30 куличей от кафе и ресторанов Петербурга к Пасхе

Близится Пасха, а значит пора заказывать куличи! «Собака.ru» собрала витрину из 30 предложений от кофеен, кафе ресторанов Петербурга к празднику.
Для удобства предзаказа мы оставили ссылки на сайт или номера телефонов в описании к фото.
Куличи
«Мечтатели»
Два вида праздничных куличей: традиционный со сливочным кремом из теста на молочной опаре или чуть менее классический с шоколадным кремом, галетами, апельсиновыми цукатами.
+7 (921) 761-31-55
Aster и René
Шеф-пекарь Антон Исенин испек особый кулич — симбиоз традиционного кулича на дрожжевой опаре и его итальянского родственника. В начинке белый и темный шоколад с собственноручно вяленой вишней.
8 (921) 578-00-23
Куличи испечены по фирменному рецепту с апельсиновыми цукатами и изюмом, украшены цветами из помадки.
Grecco, Mio Bistrot, Mercado del Sol
Творожный кулич с цукатами ананаса и белым изюмом. Сверху декорируют хрустящей французской меренгой и миндальными слайсами.
Grecco: +7 (962) 686-09-39
Mio Bistrot: +7 (921) 090-06-06
Mercado del Sol: +7 (911) 745-25-25
Must
Кулич с заварным кремом на основе бурбонской ванили. Изготовлен из дрожжевого теста с миндалем, изюмом и пропитывается лимонным сиропом. Украшается мягкой обожженной итальянской меренгой, миндалем, золотом и цедрой лимона.
Еще можно заказать пасхального кролика из мусса на основе творожного сыра, малинового пюре и фисташкового дакуаза, покрытый шоколадным велюром.
8 (812) 940-19-91
Выпекают нарядные, воздушные и сливочные куличи с шапками из лавандовой глазури: с цукатами, украшенный сверху гнездом из шоколада, и большой кулич с изюмом и лавандовым кремом внутри.
Альтернативе традиционным придумали кулич на основе слоеного сырного теста, внутри которого телятина в томатном соусе, картофель, томаты и два грузинских сыра – сулугуни и имеретинский.
«Царский» кулич выпекают по старинному монастырскому рецепту с десятью специями, итальянскими апельсинами, вымоченными в вине с изюмом, вишней и клюквой, и сахарной шапкой с цукатами и орехами. «Божественный» — шоколадный, с вишней и жидким шоколадно-ореховым центром, а «Космический» же отличается сладким цитрусовым ароматом, шапкой с грецкими орехами и начинкой из соленой карамели.
Charlie
Кулич с пропиткой из маракуйи и украшен меренгатой, воздушным рисом и шоколадными перьями.
+ 7 (911) 926-00-12
Lou Lou
Три варианта утонченных французских куличей: лавандовый с цукатами, клюквой и изюмом, кулич манго-маракуйя с курагой и заварным кремом или ореховый – с пеканом, кешью, фундуком и арахисовым кремом.
+7 (812) 566-36-01
«Свитер»
У этой кофейни получаются самые влажные куличи. Сочный бездрожжевой кекс с выдержанными в коньяке вишней, клюквой и абрикосом. После приготовления кулич пропитывается цитрусовым ликером. Сверху украшен воздушной белой шапкой из маршмеллоу.
+7 911 224-87-06
Butcher House
Творожный кулич с сушеным виноградом, вымоченным в ликере с цукатами и курагой или черный кранч-кулич с грецким орехом и ромовой пропиткой.
8 (911) 920-05-52
«В Чаще»
Готовят ароматный кулич с лавандой и белой глазурью или яркий — с цукатами, розовой глазурью и маршмеллоу. Есть классика с вареной сгущенкой или с изюмом, белой глазурью, лепестками роз и орехами.
+7 (812) 925-80-88
«Калинка моя»
Куличи со сладкой верхушкой (голубика, розы или драже в виде перепелиных яиц с лавандой), а внутри — черничный или цитрусовый крем на выбор.
+7 962 354-63-38
KUZNYAHOUSE
Традиционные угощения на Пасху — куличи с орехами, сухофруктами и белым шоколадом; пасхальные зайцы с ванильным кремом; классическая творожная пасха. Есть специальное меню доставки Happy Easter Little Helper. Этот раздел создан по принципу гастрономического конструктора.
