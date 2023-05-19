Зеркальный бар у моря и винная вечеринка в амфитеатре под открытым небом: ресторанный дайджест

Новый SimpleWine в «Севкабель Порту»

На деревянной набережной «Севкабель Порта» около причала открылся SimpleWine бар: зеркальный арт-объект, отражающий море. К летним винам, коктейлям и настойкам шеф-повар Валерий Лыженков собрал хиты итальянских аперитивных закусок, дипы и бутерброды. Лосось гравлакс подается на бородинском хлебе, тамбовский окорок с соусом тоннато, а краковская колбаса обжаривается на гриле. Из горячих закусок – Фритто Каламари и креветки на открытом огне.

Бар откроют на 123 дня — с мая по сентябрь. В будние будут работать с 15:00 до 23:00, а по пятницам и субботам бар будет превращаться в диско-клуб на открытом воздухе с вечеринками до 5 утра.

Кожевенная линия, 40