18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Нейрогастрономия, новая «Пловная» и синие яблоки: ресторанный дайджест

Поделиться:

Где проводят базар и гаражсейл (с «Подписными булочками»!), а куда отправиться за экспериментальным коктейльным сетом? Об открытиях, новостях и блюдах, которые обязательно нужно попробовать рассказываем в еженедельной подборке. 

Базар на «Складе»

На «Винном складе» 12 марта развернут настоящий базар — предметы искусства от Pop Up Gallery, винтажная одежда от «Пиф Паф»и Supershop, гаражсейл 404 Not Found, керамика, виниловый маркет, книги от Masters Books и «Подписных Изданий», цветы и ювелирные украшения. Музыку, вино и бутеры, традиционно представляет команда «На Вина!». Начало в 14:00.

Инструментальная, 3В

Latin Party на Фонтанке 

Латинскую вечеринку Blackchops закатывают совместно с «Ателье Tapas & Bar» 12 марта. Будет хамон иберико (целая нога!),  севиче из гребешка с кокосом и личи, тако, синьон с копченым бататом и демиглясом на лемонграссе, а еще фирменный трес лечес — суперкалорийный, но дико вкусный десерт. Далее — коктейли, музыканты, движ. Старт в 15 часов.

наб. Фонтанки, 5/2

Рыбный ресторан Rico (Москва) теперь в Петербурге

Рыбный ресторан Rico, который ранее радовал только москвичей, в том числе и рублевских, теперь прописался и на канале Грибоедова в Петербурге. Он появился здесь благодаря держательнице шоколадного ателье «Птицы» Лизе Синицкой (и франшизе). Теперь в помещении не только торгуют живописными конфетами, но и морепродуктами на развес и любой лад: креветки, вонголе или осьминога приготовят для вас как захотите (или подскажут как лучше).  

наб. канала Грибоедова, 96

Экспериментальный коктейльный сет №10 в баре «Полторы комнаты»

В закрытой комнате бара по пятницам и субботам сервируют экспериментальный сет, вдохновленный четырьмя стихиями, и осуществленный с помощью нейрогастрономии и миксологии. Первым курсом — картофельные трубочки со свежим трюфелем и дистиллят из фейхоа с ликером из мастикового дерева. Вторым — тартар из утки с маслом из фуагра и теплым хлебом на закваске, который дополняет микс на роме, тыкве, ржаном виски и хинном аперитиве. , брусника, гелиевая пена из какао. Что скрывается еще в двух подачах узнаете на улице Маяковского.

ул. Маяковского, 34

Garage Sail в «Севкабель Порту»

10-12 марта в «Севкабель Порту», а именно в ангаре УКТ («Участок Кабельной Тары»), пройдет гаражная распродажа одежды, винила, акссесуаров и мебели от локальных винтажных лавок (Kostrov Store, OFF Vintage, Second Kent, Proseka и др.). Кофе и выпечка за «Подписными булочками», а субботняя музыка — Test FM. 

Кожевенная линия, 40

Сет в Pio 

Весь март в проектах PiO al Porto и PiO Nero работает весенний сет, посвященный великим женщинам Италии. Про связь между сицилийской пастой казаречче с грудинкой, равиоли с камчатским крабом, палтусом с кремом из зеленого горошка и, например, Моникой Беллуччи или Миучча Прада расскажут на месте.

Кожевенная линия, 40Е

Шиш-кебаб

Новая «Пловная» на Петроградской

На Сытном рынке появился среднеазиатский паб в отдельном павильоне с окнами во всю стену. Узбекские повара делают титульный плов (как надо!) в двух казанах на открытой кухне, кебаб и чебуреки с говядиной, сыром или вишней.

Сытнинская площадь, 3 к1

Весенний сет в ЕМ

Чтобы получить явное гастрономическое впечатление отправляйтесь на новый сет в ресторан высокой кухни ЕМ. Шеф-повар Валерия Скуратова соединила в блюдах фуа-гра с фиником, кефаль с соленым лимоном, жареный грейпфрут и синие яблоки, улитку с пралине из фундука и двумя видами икры: черной и лимонной, а панакоту сотворила из чаги. 

наб. Мойки, 84

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: