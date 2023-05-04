Джаз, террасы и фестиваль сидров: ресторанный дайджест

Впереди длинные выходные! Рассказываем, что где есть и куда идти. Спойлер: новое общественное пространство в 20 000 квадратных метров, шашлыки и тако.
«Футура бар»
5 мая во дворе «Ленполиграфмаша» пройдет джазовый концерт, которым официально откроется «Футура бар». 6 мая будет продолжение — с коктейлями, бургерами и танцами до позднего вечера под звонкие сеты.
наб. реки Карповки, 5АГ
Тартар из говядины с кремом из артишоков и лактоферментированным чесноком, чипсом из тыквы
Nordic
В ресторане масштабное обновление: появилось около 15 новых блюд. Например, неожиданный френч-тост с сельдью, яблоком, красным луком и соусом карри, говорят, любимое сочетание датчан. Бестселлером определенно станет паштет из фермерской печени индейки, приготовленной в Пако Джете с портвейном и луковым мармеладом. Подается он с бриошью и морошковым вареньем.
Пулковское шоссе, 107
«Фаворит» и Chang
В панорамной ресторане «Фаворит» на автодроме «Игора Драйв» 6 мая пройдет ужин от двух шефов: Александра Аристова и Дениса Прохорова из Chang. Японские нигири украсят слайсами озерной ладожской миноги, привычный имбирь заменят на популярную в северных регионах кольраби, голубцы из косули превратят в спринг-роллы с моченой в саке морошкой с соусом из копченого мисо, а на десерт подадут хлопковый десерт с апрельскими одуванчиками.
Приозерское ш., 3
Kazoku
5 мая легенда российского хип-хопа и голос поколения 90-х Мистер Малой взорвет сцену Action club своим хитом «Буду погибать молодым», но не расходимся! После концерта едем на афтепати в Kazoku, где также пройдет выставка петербургского художника Вовы Цыгана «Где-то я это видел».
Кирочная, 8
Paloma Cantina
7 мая в мексиканской кантине от самой титулованной барной команды Восточной Европы будет гостить шеф-повар ресторана Commons Александра Галуза. Пробуйте тако со стейком чак тендер и разными топингами: ферментированной сливой, грибным кетчупом, сальсой из зеленых томатов, пшеном с песто, гуакамоле из горошка и мяты, а также демиглясом барбекю.
Садовая ул. 8/7
ONTAP
Сети пивных баров ONTAP исполняется 5 лет. 11 мая в арт-квартале «Брусницын» будет праздник в DaDaBar с сидроделом Семеном Небольсиным (St-Anton), а 12 мая пройдет мини-фестиваль премиальных сидров. Специальные гости мастера из: Andreev ciderworks, CidreRhino, Токсовская Сидрерия, Apple Head. 13 числа команда закатит большую вечеринку с дегустациями, презентацией новых сортов, велком-дринками, розыгрышами и диджей сетом.
Кожевенная линия, 30
«Б.О.Р. 812»
Майские без гриля представить нельзя! В ресторане загородного комплекса запустили спец-меню. С 8 мая на летней террасе с видом на залитую солнцем поляну посреди соснового бора можно заказывать блюда, приготовленные на огне: каре ягненка с печеными овощами или дорадо с лаймом и соусом из трав. Также жарят шашлыки из свиной шеи, куриного бедра и даже из аргентинской креветки.
Приморское шоссе, 385
Общественно-деловое пространство SENO
6 и 7 мая пройдет официальное открытие общественно-делового пространства SENO — три объекта (Seno, Сенной бульвар и G47) на площади 20 000 квадратных метров. В 14:00 начнется музыкальный фестиваль в пяти действиях.
Резидентами флигеля стали бар Guggenheim, бренд одежды Saint Vandal, магазин CIAY, раменная Akiba Ramen, сидрерия, ночной клуб Franki, бар Cheers, коворкинг & place Party Time и др.
Гороховая, 47-49
«Новая Голландия»
Немного об уличной жизни острова «Новая Голландия»: Kuznyahouse и Cococo bistro открыли свои летние террасы, в киосках на Липовой аллее можно купить мороженое и фиш-н-чипс, во дворе «Бутылки» стоят столы Buffet by Oggi, есть столы для тенниса, стритбольная площадка и поля для петанка. Скоро еще запустят детскую площадку «Фрегат».
наб. Адмиралтейского канала, 2
The Hat
Сегодня, 5 мая, тру-джаз-бар на Белинского отмечает 11 лет! В программе: музыка от хорошо нам знакомых пианистов и контрабасистов, велком-напитки. Соседний The Big Time вечеринка коснется тоже.
ул. Белинского, 9
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