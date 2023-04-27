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Что Где Есть

Новая рюмочная от команды «Ипполит» и много завтраков: ресторанный дайджест

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Рассказываем, куда идти на длинных выходных: Найк Борзов в рюмочной «Наденька», новые русские или безглютеновые завтраки, маркет винила в винном гипермаркете. 

Новая рюмочная «Наденька» 

Авторы уже культовых «Федя, дичь!» и «Ипполит» открывают новую рюмочную в барном квартале писателей. В меню — все, что мы любим и знаем по их предыдущим проектам (настойки, оливье, крабовый салат, селедка) и курица гриль! 29 апреля в 19:00 состоится праздничное открытие состоится вместе с Найком Борзовым.

Некрасова ул., 25

Фестиваль канеле от московской пекарни Zhirnova в Charlie

Знаменитые французские канеле от московской пекарни Zhirnova приедут на гастроли 29-30 апреля. Помимо того, что они невероятно красивые, так еще и пробовать их весело. За названиями можно углядеть смысловые сочетания кексов: «Вечерний сериал перед сексом» со сливочным кремом и попкорном из креветок) или «Когда платье не полнит» с ромашкой и вуалью-цветком из лайма и тимьяна.

наб. канала Грибоедова, 54

Новые завтраки в Le Courage

Нарядные русские завтраки с французским вайбом шеф-повар Владимир Лущик готовит ежедневно с 11:00 до 15:00. Пробуйте слоистую гурьевскую кашу с миндальным муссом, картофельный драник, фаршированный белой рыбой и сливочным сыром, на подушке из припущенного шпината или оладьи с красной и черной смородиной и кленовым сиропом.

Басков переулок, 2

Cезонное обновление в Dreamteam

Во всех ресторанах группы Dreamteam обновилось меню с акцентом на самые классные продукты: сочные лимоны, хрустящая спаржа, молодой горошек и разноцветные помидоры, фермерские цыплята и сыры. Пробуйте ризотто с боттаргой в Forno Bravo Centrale на Белинского и артишок по-римски, в Trappist на Радищева – крабкейки со спаржей, а в Pame на наб. Мойки – зеленый салат с красным апельсином и жареную корюшка с сальсой из черемши.

ул. Белинского, 11; ул. Радищева, 36/17; наб. Мойки, 3

Новое меню завтраков от No Regrets

Безглютеновый ресторан запрещает нам сожалеть о съеденном и кормит завтраками, за которыми хочется возвращаться! Свежеиспеченные венские вафли, английские сконы с черникой и морковные пирожные мадленки, ажурные крепы и хрустящий френч-тост из бананового хлеба. 

Большая Зеленина ул., 34

Коллаборационные завтраки Chang x Kuta и Eggselent 

До 30 апреля есть шанс попасть на ограниченный завтрак-коллаборацию. Команды соединили свежие булочки, скрэмблы, яйца пашот, морепродукты в трех отдельных блюдах. Например, гриль-чиз с двумя тонкими кусочками хлеба тартин, между которыми обжаренная в кунжутном масле капуста кимчи, битые огурцы, маринованное яйцо, кокосово-устричный соус и тянущаяся моцарелла.

Некрасова, 1/38

Смена сезона в ресторане Mad и корюшка

Смену сезонов шеф-повар Роман Грачев отметил сменой блюд. Ежовик с трюфельным понзу готовит на аргентинском гриле, свежевыловленную корюшку жарит в темпуре, а стейк из брокколи с арахисовым соусом арахис вообще может побороться за главное вег-блюдо Петроградки.

Пионерская улица, 32

Фильм про бистро Crevette

Посмотрите короткометражный фильм Татьяны Мироновой «Уи, шеф!» про петербургское бистро Crevette и его авторов — power couple Алену Мельникову и Олега Перфилова (а точнее про поиск себя и цену этих розыскных работ, посчитанных в хвостах ракообразных!), а затем отправляйтесь в креативный квартал «Брусницын» обсудить с шефом увиденное и заесть все это соте из магаданских креветок в соусе бер нуазетт.

Кожевенная линия, 30

Завтрак выходного дня в Figata

Шеф Илья Бурнасов запустил поздние завтраки выходного дня. Например, большой итальянский завтрак с пармой, полентой с яйцом пашот и горгонзолой или запеканка из рикотты с кремовым центром от шеф-кондитера Маргариты Арзамасовой (и ещё с 7 блюд!) уже можно пробовать на открывшейся летней террасе в выходные и праздничные дни с 11:00 до 16:00 (первую неделю мая будут сервировать каждый день). 

Малая Морская, 18

Washing Machine в «На Вина» 

На день, 29 апреля, магазин виниловых пластинок переезжает в пространство винного склада и бара «На Вина».  В субботних планах также диджей-сеты от резидентов и гостей Washing Machine Texture, Kasha, Jax и Hoopa, а главной фигурой станет Валерий Алахов — его проект «Новые Композиторы» считается одним из первых и самых значимых явлений в российской электронной сцене.

Инструментальная, 3В

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