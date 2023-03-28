Кофейня с собачьими паспортами, пиво, шампанское и специальное меню для питомцев — какие заведения города можно действительно считать дог-френдли? Рассказывает Дарья Рудая — блогер (@dasharru), адвокат, крестная мать и няня десятка псов Петербурга.
Даша и Наоми
Всю жизнь в нашей семье были собаки, несколько лет назад в приюте мы усыновили Августа, потеряли его из-за болезни, и в прошлом году волей случая я стала няней для собак своих друзей, уезжавших в отпуск.
Для начала давайте обозначим разницу между «дог-френдли» и «можно с питомцами».
- «Дог-френдли» значок на дверях и метка в социальных сетях помогает хозяевам понять, что им рады. Любой породе и размеру собаки, в любом зале ресторана. Не нужно уточнять и волноваться: а пустят ли? Гость с питомцем такой же гость, как и без: никаких ограничений. Это вопрос воспитания прежде всего, и чаще — воспитания хозяина. Здесь всегда угостят собаку водой и даже придумают специальное собачье меню, заводят пледы и лежанки.
- «Можно с питомцами» — понятие гибкое. Можно, но до 30 см в холке; можно, но только в одном зале; можно, но собака должна быть под столом; можно, но команде нельзя гладить животное; можно, но по ситуации. Согласитесь, звучит не очень «френдли»? Да, это нормальная линия ведения бизнеса, когда хочется не обидеть никого. Но при неграмотной работе персонала посещение таких кафе превращается в одолжение. Гость приносит ресторану деньги, но «с разрешения» быть допущенным. Владельцы заведений не понимают, какого комьюнити лишаются, вводя запреты для собачников.
Я расскажу о любимых мной и проверенных временем локациях. В городе их намного больше.
«Футура»
Локальное бистро и бар с активными событиями, хлебом, булками, шумными бранчами и гастрономичными ужинами. Я считаю это место лучшим даже для первых вылазок в заведения с собакой. Тут много пространства, что называется, атмосферно, команда всегда позаботится о комфорте.
В первый год «Футура» даже пекла собачье печенье с натуральным составом!
Наб. реки Карповки, 5, корп. 36
Крендель @abramovna.followtherabbits
Match bistro
Бистро с лаконичным меню и завтраками до 17:00 не боится питомцев на своей дизайнерской мебели и предлагает специальные пледы для собак. Еще Match придумали собачий паспорт! Хвостика сфотографируют на полароид, фото прикрепят к карточке, в которую с каждым посещением будут добавлять наклейки. В четвертый визит собаку угостят собачьим пивом, а хозяина — бокалом игристого.
Ребята дружат с благотворительной организацией Brands and Dogs, которая объединяет бренды и помогает животным из приютов найти дом. На столиках бистро стоят тейбл-тенты с QR кодами: можно отправить донат приюту и стать благотворителем.
Ул. Пионерская, 3
Пайк
@jrt_spb
«Характер кофе»
Одна из первых спешелти-кофеен в городе (работает с 2015 года!) по выходным печет лучшие в городе шведские булочки и готовит «берлинский» завтрак. Здесь обожают собак, угощают их и шутят: судя по тому, с какими «мамонтятами» заходят гости, рядом с кофейней где-то прячется частный сектор.
Наб. Фонтанки, 109
«Винный склад» и «На Вина!»
Самый модный винный гипермаркет любим за оптовые цены на вино, салюмерию от Beefzavod, книжный магазин «Подписных изданий» и подписанные маркером бокалы бара «На вина». Лучшие подборки и дегустации, тусовки, лекции, летний кинотеатр, паблик-токи и собаки! Во втором баре «На вина» на Кронверкском тоже их любят.
Ул. Инструментальная, 3б
Studio 212 Cafe
Кофейни основательницы одной из самых стильных фотостудий города и дизайнера интерьеров Екатерины Рыбалко на личном примере демонстрируют, что воспитанные собаки не испортят даже кресло Фрэнка О. Гери 1991 года. Питомцам будут рады и в самой студии!
6-я Красноармейкая ул., 1; наб. Карповки, 5, корпус П
Vakh
Ресторан грузинской кухни с роскошными люля на мангале умело играет с классикой, создавая утренние хачапури с яйцами бенедикт, новогодние — с красной икрой и холодец из томатов для постного меню. Бесконечное гостеприимство здесь оказывают абсолютно всем гостям — и шерстяным тоже.
Ул. Большая Зеленина, 34
Совладелец заведений Игорь Михайлюк и французский бульдог Амели
«Федя, дичь» и «Ипполит»
Душевные шашлычный ларек с окраины в центре города и интеллигентная рюмочная собирают полную посадку с самого открытия. С чистыми лапками собакам можно даже полежать на кресле, снимавшемся в «Бриллиантовой руке»!
