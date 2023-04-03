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Что Где Есть

5 новых мультифункциональных гастропространств Петербурга

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Вино и йога, булки и книги, сыроедческие торты, цветы и спиритические атрибуты: гастрономия в Петербурге отныне про нетворкинг и мультифункционализм. Вот самые свежие доказательства! 

Le Petit Parisien

Бюро коллабораций художника Юлии Торба по уровню саспенса не уступает фильмам Хичкока. В одном углу здесь полное собрание магических атрибутов вроде спиритических свечей с заговоренными цветочными эликсирами (в виде головы куклы-пупса!) и керамика с поп-лобстерами, в другом — редкие фотоснимки королевы панка Вивьен Вествуд и оккультные постеры. Пока кормят бельгийскими безглютеновыми вафлями, а в июне запустят полноценную кофейню с круассанами по старинным парижским рецептам.

Волынский пер., 2

Radius 58 и Resource Coffee

Кофейный шоурум Resource Coffee, команда которого каждый урожай путешествует и охотится на лучшие лоты, прописался в прогрессивном магазине оптики Radius 58 с графичным интерьером от архитектурной локал-империи DA Bureau. Только послушайте эту песню: Бразилия Исидро Перейра, Танзания Умоджа Улулу, Колумбия Эль Кредо, Эфиопия Бенса и еще восемь видов зеленого зерна обжарят при вас на миниатюрном ростере, предложат три вида фильтра за 200 руб. в формате no limit и брауни из перуанского шоколада от конфетной фабрики «Культура».

Большой пр. П.С., 28

BASE11

Новейшее пространство, в котором объединены мультибрендовый шоурум локальных дизайнеров, кофейня и лекторий, где выступают на тему искусства, архитектуры, кино и литературы (9.04 — Баухаус, 16.04 — абстрактный экспрессионизм, 23.04 — поп-арт). Во время лекции можно выпить чашку арабики или робуста — все зерна тоже только локальной обжарки. Скоро появится второй зал, полностью посвященный дому и декору.

ул. Чайковского, 65-67

«Игрик» 

Самый прокачанный с точки зрения еды квартал на Петроградской в апреле обрастет еще и своей винной йогой — в ходе класса каждому показан один бокал. В баре «Игрик» будет отдельный зал для практик с почти десятком направлений (от хатхи и виньясы до тантры), органические вина от маленьких хозяйств, завтрак с 8:30 утра — и это не весь каталог преимуществ. ЗОЖ не радикальный, но вполне существенный: каша — из киноа с зеленым соусом, сыры — фермерские из Ленобласти, а сладости — веганские и сыроедческие.

Пионерская ул., 2

Sibaristica x Master's Bookstore 

Коллаб-декларация хорошей литературы и качественных булок. Новаторы по части специализированных и редких книг об искусстве Master's и петербургские кофейные обжарщики Sibaristica объединились, чтобы раздавать по красоте шведские слойки, круассаны и, например, издания философа Александра Павлова о плохом кино или классика советской фотографии Владимира Лагранжа. План на выходной день: взять с собой стакан желтого куркума-латте и отправиться на аудиопрогулку по Петроградской стороне с экскурсией от архитектурного критика и нашего колумниста Марии Элькиной.

Барочная ул., 6

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Материал из номера:
Апрель

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