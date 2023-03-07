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Что Где Есть

Эклеры в 22 см, розовая паста и негрони с блестками: как рестораны подготовились к 8 марта

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Общепит Петербурга встречает весну! Рассказываем в подборке куда идти 8 марта и где пробовать самые большие эклеры, устрицы с вербеной и конфеты с карпаччо из черного трюфеля.

Saro

Только 8 марта в Saro будут разливать коктейли с артизанальной текилой или темным ромом и шампанское по бокалам — микролот, тираж которого насчитывает всего 6000 бутылок в год. Оно сделано в обнаженной стилистике, то есть не прикрыто сахаром, влиянием дубовой бочки и добавлением сульфита. К вину предложат легкий и тонкий десерт из меренги с красными апельсинами и грейпфрутом.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Juan Cantina Española

Лучшие друзья девушек — это морепродукты! Так решила команда ресторана, которая планирует подавать 8 марта устрицы с сальсой из нектарина и вербеной, морских ежей, тартар из гребешка, креветки карабинерос и фалангу камчатского краба. Сопроводить все это предлагаем шампанским из авторской подборки от сомелье ресторана, Анастасии Максимовой.

ул. Восстания, 45

Commons

Шеф-повар ресторана малых хозяйств Александр Галуза в честь Международного женского дня придумал сет для сильных и независимых. Устрицы с мочеными яблоками, севиче из креветок (премьера!), орзо с гребешком и карпаччо из говядины и ромашковая панна-котта.

наб. канала Грибоедова, 39

Tagliatella Caffé

В полностью женском касте Tagliatella пополнение! 8 марта здесь будут гостить основательницы проекта с завтраками Eggsellent Полина Юрова и Светлана Михалева, которые привезут розовые сливочные тальятелле с фрикадельками из лосося и блестящий (в прямом смысле) негрони. 

Литейный пр., 61

«Наследники»

Почувствуйте себя бартендером и соберите себе коктейль в подарок самостоятельно. Вытягивайте карточки, на которых указаны основа, вспомогательные ингредиенты и украшение, и стройте свой собственный микс. Подбадривать будет живая музыка.

Каменноостровский пр., 11

Memo

С 6 марта здесь работает цветочный поп-ап, зал украшен совершенно по-весеннему, но только 8 марта каждую женщину команда одарит букетом и бокалом игристого. 

Малая Морская, 23

Chang

Имеет ли размер значения выяснят в ресторане Chang и предложат два эклера по 22 (!) сантиметра. Шеф-повар Денис Прохоров соединил азиатские нюансы и классическую рецептуру. В одном сочетается копченый лосось, креветки, камчатский краб и дальневосточный гребешок на креме из авокадо со сливочным сыром и красной икрой, а в другом — начинка из жареного шоколада, лаймовый крем и свежая малина.

Московский пр., 186

Blackchops

В самый весенний день на площади Белинского запустят Five o'clock tea или «Безумное чаепитие на Фонтанке» (подавать планируют каждый день с понедельника по четверг с 16 до 18 часов). По всем канонам на винтажной этажерке соберут сконы с вареньем и маслом, сэндвичи, кексы и овсяное печенье с орехами и шоколадом, а выбрать чай предложат из списка в 9 наименований от Индии до Китая. 

наб. Фонтанки, 5/2

Faro

В баре с южноевропейским духом от создателей легендарного Imbibe всем девушкам будут дарить корпусные конфеты бренда Chocolateca — ганаш с карпаччо из черного трюфеля, та самая пышка с Большой Конюшенной и пралине из черного кунжута с розмариновым акцентом.

ул. Маяковского, 18

Marso Polo 

Антонио Фреза подготовил особенный десерт — ароматный малиновый сорбет с воздушным ванильным кремом, гелем из малины и сироп на основе розовой воды. В 19:00 начнется выступление гитарного дуэта El Lobo.

наб. канала Грибоедова, 2В

MAD

Шеф-бармен ресторана MAD Антон Гусаров подарит девушкам коктейль с малиной, маракуйей, ликером цветков бузины, джином и совиньон бланом. Украшать бокал будет QR-код с тайным посланием для каждой.

Пионерская ул., 32

COCOCO Bistro

Спешим за солнечным десертом «Мимоза», в котором соединены пять ингредиентов — морковный сорбет, маршмелоу из красной рябины, тыквенные и апельсиновые цукаты, облепиховая меренга и крем, а также немного свежего эстрагона и минты. Аккомпанировать будет коктейль на сухом хересе и фисташке.

наб. Адмиралтейского канала, 2

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