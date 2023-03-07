Эклеры в 22 см, розовая паста и негрони с блестками: как рестораны подготовились к 8 марта

Общепит Петербурга встречает весну! Рассказываем в подборке куда идти 8 марта и где пробовать самые большие эклеры, устрицы с вербеной и конфеты с карпаччо из черного трюфеля.
Saro
Только 8 марта в Saro будут разливать коктейли с артизанальной текилой или темным ромом и шампанское по бокалам — микролот, тираж которого насчитывает всего 6000 бутылок в год. Оно сделано в обнаженной стилистике, то есть не прикрыто сахаром, влиянием дубовой бочки и добавлением сульфита. К вину предложат легкий и тонкий десерт из меренги с красными апельсинами и грейпфрутом.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Juan Cantina Española
Лучшие друзья девушек — это морепродукты! Так решила команда ресторана, которая планирует подавать 8 марта устрицы с сальсой из нектарина и вербеной, морских ежей, тартар из гребешка, креветки карабинерос и фалангу камчатского краба. Сопроводить все это предлагаем шампанским из авторской подборки от сомелье ресторана, Анастасии Максимовой.
ул. Восстания, 45
Commons
Шеф-повар ресторана малых хозяйств Александр Галуза в честь Международного женского дня придумал сет для сильных и независимых. Устрицы с мочеными яблоками, севиче из креветок (премьера!), орзо с гребешком и карпаччо из говядины и ромашковая панна-котта.
наб. канала Грибоедова, 39
Tagliatella Caffé
В полностью женском касте Tagliatella пополнение! 8 марта здесь будут гостить основательницы проекта с завтраками Eggsellent Полина Юрова и Светлана Михалева, которые привезут розовые сливочные тальятелле с фрикадельками из лосося и блестящий (в прямом смысле) негрони.
Литейный пр., 61
«Наследники»
Почувствуйте себя бартендером и соберите себе коктейль в подарок самостоятельно. Вытягивайте карточки, на которых указаны основа, вспомогательные ингредиенты и украшение, и стройте свой собственный микс. Подбадривать будет живая музыка.
Каменноостровский пр., 11
Memo
С 6 марта здесь работает цветочный поп-ап, зал украшен совершенно по-весеннему, но только 8 марта каждую женщину команда одарит букетом и бокалом игристого.
Малая Морская, 23
Chang
Имеет ли размер значения выяснят в ресторане Chang и предложат два эклера по 22 (!) сантиметра. Шеф-повар Денис Прохоров соединил азиатские нюансы и классическую рецептуру. В одном сочетается копченый лосось, креветки, камчатский краб и дальневосточный гребешок на креме из авокадо со сливочным сыром и красной икрой, а в другом — начинка из жареного шоколада, лаймовый крем и свежая малина.
Московский пр., 186
Blackchops
В самый весенний день на площади Белинского запустят Five o'clock tea или «Безумное чаепитие на Фонтанке» (подавать планируют каждый день с понедельника по четверг с 16 до 18 часов). По всем канонам на винтажной этажерке соберут сконы с вареньем и маслом, сэндвичи, кексы и овсяное печенье с орехами и шоколадом, а выбрать чай предложат из списка в 9 наименований от Индии до Китая.
наб. Фонтанки, 5/2
Faro
В баре с южноевропейским духом от создателей легендарного Imbibe всем девушкам будут дарить корпусные конфеты бренда Chocolateca — ганаш с карпаччо из черного трюфеля, та самая пышка с Большой Конюшенной и пралине из черного кунжута с розмариновым акцентом.
ул. Маяковского, 18
Marso Polo
Антонио Фреза подготовил особенный десерт — ароматный малиновый сорбет с воздушным ванильным кремом, гелем из малины и сироп на основе розовой воды. В 19:00 начнется выступление гитарного дуэта El Lobo.
наб. канала Грибоедова, 2В
MAD
Шеф-бармен ресторана MAD Антон Гусаров подарит девушкам коктейль с малиной, маракуйей, ликером цветков бузины, джином и совиньон бланом. Украшать бокал будет QR-код с тайным посланием для каждой.
Пионерская ул., 32
COCOCO Bistro
Спешим за солнечным десертом «Мимоза», в котором соединены пять ингредиентов — морковный сорбет, маршмелоу из красной рябины, тыквенные и апельсиновые цукаты, облепиховая меренга и крем, а также немного свежего эстрагона и минты. Аккомпанировать будет коктейль на сухом хересе и фисташке.
наб. Адмиралтейского канала, 2
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