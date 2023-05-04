Джаз, террасы и фестиваль сидров: ресторанный дайджест

«Б.О.Р. 812»

Майские без гриля представить нельзя! В ресторане загородного комплекса запустили спец-меню. С 8 мая на летней террасе с видом на залитую солнцем поляну посреди соснового бора можно заказывать блюда, приготовленные на огне: каре ягненка с печеными овощами или дорадо с лаймом и соусом из трав. Также жарят шашлыки из свиной шеи, куриного бедра и даже из аргентинской креветки.

Приморское шоссе, 385