+7 (981) 914-63-71
«Блок»
Готовят два вида куличей: традиционный сдобный с начинкой из цукатов, замоченных в коньяке, изюма и дробленого миндаля с шапкой из пышной меренги; морковный с сушеными абрикосами и начинкой из заварного крема и вяленой моркови с глазурью из белого шоколада.
+7 (931) 979-49-84
Самые кремовые куличи: шоколадный с изюмом и соленой карамелью, цитрусовые с меренговой шапкой или лимонным кремом, зеленый с чаем матча и кокосовым ганашом.
Пряная бриошь с корицей и кардамоном, внутри которой начинка из цукатов апельсина и лайма. Для пряности вкуса добавлен изюм и миндаль.
Готовят три версии: яркий кулич с глазурью и сливочно-ягодным кремом, бисквитный кулич с французским заварным ванильным кремом патисьер, украшенный ромашкой, или такой же, но с веточкой гипсофилы.
Куличи из мягкой и воздушной бриоши с ванильным кремом в начинке. Внутри — сухофрукты, а сверху — маршмеллоу, лепестки миндаля, воздушный рис и васильки.
Кулич с зефирной помадкой, вяленой клюквой, шоколадом, цитрусовыми цукатами и изюмом, выдержанными в роме. Процесс ферментации теста занимает более 12 часов.
Панеттоне
Jerome
Панеттоне по рецепту итальянского шефа Алессандро Кария украшен лепестками миндаля. Упаковывают в подарочную упаковку и снабжают фисташковым или йогуртовым ганашом.
8 (812) 918-69-20
Grazie Ragazzi!
Панеттоне на натуральной закваске с добавлением изюма, цукатов и рома. Украшен обожженной меренгой.
8 (812) 950-04-74
FRESA’s, Sea,Signora и Marso Polo
Панеттоне по семейному рецепту Антонио Фреза – тесто долго замешивают, а затем настаивают его не меньше трех дней. К каждому куличу положена карточка с рецептом традиционного сабайона – сливочного заварного крема.
Рекомендация от Антонио: перед подачей нужно немного разогреть панеттоне – 7 минут в духовке при 180°С или 3 минуты в микроволновой печи.
В ресторанах Italy, Goose Gosse, Bist, Jiusto, Bruxx, Juan, Atelier tapas&bar, Salone pasta&bar можно купить панеттоне, тесто для которого настаивается до 24 часов. Используют натуральную закваску, изюм, ваниль, апельсиновые цукаты, а после выпекания их подвешивают в перевернутом состоянии.
Панеттоне - итальянский аналог кулича. Пористый мякиш, апельсиновые цукаты, тёмный шоколад, миндальный глейз и дроблёный миндаль.
Saviv
Одновременно и бабка, и традиционный итальянский кекс. Тесто пропитывается шоколадной пастой, добавляется заатар (орегано, тимьян, кунжут, сумах).
8 (911) 920-86-11
Сладости
Конфеты ручной работы и яйца с фирменной росписью в соавторстве с шоколадным ателье «Птицы». В составе начинок — кофе и кардамон, фисташка, сицилийский апельсин и тимьян, кунжутный пралине с лимонным ганашем и лимончелло.
Шеф-кондитер Елена Лапина специально для праздничного стола подготовила сладкий десерт в форме пасхальных яиц. Есть два вида: с белым бельгийским шоколадом без глютена и с темным шоколадом.
Не забыли и про классику и готовят итальянский праздничный кекс панеттоне, безглютеновые куличи и творожную пасху.
Пасхальные сладости можно методом конструктора собрать в большой набор. Есть шоколадный кулич с орехами, сушеными ягодами, изюмом и ванильным кремом посередине, традиционный с изюмом и лимонным кремом, пасха из топленого творога, с шоколадными каплями и карамелизированной грушей, а также шоколадные зайцы, морковный торт, ягодные капкейки.
Веган
«Счастье»
Помимо творожных куличей с манго, маракуйей и белым шоколадом и с карамелью, морской солью и молочным шоколадом делают веганский кулич c кокосовой карамелью, апельсиновой цедрой, брусникой и имбирем.
+7 (812) 317-10-22
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