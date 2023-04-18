7 летних террас, которые уже работают

Город окончательно оттаял! Пошли первые подснежники в виде уличных ресторанных террас и веранд. Вот великолепная семерка для самых горячих леди и джентльменов от автора телеграм-канала «Champussy: еда и отдых в Петербурге» Наташи Васенковой.
Кафе Pio Nero
В итальянском кафе уже можно взять заказ с собой на улицу, сервис запустится в ближайшее время.
Пионерская, 5
Alphorn
Пока без зелёных деревьев на фоне, но швейцарский раклет уже можно поесть на улице, поставив пиво в кресло со специальной сеточкой.
Академика Павлова, 7В
Ресторан Terrassa
Панорамным видом на Казанский собор уже можно любоваться под открытым небом.
Казанская, 3а
Utopist & Camorra
Двор пока работает в техническом режиме: есть столы, пледы, еда, пиво и вино. Официальное открытие на этой неделе.
Ковенский пер., 14
Бистро Crevette
Блюда из креветок + вид на залив = 100% мэтч.
Кожевенная линия, 30А
«Ателье tapas&bar»
Терраса на тихой улице в самом сердце Петроградки.
Лахтинская, 8
Бистро «Футура»
Есть свежие булочки и пить кофе на этой веранде вдвойне приятно.
набережная реки Карповки, 5 к36
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