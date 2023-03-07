Эклеры в 22 см, розовая паста и негрони с блестками: как рестораны подготовились к 8 марта

Blackchops

В самый весенний день на площади Белинского запустят Five o'clock tea или «Безумное чаепитие на Фонтанке» (подавать планируют каждый день с понедельника по четверг с 16 до 18 часов). По всем канонам на винтажной этажерке соберут сконы с вареньем и маслом, сэндвичи, кексы и овсяное печенье с орехами и шоколадом, а выбрать чай предложат из списка в 9 наименований от Индии до Китая.

наб. Фонтанки, 5/2