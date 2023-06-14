30 лучших ресторанов Петербурга на каждый день

Петербуржцы радуют себя шедеврами гастрономии е-же-днев-но: бутерброд с селедкой, холодник и шашлык шеф-повара готовят по законам не фастфуда, но haute cuisine.
Paloma Cantina
Эту мексиканскую кантину открыла самая титулованная барная команда Восточной Европы: авторы бара El Copitas и фестиваля Saint Petersburg Cocktail Week. Когда в «Паломе» жара — бранч дает, например, бар- и шоумен Николай Киселев или другие гастрозвезды, — в ход идет терраса-перила: тако с цыпленком, кесадилью и палому вынесут прямо на ступеньки. Гуру этикета Татьяна Полякова и солист Jane Air Антон Лиссов одобряют.
Садовая ул., 8/7
«Москва»
В таком шумном городском хот-споте, как площадь Восстания, высотный ресторан «Москва» Ginza Project в ТК «Невский центр», что называется, hidden gem, скрытое сокровище. Поднимаешься на крышу, а там зеленая терраса с видом на Невский. Идеально, чтобы перекусить с «Сапсана» роллами или воком или накормить всю семью пиццей, пельменями и хинкали.
Невский пр., 114
«Траппист»
Бельгийская брассерия из Dreamteam стабильно держит полную посадку с 2012 года: ламбики и крики, вафли и мидии — это ли не вечные ценности? Осваиваем их на террасе тишайшей улицы Радищева — и непременно с выдержанным винтажным элем и бутербродом с олюторской селедкой.
Ул. Радищева, 36
«Футура»
Не просто бистро и бар, а целая экосистема! «Футуристы» в технопарке «Ленполиграфмаш» сконструировали общепит будущего — с меню из локальных продуктов (меняется не только по сезону, но и по времени дня) и дофаминовыми булочками (вот кто запустил этот тренд в Петербурге!). Летнее ЖКХ у «Футуры» тоже на уровне: руфтоп и настилы, вечеринки и пинг-понг.
Наб. р. Карповки, 5
Grecco
Ресторан Марка Лапина предлагает средиземноморскую «диету» здорового человека: в меню и долма, и мусака с рубленой телятиной. Шеф-повар Максим Мингачев исколесил Черноморское побережье, изучая его кухню и сифуд, перенял рецепты у этнических греков и за два года своей карьеры в Grecco приготовил три тонны осьминога и десятки тысяч паст, шакшук и лепешек пиде.
Рыбацкая ул., 2
Nothing Fancy
Визионеры петербургской гастрономии Анри Бер (Solids, Georgiani), Стивен Шарма (Bolshoy Bar) и шеф Роман Киселев (René) освоили фудтех и открыли ЗОЖ-кафе с завтраками-конструкторами, меню по QR-коду и приложением для доставки. Теперь труженики геймдева и тренд-вотчинга в NF питаются зелеными боулами с гуакамоле, хоткейками из рикотты
и детокс-соками — только от чтения их состава здоровеешь!
nothingfancy.ru
«Банщики»
Ресторан современной русской кухни летом служит петербуржцам дачей. Салат из хрустящих свежестью овощей с подсолнечным маслом, холодный борщ и шашлыки, под боком — баня, и какая — Дегтярные легендарны! А если все-таки соберетесь за город, пожалуйте в лавку «Банщиков» за колбасами, соленьями и замаринованным мясом для гриля.
Дегтярная ул., 1а
Чебуреки и рюмочная «У Ларисы»
«Чебуреки, водка, роскошь», «Богема, манты, техно»: своими слоганами великая сеть закусочных сформулировала свою ДНК за нас. И это место встречи люкса с андеграундом изменить нельзя: золотая молодежь и инди-поэты собираются «У Ларисы» за чебуреками, лагманом, чачей и настойками (у джина на малине пролив 173 литра в месяц!) и на танцполе под прогрессивных диджеев.
vk.com/larisochnaya
Smoke BBQ
Мясной ресторан группы Dreamteam Алексея Бурова в статусе достопримечательности. Во-первых, здесь «тот самый» брискет, едва ли не лучший в России: 3 года разработок, 16 часов томления, 4 тонны заказов в месяц. Во-вторых, самая зеленая терраса шумной улицы Рубинштейна: стейки, ребра, бургеры едят в оазисе за плотными шторами из плюща.
