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Что Где Есть

Тапочки Маяковского и ресайкл-кошелек из упаковки кофе: 7 лучших сувениров лета-2023 от баров и ресторанов Петербурга

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Мы знаем, как вы провели это лето, — ​ если у вас есть хотя бы половина этого виш-листа. Бары и рестораны выпускают такой крутой мерч, что на шопинг теперь идем к ним.

Палочки для волос из гастро-фэшн-коллаба лапшичной Ossu и марки украшений bysashazemlyа: все модные телеграм-каналы вожделеют.

Купить можно здесь.

Рюмки ручной работы из Juan, изготовленные на заказ в гончарной мастерской, а затем расписанные художником Димой Гусаром.

Купить можно в ресторане по адресу ул. Восстания, 45.

Карты-платки (требуем перевыпуск!) и кружки для любителей поиграть в крестики-нолики из кофейни «Люди кофе».

Актуальный мерч запрашивайте в социальных сетях кофейни.

Ресайкл-кошельки в кофейне Gotcha! Приносите пустую упаковку от чая-кофе-какао — и из нее сделают классный бумажник.

Литейный пр., 41

Секси-слипоны из азиатского бистро «ЮИ». Обаятельный бельевой дроп с дерзким леттерингом Big Rolls For Your Girls.

Спрашивайте доступный мерч по адресу Стрельнинская, 2Б

Брелок-открывашка Solids: аксессуар, который выручит в разгар белых ночей на спонтанном пикнике на набережной.

 Гатчинская ул., 16

Тапочки Маяковского: под заказ в баре-кабаре «Шум» дизайнеры бренда «Разгуляев-Благонравова» сошьют для вас копию тапочек поэта.

Купить можно, написав в телеграм @CabaretSHUM (в подарок обещают налить сет настоек из меню спикизи бара El Лисицкий)

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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2023

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