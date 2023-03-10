Нейрогастрономия, новая «Пловная» и синие яблоки: ресторанный дайджест

Рыбный ресторан Rico (Москва) теперь в Петербурге

Рыбный ресторан Rico, который ранее радовал только москвичей, в том числе и рублевских, теперь прописался и на канале Грибоедова в Петербурге. Он появился здесь благодаря держательнице шоколадного ателье «Птицы» Лизе Синицкой (и франшизе). Теперь в помещении не только торгуют живописными конфетами, но и морепродуктами на развес и любой лад: креветки, вонголе или осьминога приготовят для вас как захотите (или подскажут как лучше).

наб. канала Грибоедова, 96