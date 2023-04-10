30 куличей от кафе и ресторанов Петербурга к Пасхе

Близится Пасха, а значит пора заказывать куличи! «Собака.ru» собрала витрину из 30 предложений от кофеен, кафе ресторанов Петербурга к празднику.

Для удобства предзаказа мы оставили ссылки на сайт или номера телефонов в описании к фото.