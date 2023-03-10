Нейрогастрономия, новая «Пловная» и синие яблоки: ресторанный дайджест

Где проводят базар и гаражсейл (с «Подписными булочками»!), а куда отправиться за экспериментальным коктейльным сетом? Об открытиях, новостях и блюдах, которые обязательно нужно попробовать рассказываем в еженедельной подборке.
Базар на «Складе»
На «Винном складе» 12 марта развернут настоящий базар — предметы искусства от Pop Up Gallery, винтажная одежда от «Пиф Паф»и Supershop, гаражсейл 404 Not Found, керамика, виниловый маркет, книги от Masters Books и «Подписных Изданий», цветы и ювелирные украшения. Музыку, вино и бутеры, традиционно представляет команда «На Вина!». Начало в 14:00.
Инструментальная, 3В
Latin Party на Фонтанке
Латинскую вечеринку Blackchops закатывают совместно с «Ателье Tapas & Bar» 12 марта. Будет хамон иберико (целая нога!), севиче из гребешка с кокосом и личи, тако, синьон с копченым бататом и демиглясом на лемонграссе, а еще фирменный трес лечес — суперкалорийный, но дико вкусный десерт. Далее — коктейли, музыканты, движ. Старт в 15 часов.
наб. Фонтанки, 5/2
Рыбный ресторан Rico (Москва) теперь в Петербурге
Рыбный ресторан Rico, который ранее радовал только москвичей, в том числе и рублевских, теперь прописался и на канале Грибоедова в Петербурге. Он появился здесь благодаря держательнице шоколадного ателье «Птицы» Лизе Синицкой (и франшизе). Теперь в помещении не только торгуют живописными конфетами, но и морепродуктами на развес и любой лад: креветки, вонголе или осьминога приготовят для вас как захотите (или подскажут как лучше).
наб. канала Грибоедова, 96
Экспериментальный коктейльный сет №10 в баре «Полторы комнаты»
В закрытой комнате бара по пятницам и субботам сервируют экспериментальный сет, вдохновленный четырьмя стихиями, и осуществленный с помощью нейрогастрономии и миксологии. Первым курсом — картофельные трубочки со свежим трюфелем и дистиллят из фейхоа с ликером из мастикового дерева. Вторым — тартар из утки с маслом из фуагра и теплым хлебом на закваске, который дополняет микс на роме, тыкве, ржаном виски и хинном аперитиве. , брусника, гелиевая пена из какао. Что скрывается еще в двух подачах узнаете на улице Маяковского.
ул. Маяковского, 34
Garage Sail в «Севкабель Порту»
10-12 марта в «Севкабель Порту», а именно в ангаре УКТ («Участок Кабельной Тары»), пройдет гаражная распродажа одежды, винила, акссесуаров и мебели от локальных винтажных лавок (Kostrov Store, OFF Vintage, Second Kent, Proseka и др.). Кофе и выпечка за «Подписными булочками», а субботняя музыка — Test FM.
Кожевенная линия, 40
Сет в Pio
Весь март в проектах PiO al Porto и PiO Nero работает весенний сет, посвященный великим женщинам Италии. Про связь между сицилийской пастой казаречче с грудинкой, равиоли с камчатским крабом, палтусом с кремом из зеленого горошка и, например, Моникой Беллуччи или Миучча Прада расскажут на месте.
Кожевенная линия, 40Е
Шиш-кебаб
Новая «Пловная» на Петроградской
На Сытном рынке появился среднеазиатский паб в отдельном павильоне с окнами во всю стену. Узбекские повара делают титульный плов (как надо!) в двух казанах на открытой кухне, кебаб и чебуреки с говядиной, сыром или вишней.
Сытнинская площадь, 3 к1
Весенний сет в ЕМ
Чтобы получить явное гастрономическое впечатление отправляйтесь на новый сет в ресторан высокой кухни ЕМ. Шеф-повар Валерия Скуратова соединила в блюдах фуа-гра с фиником, кефаль с соленым лимоном, жареный грейпфрут и синие яблоки, улитку с пралине из фундука и двумя видами икры: черной и лимонной, а панакоту сотворила из чаги.
наб. Мойки, 84
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