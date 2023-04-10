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30 куличей от кафе и ресторанов Петербурга к Пасхе

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Близится Пасха, а значит пора заказывать куличи! «Собака.ru» собрала витрину из 30 предложений от кофеен, кафе ресторанов Петербурга к празднику.

Для удобства предзаказа мы оставили ссылки на сайт или номера телефонов в описании к фото.

Куличи

«Мечтатели» 

Два вида праздничных куличей: традиционный со сливочным кремом из теста на молочной опаре или чуть менее классический с шоколадным кремом, галетами, апельсиновыми цукатами.

+7 (921) 761-31-55

Aster и René

Шеф-пекарь Антон Исенин испек особый кулич — симбиоз традиционного кулича на дрожжевой опаре и его итальянского родственника. В начинке белый и темный шоколад с собственноручно вяленой вишней. 

8 (921) 578-00-23

Рестораны Арама Мнацаканова

Куличи испечены по фирменному рецепту с апельсиновыми цукатами и изюмом, украшены цветами из помадки.

Grecco, Mio Bistrot, Mercado del Sol

Творожный кулич с цукатами ананаса и белым изюмом. Сверху декорируют хрустящей французской меренгой и миндальными слайсами.

Grecco: +7 (962) 686-09-39

Mio Bistrot: +7 (921) 090-06-06

Mercado del Sol: +7 (911) 745-25-25

Must

Кулич с заварным кремом на основе бурбонской ванили. Изготовлен из дрожжевого теста с миндалем, изюмом и пропитывается лимонным сиропом. Украшается мягкой обожженной итальянской меренгой, миндалем, золотом и цедрой лимона.

Еще можно заказать пасхального кролика из мусса на основе творожного сыра, малинового пюре и фисташкового дакуаза, покрытый шоколадным велюром.

8 (812) 940-19-91

Vakh

Выпекают нарядные, воздушные и сливочные куличи с шапками из лавандовой глазури: с цукатами, украшенный сверху гнездом из шоколада, и большой кулич с изюмом и лавандовым кремом внутри.

Альтернативе традиционным придумали кулич на основе слоеного сырного теста, внутри которого телятина в томатном соусе, картофель, томаты и два грузинских сыра – сулугуни и имеретинский.

Кондитерская Star

«Царский» кулич выпекают по старинному монастырскому рецепту с десятью специями, итальянскими апельсинами, вымоченными в вине с изюмом, вишней и клюквой, и сахарной шапкой с цукатами и орехами. «Божественный» — шоколадный, с вишней и жидким шоколадно-ореховым центром, а «Космический» же отличается сладким цитрусовым ароматом, шапкой с грецкими орехами и начинкой из соленой карамели.

Charlie

Кулич с пропиткой из маракуйи и украшен меренгатой, воздушным рисом и шоколадными перьями.

+ 7 (911) 926-00-12

Lou Lou

Три варианта утонченных французских куличей: лавандовый с цукатами, клюквой и изюмом, кулич манго-маракуйя с курагой и заварным кремом или ореховый – с пеканом, кешью, фундуком и арахисовым кремом.

+7 (812) 566-36-01

«Свитер»

У этой кофейни получаются самые влажные куличи. Сочный бездрожжевой кекс с выдержанными в коньяке вишней, клюквой и абрикосом. После приготовления кулич пропитывается цитрусовым ликером. Сверху украшен воздушной белой шапкой из маршмеллоу.

+7 911 224-87-06

Butcher House

Творожный кулич с сушеным виноградом, вымоченным в ликере с цукатами и курагой или черный кранч-кулич с грецким орехом и ромовой пропиткой.

8 (911) 920-05-52

«В Чаще»

Готовят ароматный кулич с лавандой и белой глазурью или яркий — с цукатами, розовой глазурью и маршмеллоу. Есть классика с вареной сгущенкой или с изюмом, белой глазурью, лепестками роз и орехами.

+7 (812) 925-80-88

 

«Калинка моя»

Куличи со сладкой верхушкой (голубика, розы или драже в виде перепелиных яиц с лавандой), а внутри — черничный или цитрусовый крем на выбор. 

+7 962 354-63-38 

KUZNYAHOUSE

Традиционные угощения на Пасху — куличи с орехами, сухофруктами и белым шоколадом; пасхальные зайцы с ванильным кремом; классическая творожная пасха. Есть специальное меню доставки Happy Easter Little Helper. Этот раздел создан по принципу гастрономического конструктора.

