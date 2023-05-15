Май! Где есть бургеры и чебуреки? Куда идти за лучшим видом на воду и морепродуктами? Редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич раздает новые ресторанные открытия.
«Забегаловка»
Отличники пиццы и пасты, создатели Salone pasta&bar и Giusto, ресторанная команда italy&co делают отличные бургеры. В доходном доме страхового общества «Саламандра» рядом с Адмиралтейством в июне откроется еще одна «Забегаловка» — демократичная бургерная уже работает на Петроградской. Внутри крафт, митболы, фри даблчиз — все без изменений.
Гороховая ул., 4
«У Ларисы»
Это место встречи изменить нельзя и не надо! Тем более к заведениям на Рубинштейна, Васильевском и Петроградской добавился еще один филиал «Ларисочной» — на Маяковского. Здесь снова совпали чебуреки, лагман, водка, настойки и диджейские вечеринки с хип-хопером DJ108 или создателями гранд-дискотеки Cava Disco Сашей Столяровой и Валерой Дятловым.
Ул. Маяковского, 39
How are you?
Где брать классный ремесленный хлеб и самые крошечные оладьи в Петербурге? В новой кофейне с завтраками целый день, кофе собственной обжарки и минималистичным интерьером. Берите бутерброд с честной порцией камчатской икры и творожные колобки, а свежеиспеченную мини-бриошь уносите с собой.
Ул. Маяковского, 17
Sea Forest
У новейшего пассажирского порта на Васильевском острове в начале лета появится гастрорезидент — видовой ресторан от команды загородного проекта Forest Hill. Меню культивирует портовую эстетику и морепродукты: севиче приготовят из северной креветки, «газированный» том ям подадут с гребешком, а осьминога—с картофельным гратеном.
«Морской фасад»
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