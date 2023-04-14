Пасхальные бранчи, гастрономия Венгрии и дикие танцы на бывшем заводе Степана Разина: ресторанный дайджест

Обновление сезона в Animals

Шеф Александр Пименов вернулся со стажировки в тель-авивском farm-to-table ресторане Claro и обновил меню. С 10:00 до 17:00 здесь сервируют завтрак и обед, с 17:00 до закрытия – ужин. Есть раздел своих сыров, хлеба и деликатесов лавки, которые можно купить с собой. По утрам выпекают круассаны, делают бейглы с лососем, скрэмбл во французском стиле с козьим шевром, говяжьей грудинкой медленного запекания и яйца пашот с овощами и греческой скордалией, то есть хлебно-картофельным соусом-пюре. В вечернем меню обратите внимание на карпаччо из северной креветки с судаком, джонджоли, шпинатом и клубникой, панир темпуре с цитрусовым соусом и салатом из маринованного овощного физалиса.

Некрасова, 60