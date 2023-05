How are you?

Где брать классный ремесленный хлеб и самые крошечные оладьи в Петербурге? В новой кофейне с завтраками целый день, кофе собственной обжарки и минималистичным интерьером. Берите бутерброд с честной порцией камчатской икры и творожные колобки, а свежеиспеченную мини-бриошь уносите с собой.

Ул. Маяковского, 17