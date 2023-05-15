«У Ларисы»

Это место встречи изменить нельзя и не надо! Тем более к заведениям на Рубинштейна, Васильевском и Петроградской добавился еще один филиал «Ларисочной» — на Маяковского. Здесь снова совпали чебуреки, лагман, водка, настойки и диджейские вечеринки с хип-хопером DJ108 или создателями гранд-дискотеки Cava Disco Сашей Столяровой и Валерой Дятловым.

Ул. Маяковского, 39