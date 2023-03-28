Всю жизнь в нашей семье были собаки, несколько лет назад в приюте мы усыновили Августа, потеряли его из-за болезни, и в прошлом году волей случая я стала няней для собак своих друзей, уезжавших в отпуск.

Для начала давайте обозначим разницу между «дог-френдли» и «можно с питомцами».

«Дог-френдли» значок на дверях и метка в социальных сетях помогает хозяевам понять, что им рады. Любой породе и размеру собаки, в любом зале ресторана. Не нужно уточнять и волноваться: а пустят ли? Гость с питомцем такой же гость, как и без: никаких ограничений. Это вопрос воспитания прежде всего, и чаще — воспитания хозяина. Здесь всегда угостят собаку водой и даже придумают специальное собачье меню, заводят пледы и лежанки.

«Можно с питомцами» — понятие гибкое. Можно, но до 30 см в холке; можно, но только в одном зале; можно, но собака должна быть под столом; можно, но команде нельзя гладить животное; можно, но по ситуации. Согласитесь, звучит не очень «френдли»? Да, это нормальная линия ведения бизнеса, когда хочется не обидеть никого. Но при неграмотной работе персонала посещение таких кафе превращается в одолжение. Гость приносит ресторану деньги, но «с разрешения» быть допущенным. Владельцы заведений не понимают, какого комьюнити лишаются, вводя запреты для собачников.

Я расскажу о любимых мной и проверенных временем локациях. В городе их намного больше.