Ул. Садовая, 7-9 : ул. Казанская, 26
Frank
«Путь к сердцу лежит через ребра», которыми в ритме хип-хопа кормит Frank.
В качестве мерча Frank выпускал банданы и ошейники для хвостатых, а сейчас в продаже есть dog-box: красивая коробка с угощением и игрушкой (можно купить в кафе и заказать в доставке). Однажды по запросу хозяина для собаки готовили тартар (с допустимым составом, конечно).
Большой проспект ПС, 35, лит. А
Йоши @lurnemor и Данте @dantefrenchboy
Кофейня Hand
Жемчужина района «Лесной»: спешелти-кофе и лаконичное меню с гриль-чизами и авторскими десертами. Работавшая в команде художница Алиса нарисовала две картины друзей кофейни: джек-рассела Пайка, француза Данте и сиба-ину Йоши. По запросу выдают лежанку для собак.
Ул. Грибалевой, 7
Билли
«Подписные издания»
В главном книжном магазине города с собственной кофейней «Подписные булочки» собак обожают и команда, и гости. Я нигде не видела столько внимания к животным, как в «Подписных».
Литейный проспект, 57
Saro
В Saro приходят за отличной кухней и чтобы почувствовать себя героем итальянского кино. Исключительно стильный интерьер, винтажная мебель и эксклюзивная посуда не мешают команде любить и принимать собак любого размера.
Наб. Админирала Лазарева, 22
Фиби @egolega
Forno Bravo Centrale, Blackchops и другие рестораны группы Dreamteam
Итальянский файн-дайнинг Forno Bravo, эталонный английский паб с видом на цирк Blackchops, эстетика Японии в Self Edge Japanese, греческая таверна Pame и бельгийская Brasserie Trapist – можно отправиться со своим питомцем в кругосветное путешествие в сопровождении отличной кухни и сервиса.
Ул. Белинского, 11; набережная реки Фонтанки, 5/2
«Смена»
Спешелти-кофейня в Басковом любима за интересную подборку кофе, лучшие в городе авокадо-тосты, сеты завтрака выходного дня, творожники — и даже за очереди к этим радостями. С собаками, кстати, стоять еще приятнее.
Басков переулок, 20
Zoe
Вторая «завтрачная» на Басковом с эталонной выпечкой, поставленной Максимом Бабичем и получившей звание «Лучших булочек» ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» 2022. Собачки стоят в очереди за пончиками вместе с хозяевами!
Басков переулок, 41/29
Джон @johnsmartbeagle
Sibaristika
Точка притяжения на Обводном канале — кофейня одних из самых известных обжарщиков России.
На стикерах и открытках нарисован пес одного из основателей — французский бульдог по имени Харви, а собак в кафе угощают печеньем.
Набережная Обводного канала 199-201, Лит. К
Animals
«Звери» — сезонный ресторан с собственной фермой и сырным производством. Для собак сшили специальные подушки для кресел, а раньше еще дарили игрушки от локального бренда.
Ул. Некрасова, 60
Рик @corgi.rick
Italy, HITCH и некоторые другие рестораны Italy & co
Выбирайте: классическая итальянская кухня и вид на Петроградку в Italy на Большом, выдержанные стейки и мясные завтраки в HITCH, бургеры в «Забегаловке» или флорентийские стейки в новеньком Bist.
Я обратилась за комментарием, и мне с гордостью ответили, что одно из видео в социальных сетях с постоянным гостем корги Риком даже набрал 3,5 миллиона просмотров в профиле кафе Dolci.
Большой проспект ПС, 58; пр. Медиков, 10, к.1 и другие адреса
Ами @kateefremova
«Слой»
Минималистичные кафе с завтраками и выпечкой ручной работы, а «Вспышка» — филиал нарядных эклеров из Владивостока в Петербурге. Откройте на страничке проекта публикации с подборками хвостатых посетителей для сегодняшней порции дофамина!
ул. Маяковского, 3; Невский пр., 136; Московский пр-т., 49 и др.
Mad espresso team
Лауреатов десятка кофейных премий лично я люблю за можжевеловый кекс. А MET любят всех собак: любых размеров и пород и открыто говорят об этом.
2-я Советская 27 и др. адреса
Харпо, Джон, Грейс, Бим, Рик и Шелби в ресторане «Карл и Фридрих»
Надеюсь, я смогла убедить и других рестораторов принять решение о переходе на сторону dog-friendly. В пример хочется поставить ресторан в баварском стиле с собственной пивоварней «Карл и Фридрих» на Крестовском острове. Летом прошлого года в рамках мероприятия помощи приюту в заведении запустили специальное меню для собак, состоявшее из свежего огурца и других продуктов продуктов, собачьих шампанского и пива. Тогда с животными можно было находиться только на летней веранде, но с приходом осени запрет на собак в самом ресторане сняли: сейчас их не пускают только на второй этаж из-за большего расстояния между перилами и соображений безопасности.
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