Новая рюмочная от команды «Ипполит» и много завтраков: ресторанный дайджест

Фестиваль канеле от московской пекарни Zhirnova в Charlie

Знаменитые французские канеле от московской пекарни Zhirnova приедут на гастроли 29-30 апреля. Помимо того, что они невероятно красивые, так еще и пробовать их весело. За названиями можно углядеть смысловые сочетания кексов: «Вечерний сериал перед сексом» со сливочным кремом и попкорном из креветок) или «Когда платье не полнит» с ромашкой и вуалью-цветком из лайма и тимьяна.

наб. канала Грибоедова, 54