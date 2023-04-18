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Что Где Есть

7 летних террас, которые уже работают

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Город окончательно оттаял! Пошли первые подснежники в виде уличных ресторанных террас и веранд. Вот великолепная семерка для самых горячих леди и джентльменов от автора телеграм-канала «Champussy: еда и отдых в Петербурге» Наташи Васенковой.

Кафе Pio Nero

В итальянском кафе уже можно взять заказ с собой на улицу, сервис запустится в ближайшее время.

Пионерская, 5

Alphorn 

Пока без зелёных деревьев на фоне, но швейцарский раклет уже можно поесть на улице, поставив пиво в кресло со специальной сеточкой.

Академика Павлова, 7В

Ресторан Terrassa

Панорамным видом на Казанский собор уже можно любоваться под открытым небом.

Казанская, 3а

Utopist & Camorra

Двор пока работает в техническом режиме: есть столы, пледы, еда, пиво и вино. Официальное открытие на этой неделе.

Ковенский пер., 14

Бистро Crevette

Блюда из креветок + вид на залив = 100% мэтч.

Кожевенная линия, 30А

«Ателье tapas&bar»

Терраса на тихой улице в самом сердце Петроградки.

Лахтинская, 8

Бистро «Футура»

Есть свежие булочки и пить кофе на этой веранде вдвойне приятно.

набережная реки Карповки, 5 к36

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