Ул. Рубинштейна, 11
Bekitzer
В израильский Bekitzer в середине 2010-х на шварму и бабагануш тянулись и москвичи с утренних «Сапсанов», и петербуржцы до и после рейвов: это было первое заведение в формате стритфуд-бара в России. С годами тель-авивский вайб только приобрел, кухня твердо держится аутентичности: тхину и специи сюда возят контейнерами со Святой земли.
Ул. Рубинштейна, 40/11
Chang
Двухэтажный азиатский ресторан на Московском с открытой верандой — из собрания Che Group: у них 13 ресторанов, и все на «Ч». После променада по парку Победы направляемся в Chang к шефу Денису Прохорову подкрепиться гребешком с яблоком и алоэ, тартаром из говядины на бао с шиитаке-мармеладом и шашлычками кушияки из языка.
Московский пр., 186
Subzero
Первый Subzero поднял в Петербурге новую волну японской кухни (2017 год!): яркие и многоэтажные роллы, с татаки поверх и ворохом разнообразных салатов, что называется, зашли — да так, что у Subzero выросла сеть заведений, филиал открылся в Москве на Петровке, а фирменный стиль стали копировать везде вплоть до масс-маркета.
subzerosushi.ru
Blackchops Pub & Steakhouse
У нового британского рестопаба Dreamteam терраса не просто песня — хит! Вдоль 20 окон, выходит на набережную Фонтанки и к цирку — и все это между золотым треугольником Петербурга и барным кварталом писателей. Бонус-трек — мясо на кости и пиво Dreamteam Brew, ростбиф и веллингтон, фиш-н-чипс и five o’clock tea со сконами и яичными сэндвичами.
Наб. р. Фонтанки, 5/2
«Косуля»
У Анны Хмельницкой, любимицы интеллигенции и владелицы легендарных «Залива» на Некрасова и рюмочной в «Бутылке», в бистро «Косуля» — настоящий клуб по интересам: по шахматам (играют по четвергам, летом на улице), по винилу, по селедке и, конечно, по великим малосольным огурцам (50 рубчиков!). Круто и недорого перекусить чибриком и суточными щами в центре Петербурга — это шах и мат!
Караванная ул., 24–26
«Гусары»
Гастрокритики шутят, что «Гусары» — место, где зумеры изобрели для себя бабулины оладушки. То есть придумали классный молодежный бар на русскую тему: игристое (открывают, естественно, саблей) закусывают варениками и оладьями, а команда устраивает фотосессии в духе сериала The Great.
Наб. р. Фонтанки, 40
Co-op Garage
Если мечтаете о косухе как на Бобе Дилане в новейшем кампейне Эди Слимана для Celine (или уже ее носите!), то вам в гараж-бар банды Александра Яшукова (Jack & Chan, Tiger Lily). Внутри играют в бильярд, пицца с уткой и буррито кон карне, вино и танцы летом снаружи — в большом фактурном дворе со стрит-артом.
Гороховая ул., 47
La Biga
Краш всех соцсетей — итальянское бистро заслуженного шефа Антона Исакова. Эффектный вид на фасад универмага Au Pont Rouge, фрески с лимонами и люстра муранского стекла (интерьер Ксении Смирновой, автора Big Wine Freaks) соревнуются с секси-артишоками, стильными коктейлями и пышной детройтской пиццей с сырными бортиками (одна такая в Петербурге!).
Гороховая ул., 16/71
Kazoku
Гастрономическая панк-сказка, которую мы заслужили! Мастера раменных дел Леонард Конвишер (Umami) и Петр Долгих (Ultramen!) раздают правильную азиатчину, обеденные бенто-сеты и заветный тонкоцу — бульон настолько плотный и крепкий, что ликвидирует следы похмелья после бархоппинга любой тяжести (благо от алкотрассы Некрасова Kazoku совсем недалеко!).
Кирочная ул., 8
Kazbegi
Грузинский ресторан с крутой, щедрой и демократичной кухней, душевной обстановкой хлебосольной тбилисской квартиры и с хинкали десятка видов (а еще хачапури с баклажаном и сулугуни — это топ!). Хозяйка Ольга Волдайкина умеет наводить хюгге и ваби-саби: убедитесь сами — неподалеку атмосферная цветочная лавка «Зеленогорск», где Ольга оформила интерьер.
Фурштатская ул., 24
Da Manu
Бойкая итальянская пиццерия рядом с Исаакиевским — новый проект Probka Family Арама Мнацаканова. Брускетты с прошутто, пиццас бурратой или мортаделлой (берем на пикник к розарию у Исаакия!), чикетти с вителло тоннато, строццапрети (рагу из кабана) и котолетта, а чтобы удвоить удовольствие от этого — лимончелло, сгроппино и беллини.
