5 новых мультифункциональных гастропространств Петербурга

«Игрик»

Самый прокачанный с точки зрения еды квартал на Петроградской в апреле обрастет еще и своей винной йогой — в ходе класса каждому показан один бокал. В баре «Игрик» будет отдельный зал для практик с почти десятком направлений (от хатхи и виньясы до тантры), органические вина от маленьких хозяйств, завтрак с 8:30 утра — и это не весь каталог преимуществ. ЗОЖ не радикальный, но вполне существенный: каша — из киноа с зеленым соусом, сыры — фермерские из Ленобласти, а сладости — веганские и сыроедческие.

Пионерская ул., 2