+7 (981) 914-63-71

«Блок»

Готовят два вида куличей: традиционный сдобный с начинкой из цукатов, замоченных в коньяке, изюма и дробленого миндаля с шапкой из пышной меренги; морковный с сушеными абрикосами и начинкой из заварного крема и вяленой моркови с глазурью из белого шоколада. 

+7 (931) 979-49-84

Cake Me Tender

Самые кремовые куличи: шоколадный с изюмом и соленой карамелью, цитрусовые с меренговой шапкой или лимонным кремом, зеленый с чаем матча и кокосовым ганашом.

«Ровесники»

Пряная бриошь с корицей и кардамоном, внутри которой начинка из цукатов апельсина и лайма. Для пряности вкуса добавлен изюм и миндаль.

 

Addict

Готовят три версии: яркий кулич с глазурью и сливочно-ягодным кремом, бисквитный кулич с французским заварным ванильным кремом патисьер, украшенный ромашкой, или такой же, но с веточкой гипсофилы.  

«Футура»

Куличи из мягкой и воздушной бриоши с ванильным кремом в начинке. Внутри — сухофрукты, а сверху — маршмеллоу, лепестки миндаля, воздушный рис и васильки.

COCOCO Bistro

Кулич с зефирной помадкой, вяленой клюквой, шоколадом, цитрусовыми цукатами и изюмом, выдержанными в роме. Процесс ферментации теста занимает более 12 часов.

Панеттоне

Jerome

Панеттоне по рецепту итальянского шефа Алессандро Кария украшен лепестками миндаля. Упаковывают в подарочную упаковку и снабжают фисташковым или йогуртовым ганашом.  

8 (812) 918-69-20

Grazie Ragazzi!

Панеттоне на натуральной закваске с добавлением изюма, цукатов и рома. Украшен обожженной меренгой.

8 (812) 950-04-74

FRESA’s, Sea,Signora и Marso Polo

Панеттоне по семейному рецепту Антонио Фреза – тесто долго замешивают, а затем настаивают его не меньше трех дней. К каждому куличу положена карточка с рецептом традиционного сабайона – сливочного заварного крема.

Рекомендация от Антонио: перед подачей нужно немного разогреть панеттоне – 7 минут в духовке при 180°С или 3 минуты в микроволновой печи.

italy&co

В ресторанах Italy, Goose Gosse, Bist, Jiusto, Bruxx, Juan, Atelier tapas&bar, Salone pasta&bar можно купить панеттоне, тесто для которого настаивается до 24 часов. Используют натуральную закваску, изюм, ваниль, апельсиновые цукаты, а после выпекания их подвешивают в перевернутом состоянии.

«Подписные булочки»

Панеттоне - итальянский аналог кулича. Пористый мякиш, апельсиновые цукаты, тёмный шоколад, миндальный глейз и дроблёный миндаль.

 

Saviv

Одновременно и бабка, и традиционный итальянский кекс. Тесто пропитывается шоколадной пастой, добавляется заатар (орегано, тимьян, кунжут, сумах).

8 (911) 920-86-11

Сладости

Memo

Конфеты ручной работы и яйца с фирменной росписью в соавторстве с шоколадным ателье «Птицы». В составе начинок — кофе и кардамон, фисташка, сицилийский апельсин и тимьян, кунжутный пралине с лимонным ганашем и лимончелло.

«Ферма Бенуа»

Шеф-кондитер Елена Лапина специально для праздничного стола подготовила сладкий десерт в форме пасхальных яиц. Есть два вида: с белым бельгийским шоколадом без глютена и с темным шоколадом.

Не забыли и про классику и готовят итальянский праздничный кекс панеттоне, безглютеновые куличи и творожную пасху.

Nordic

Пасхальные сладости можно методом конструктора собрать в большой набор. Есть шоколадный кулич с орехами, сушеными ягодами, изюмом и ванильным кремом посередине, традиционный с изюмом и лимонным кремом, пасха из топленого творога, с шоколадными каплями и карамелизированной грушей, а также шоколадные зайцы, морковный торт, ягодные капкейки.

Веган

«Счастье»

Помимо творожных куличей  с манго, маракуйей и белым шоколадом и с карамелью, морской солью и молочным шоколадом делают веганский кулич c кокосовой карамелью, апельсиновой цедрой, брусникой и имбирем.

+7 (812) 317-10-22

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