Большая Морская ул., 36
«Шеф Маруся и Ко»
Грузинский ресторан у Дворца бракосочетаний No 1 — флагманское заведение Марины Наумовой, непререкаемого авторитета в кавказской кухне. На ее знаменитые хинкали с 18 складочками и абхазуру с гранатом приходят все — от тревел-блогеров до телезвезд во главе с ведущим шоу «На ножах» Константином Ивлевым: летом все они с ачмой и лобиани заседают на террасе с видом на Неву, Академию художеств и брачующихся.
Английская наб., 26
La Prosciutteria
За итальянскими деликатесами отправляемся к Борису Тимчуку: главный по мортаделле, салями и коппе в своей кафе-лавке не только бокал менсии или верментино нальет, но и берет за PDO разумные деньги. Заказываем романские пиццы и панини (а еще тут лучшее вителло тоннато в Петербурге!) — и на пикник в Таврический сад!
Озерной пер., 7
Tiger Lily
Это китайское кафе перечеркивает все каноны жанра. Суперстильный интерьер:
то ли техно-молельня, то ли космо-вокзал. Вход-выход почти как у Бэнкси — через цветочную лавку. В меню кунжутное мороженое и судак в вишневом соусе. В общем, битые огурцы, свиные уши и курочка кунг пао еще никогда не подавались в таком модном сеттинге.
Невский пр., 48
Chuck
Признание: мы обожаем донатс-бургер и чизкейк с беконом в митерии Chuck на Гороховой. Поэтому рекомендуем познакомиться со всей Chuck Family Романа Редмана: они лучшие спецы по ремесленному фастфуду от шавермы до фри. У них еще есть барбекю-бар с ребрышками Holy Ribs, пиццерия Krang Pizza и гениальная служба доставки, что примчит их меню на дом — как и, кстати, мясо и угли для шашлыка.
chuck-family.ru
Grazie Ragazzi
Паста гарганелли (похожа на пружинку) с тунцом или эпичный равиоло (большой равиоли со шпинатом, яйцом и рикоттой): в итальянском ресторане холдинга ReCa к пасте нашли особый подход — ее тут до пятнадцати видов. В коктейльном баре тоже креативят: взбивают в пену игристое, водка — на улуне, а кордиал на арбузе и лимонном тарте.
Ул. Рубинштейна, 6
Le Courage
В новом ЖК «Русский дом» ресторатор Ольга Волдайкина (Kazbegi) так виртуозно воссоздала дворянскую заброшку, что гости интересуются: жили тут Давыдовы или все-таки Трубецкие? Поймать гусарский кураж в Le Courage запросто: откушайте голубчик с лангустинами, заливное из краба, пирог с томленой щекой, бланманже — и игристого, игристого!
Басков пер., 2
Naia
Илья Бурнасов из тех, за кем нужно следить: экс-бренд-шеф Italy Group и стартового меню в «Ателье. Tapas & Bar», первых ресторанов Pio Group и продюсер классных пиццерий Pizza Point. Его новый проект — греческий Naia, куда идем на осьминога с харисой, ягненка с солеными лимонами и чизкейк с греческим йогуртом и вареньем из оливок.
Малая Морская ул., 18
Made In China
В ресторане Мадины Кажимовой и Анны Долгушиной (Wong Kar Wine, Firebird в Лондоне) в модерновом Доме страхового общества «Россия» (оцените исторические окна с куполом!) осовременили азиатские рецепты: чего стоит один суши-кейк с угрем, авокадо и грейпфрутом. И придумали классный коктейльный бар, где даже безалкогольный негрони чудо как хорош.
Большая Морская ул., 35
Gills
В кафе у Казанского собора Сергея Глазунова и Клима Жукова, авторов трендовых Aster и René, лучшие роллы новой волны — яркие, с креативными начинками и смелыми сочетаниями вкусов. В Gills они с дорадой и помело, угрем и карамелью, тунцом и вешенками, с крабом, лососем и пармезаном.
Казанская ул., 8–10
Ultramen!
Обязательный летом пит-стоп на Фонтанке — панковская терраса киберлапшичной от Perfect Bars Team («Полторы комнаты», «Цветочки», Oy!) возле БДТ. Барные спецы освежат вас коктейлями на калписе, эдаком легком кисло-сладком йогурте, и нальют сомаек — лагер поверх дистиллята соджу: закусывыайте удоном, лаксой и онигири.
Наб. р. Фонтанки, 59
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