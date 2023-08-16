Тапочки Маяковского и ресайкл-кошелек из упаковки кофе: 7 лучших сувениров лета-2023 от баров и ресторанов Петербурга

Мы знаем, как вы провели это лето, — если у вас есть хотя бы половина этого виш-листа. Бары и рестораны выпускают такой крутой мерч, что на шопинг теперь идем к ним.
Палочки для волос из гастро-фэшн-коллаба лапшичной Ossu и марки украшений bysashazemlyа: все модные телеграм-каналы вожделеют.
Купить можно здесь.
Рюмки ручной работы из Juan, изготовленные на заказ в гончарной мастерской, а затем расписанные художником Димой Гусаром.
Купить можно в ресторане по адресу ул. Восстания, 45.
Карты-платки (требуем перевыпуск!) и кружки для любителей поиграть в крестики-нолики из кофейни «Люди кофе».
Актуальный мерч запрашивайте в социальных сетях кофейни.
Ресайкл-кошельки в кофейне Gotcha! Приносите пустую упаковку от чая-кофе-какао — и из нее сделают классный бумажник.
Литейный пр., 41
Секси-слипоны из азиатского бистро «ЮИ». Обаятельный бельевой дроп с дерзким леттерингом Big Rolls For Your Girls.
Спрашивайте доступный мерч по адресу Стрельнинская, 2Б
Брелок-открывашка Solids: аксессуар, который выручит в разгар белых ночей на спонтанном пикнике на набережной.
Гатчинская ул., 16
Тапочки Маяковского: под заказ в баре-кабаре «Шум» дизайнеры бренда «Разгуляев-Благонравова» сошьют для вас копию тапочек поэта.
Купить можно, написав в телеграм @CabaretSHUM (в подарок обещают налить сет настоек из меню спикизи бара El Лисицкий)
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