желтком из тыквы.
Ул. Некрасова, 52
Bunnymoon Cafe
Сыроедческое Bunnymoon Cafe (которое адепты растительного питания помнят как Ra Family) в особняке у Кузнечного рынка. У кафе посвежел интерьер и поменялось название, но не концепция: на ЗОЖ-кухне в «Лунном зайце» по-прежнему не используют ни сахара, ни глютена, ни лактозы и не нагревают продукты больше, чем до 42°С. Наши горячие рекомендации достаются закуске «Море под шубой» с водорослями вакаме, авокадо и майонезом из семечек, пицце на льняном корже, борщу с вишней и наполеону на банановых коржах.
Кузнечный пер., 6
Fika
Растительное кафе во дворе кластера «Ленполиграфмаш» напротив Ботанического сада. Сюда приходят за тортами — в витрине красуются лимонночерничный, морковный, малиновый чизкейк — или перекусить боулом с лимонным хумусом и овощным раменом с тофу. За соседней дверью работает zero waste лавка с ершиками для стеклянных коктейльных трубочек и модными авоськами.
Аптекарский пр., 2
Raw to Go Kitchen
Миниатюрное кафе на Гороховой улице с мебелью от модных минималистов Delo Design и емким веганским меню, где есть и том ям, и целый раздел с бататом, и безглютеновая пицца, и боулы. Плюс сладости собственного производства: брауни, чокопай, муравейник, шоколадные батончики с кешью и арахисом или гречихой. Кофе варят на семи видах растительного молока (и даже с редкими фундучным и гороховым!).
Гороховая ул., 16/71
«Пенаты на Гороховой»
Вегетарианское кафе на Гороховой — посвящение художнику Илье Репину и его жене (суфражистке!) Наталье Нордман-Северовой, которая закатывала в усадьбе в Куоккале (нынешнее Репино) знаменитые растительные обеды. Среди репродукций, фотоархивов и вязаных скатертей кормят бургером «Илья Ефимович был бы рад» с чечевичной котлетой и более замысловатыми блюдами: черной икрой из чиа и стейками из вешенок.
Гороховая ул., 32
Hood Street Food
Бургерная от панк-веганов Влада Либерцева, Артураса Вайчюса и Михаила Прохорова в районе Пески. Главные герои подвижного меню — всевозможные доггеры, роллы и две дюжины бургеров с котлетами своего производства. Самые хитовые — Sweet Baby с маринованным тофу, ананасом и сладко-острым соусом и Brooklin с нутовой котлетой, грибным соусом и картофелем фри.
8-я Советская ул., 4
Выбор редакции: «Спэшл»
Фонд «Анна помогает» заботится о выпускниках детских домов: именно они становятся новообращенными бариста и поварами в кофейне «Спэшл», открытой этой благотворительной организацией. Кормят картофельными тартинами, панкейками и сконами, в интерьере тотальный экоконцепт — рукодельные вазы и мебель, напечатанная на 3D-принтере из переработанного пластика. Еще одна кофейня работает непосредственно по адресу фонда на Репина, 10: в «ЭР.10» воспитанники соцучреждений проходят обучающий курс и оплачиваемую практику за стойкой, заваривают фильтр и маття, предлагают пироги и печенья. Большая
Конюшенная ул., 6
Kiki
Андеграундное место с крутым техно, вечеринками по выходным и турецко-берлинским меню, где добрая половина — веганское. Лидеры списка — очень сытный денер с соусом из кешью с белым рукодельным хлебом рамадан и фирменный корн-дог — этичная сосиска на палочке, жаренная до хрустящей корочки, с ядреным томатным соусом. Приправой ко всему идет фактурный бит из колонок.
Тележная ул., 8
«Огурцы»
Проект «Простые вещи» — мастерские (от столярной до цветочной!) для взрослых людей с ментальными особенностями развития. А «Огурцы» — классное инклюзивное кафе на Фонтанке, где подопечные «Простых вещей» трудятся официантами и бариста: там всегда безмятежная атмосфера, много детей и собак. Меню растительное: сэндвич «с рыбкой» из моркови, салат с грушей, омлет из нута, паста с песто и торты с витрины — берите брауни с фундуком под черничный кофе.
Наб. р. Фонтанки, 96
«Хорошие люди Романтики»
Большой панорамный (с роскошным видом на Финский залив, который дают рассмотреть в телескоп) ресторан на 15-м этаже в жилом комплексе «Я—Романтик». Русско-азиатское меню подойдет и вегетарианцам, и веганам. С утра кормят сырниками из тофу, на обед и ужин предлагают тайский карри с кокосовым тофу, поке с запеченной тыквой, темпе на креме из цветной капусты.
Вилькицкий б-р, 4, стр. 1
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