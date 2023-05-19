Зеркальный бар у моря и винная вечеринка в амфитеатре под открытым небом: ресторанный дайджест

В традиционной пятничной подборке рассказываем, какие новые террасы (зеленые и у воды!) нужно посетить, где пробовать летний томатный суп с копченой страчателлой и итальянскими перчиками гоччи и куда идти танцевать.
Запуск летней террасы и сезонные новинки в меню Saro
В этот уик-энд заработает летняя терраса с видом на Крестовский и Лазаревский мост! По этому поводу в Saro запустили очень симпатичные летние блюда: фермерская буррата со сладкими узбекскими томатами, черешней, холодный томатный суп с копченой страчателлой, молодыми огурцами и итальянскими перчиками гоччи, ризотто с пещерным пекорино из Абруццо и черным трюфелем. А сомелье Андрей Ермишкин расширил винный лист, наполнив его свежими винодельческими именами и стилями.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Вечеринка Dolce Vita в «На Вина»
19 мая на «Винный склад» десантируется команда самых горячих вечеринок Cava Disco. Будут танцы с бокалами в амфитеатре под открытым небом под супер лайн-ап (один диджей из Бразилии!). Старт в 19:00.
Инструментальная, 3В
Летняя выставка в «Кабаре ШУМ»
В честь первого дня рождения в кабаре вместе с арт-группой Parazit организовали выставку-мистификацию по жизни, творчеству и квартире Даниила Хармса (проходит до 9 сентября). Это посвящение писателю обрамляют несколько проектов-спутников: аудиоэкскурсия-спектакль (в приложении izi.TRAVEL с 8 июня), мерч — коллекция керамики и аксессуаров от художников-участников, новая собственная театральная постановка — спектакль-перфоманс «Равновесие с небольшой погрешностью» (премьера 7 июня) и даже шрифт Хармса.
ул. Маяковского, 52
Французский завтрак в Forno Bravo Centrale
20-21 мая в итальянский ресторан на Белинского приедет француз — шефа Иван Фролухин из Frantsuza Bistrot так именуют и босс Блинов, и все профсообщество. Завтракать утиным бифштексом с пармезаном, мягко сваренными яйцами со сморчками и кукурузной кашей можно все выходные с 10:00 до 14:00.
Белинского, 11
Показ «Быть Сальвадором Дали» и киноужин в Giusto
В историческом кинотеатре «Ленфильм» 21 мая в 14:30 пройдет предпремьерный показ фильма Мэри Хэррон «Быть Сальвадором Дали» — о знаменитом и эпатажном художнике, его истории становления и отношениях с женой и главной музой Галой. После собираемся на ужин в итальянском бистро Giusto, чтобы обсудить просмотренное вместе с Николаем Янчуком — автором и редактор Kinoafisha, экспертом кино. Это первый совместный проект «Ленфильма» и Giusto в рамках «Киноклуба выходного дня».
Каменноостровский пр., 10; пр. Добролюбова, 8
Новый SimpleWine в «Севкабель Порту»
На деревянной набережной «Севкабель Порта» около причала открылся SimpleWine бар: зеркальный арт-объект, отражающий море. К летним винам, коктейлям и настойкам шеф-повар Валерий Лыженков собрал хиты итальянских аперитивных закусок, дипы и бутерброды. Лосось гравлакс подается на бородинском хлебе, тамбовский окорок с соусом тоннато, а краковская колбаса обжаривается на гриле. Из горячих закусок – Фритто Каламари и креветки на открытом огне.
Бар откроют на 123 дня — с мая по сентябрь. В будние будут работать с 15:00 до 23:00, а по пятницам и субботам бар будет превращаться в диско-клуб на открытом воздухе с вечеринками до 5 утра.
Кожевенная линия, 40
Винный ужин в Grill Station
25 мая открываем летний сезон на зеленой террасе-оазисе Grill Station. Будет пять курсов от шефа Даниила Данилова (экс-шеф ресторана Cyclope на винодельне Павла Швеца Uppa Winery): севиче из креветки, крокет из краба и палтуса, сливочная панакота и др. Сопроводят блюда редкими винами Ливана, Греции, Турции, Кипра и Сирии.
Московский пр., 139/1/1
Моктейли в Sibaristica
Новый уровень безалкогольных коктейлей (или моктейлей) демонстрируют в Sibaristica. Можно и не заметить, что вместо вермута в красивом бокале — виноградный сок, полынь и нероли, а горечавка с апельсиновым олео пародируют негрони. Еще пробуйте облегченную вариацию на «Белого русского» с кокосовым сахаром и копченой солью или эспрессо-тоник, который обрызгивают ароматизированным спреем из перца тимур.
набережная Обводного канала, 199-201
Гастроли московского Rocky2 в Marso Polo
Алексей Волков – шеф-повар ресторана Rocky2 – 24 мая будет гостить в итальянской траттории Marso Polo. Это из самых юных шефов московской гастрономической сцены. В 22 года он уже успел поработать в столичных «Иностранцах», ДК, Dinnerinthesky, Maya, а сейчас представляет совместный проект Антона Пинского и Владимира Чистякова. Будет спешл-меню: крудо из гребешка с пряной клубникой и гаспачо, тоннато с васаби, аранчини с аргентинской креветкой и др.
набережная канала Грибоедова, 2В
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