Пасхальные бранчи, гастрономия Венгрии и дикие танцы на бывшем заводе Степана Разина: ресторанный дайджест

Где пить венгерское вино и пробовать ногу молочного поросенка, куда идти за лазаньей с корицей и когда будут танцы на бывшем заводе Степана Разина? Отвечаем в нашей традиционной подборке гастрономических событий.
Пасхальные бранчи в ресторанах Dreamteam
16 апреля в Smoke BBQ готовят ногу молочного поросенка, шоколадные маффины и разливают французский мальбек, в «Трапписте» — киш с форелью и шпинатом и лимонной бриошью в пару с десертным вишневым вином, в Blackchops запекают лопатку ягненка с молодым картофелем, в баре наливают английский грог. В Pame же остановится Алексей Буров (идеолог и создатель проектов группы), где даст пасхальный бранч. Будут печеный баклажан с рубленой говядиной и халуми, томленый ягненок с фетой, карпаччо из апельсина и помело.
Рубинштейна, 11; Радищева, 36/17; наб. Фонтанки, 5/2; наб. Мойки, 3
Обновление сезона в Animals
Шеф Александр Пименов вернулся со стажировки в тель-авивском farm-to-table ресторане Claro и обновил меню. С 10:00 до 17:00 здесь сервируют завтрак и обед, с 17:00 до закрытия – ужин. Есть раздел своих сыров, хлеба и деликатесов лавки, которые можно купить с собой. По утрам выпекают круассаны, делают бейглы с лососем, скрэмбл во французском стиле с козьим шевром, говяжьей грудинкой медленного запекания и яйца пашот с овощами и греческой скордалией, то есть хлебно-картофельным соусом-пюре. В вечернем меню обратите внимание на карпаччо из северной креветки с судаком, джонджоли, шпинатом и клубникой, панир темпуре с цитрусовым соусом и салатом из маринованного овощного физалиса.
Некрасова, 60
Вино из Венгрии в Bacchus
В винном баре празднуют привоз вин собственного импорта из Венгрии. Новые виноделы и винтажи (14 этикеток!), некоторые из которых не найти и в Европе. До 16 апреля многое можно попробовать по бокалам вместе с аутентичным венгерским ростбифом: говяжью вырезку маринуют в венгерской папричной пасте и подают с горчично-медовой заправкой.
Караванная ул., 7
Дресскод для вечеринки ÇAVA BOHEMIANS сгенерировал ИИ
ÇAVA BOHEMIANS
На одну ночь (22 апреля) бывший завод Степана Разина превратится в территорию костюмерной феерии. Будут три танцпола (хаус и диско; Harlem Hip-Hop; аутентичный техно-стейдж), поп-ап бары в стилистике районов Нью-Йорка, виниловый магазин, галерея, фотокомната, коридор психоделик-рока и другие спешл-локации. Билеты здесь.
Курляндская улица, 48
Гостевая смена Сергея Струк (Lucky Group) в Salone pasta&bar
20 апреля команда Salonepasta&bar разделит вечерний сервис с московским гостем, бар-менеджером московской команды Lucky Group, Сергеем Струк. Он расскажет о философии водки, поделится парой интересных историй о Николае II, и продемонстрирует коктейли: с сухим хересом и виноградом, мандарином и белым шоколадом или с горечавкой и имбирем.
наб. Фонтанки, 30
Ромовый ужин в St. Martin
В экспедицию в Вест-Индию можно отправиться 18 апреля вместе с командой самого ромового бара Петербурга. Будет ужин из пяти курсов — к каждому блюду свой особенно подходящий напиток. Свои размышления на тему лазаньи (здесь с какао, корицей и чили) докручивают пикантно-имбирным коктейлем Dark'n'Stormy, мясное рагу с батататом и соусом на
кокосовом молоке сопроводят дайкири на роме и дымном виски, а копченого морскогог окуня с терияки — своей вариацией на легендарного «Полинезийскиго ныряльщика».
Белинского, 1
Воскресный ланч в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Обед в ресторане «Чайная гостиная пройдет 16 апреля с 13:00 до 17:00. Подавать будут аргентинские креветки в пряном соусе, яйца по-шотландски с мясным рагу, хрустящую корюшку и пасхальные угощения. Еще будет работать детская комната с аниматором, а также маленькие гости смогут развлечься разукрашиванием яиц.
Вознесенский пр., 1
Специальные ужины Zazazu совместно с музеями Петербурга
В апреле в винном баре на Рубинштейна пройдут ужины с просветительскими лекциями от представителей главных музеев города. 19 числа куратор Русского музея Евгения Сероусова выступит с лекцией «Современное искусство: путь куратора», а 26-го встречу посветят музею Фаберже и 10-летию со дня его создания.
Рубинштейна, 23
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