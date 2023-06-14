30 лучших ресторанов Петербурга на каждый день

«Футура»

Не просто бистро и бар, а целая экосистема! «Футуристы» в технопарке «Ленполиграфмаш» сконструировали общепит будущего — с меню из локальных продуктов (меняется не только по сезону, но и по времени дня) и дофаминовыми булочками (вот кто запустил этот тренд в Петербурге!). Летнее ЖКХ у «Футуры» тоже на уровне: руфтоп и настилы, вечеринки и пинг-понг.

Наб. р. Карповки, 5