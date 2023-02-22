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Что Где Есть

Что где есть на длинных выходных: скоростное поедание блинов и Международный день «Маргариты»

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Впереди 4 дня отдыха, а значит и гастрономического турне по ресторанам Петербурга! Рассказываем про русский завтрак с фольклорным ансамблем Toloka и битву за лучшую вариацию на «Маргариту» от барных мастодонтов Артема Перука и Игоря Зернова (El Copitas и Paloma Cantina).

Русский завтрак с фольклорным ансамблем Toloka в ресторане «Наследники»

По-настоящему аутентичная (и красивая!) русская музыка откроет «Проводы Масленицы» 26 февраля в 12:00. Будет согревающий и традиционный завтрак с воздушными гречишными блинами, а также исполнение песен разных регионов России и лекция о фольклоре . 

Каменноостровский пр., 11

Международный день коктейля «Маргарита» в Paloma Cantina

22 февраля традиционно привечаем любимый коктейль, только теперь — из рук мастодонтов и основателей El Copitas и Paloma Cantina Артема Перука и Игоря Зернова. Это ли не историческое событие? Битва за лучшую вариацию на бессмертную классику начнется в 20:00. 

Садовая, 8/7

Ужин от Руслана Полякова Salone pasta&bar

23 февраля ресторан Salone pasta&bar хотсит у себя шеф-повара московских Remy, Pino и Muse Руслана Полякова — так заканчивается серия грандиозных гастролей. В меню — карпаччо из гребешка с персиком, фуа-гра с нутом и грушей, копченные ньокки и французский тост. Винное сопровождение подготовила компания Luding. 

Наб.  Фонтанки, 30

Ливанский Chef’sTable в MINA на Крестовском

22 февраля Джильберто Нассер, ливанский шеф ресторанов Арама Мнацаканова, накроет особый ужин, посвященный древним корням левантийской кухни — от Бейрута до Неаполя. В меню вечера: хрустящие и ароматные овощи в легком маринаде (с добавлением золота!), крудо из розовых креветок, большие тортеллини с мягкой сырной начинкой, а на десерт — кнафе с маскарпоне, лепестками роз, сделанный на тесте катайфи.

Спортивная, 2

Воскресные бранчи в Mio

26 февраля Mio устраивает первый совместный бранч (с 13:00 до 17:00) с галереей искусств KGallery, в которой сейчас продаются работы фотографа и «летописца совесткого андеграунда» Сергея Борисова. В меню: картофельный гратен со страчателлой, пармезаном и Прошутто Котто.

 Казанская, 3А

Масленица посреди хвойного леса в ресторане «Б.О.Р. 812»

26 февраля в 14:00 собираемся на нарядные уличные гуляния. Сначала чай и блины со сливочной сметаной, а затем спектакль, сжигание чучела, музыка, скоморохи и танцы.

Приморское шоссе, 385

Вечера Чайковского в Гранд Отеле Европа

24 февраля в 19:30 в отеле возродят традицию ужином с оперными и балетными номерами (па-де-де феи Драже и принца Оршада из балета «Щелкунчик» и «Белое адажио» из «Лебединого озера»!), посвященными Чайковскому, который дважды останавливался здесь в конце 19 века.

Михайловская ул., 1/7

Coffee 22

Кофеня-пионер по части спешелти наконец запустила у себя римскую пиццу и новые блюда (суп из паприки с копченым лососем — хит!) и добавили редкое вино. 

Казанская, 22

Гастрономический аудиоспектакль от ресторанов HITCH и Новой сцены Александринского театра 

Аудиоспектакль состоит из восьми глав и рассказывает историю одного зимнего леса — погружение обеспечивают индивидуальные наушники, плеер и тематическая сервировка, где каждый предмет на столе (хвоя, мох, камни, свечи и цветы) имеет определенный смысл. На аперитив — грибная настойка, а потом тартар из мраморного быка с брусникой и дикой смородиной, картофель на углях с лесными грибами и тоником из трав и др. Приобретать билеты нужно за два дня до желаемой даты. 

пр. Медиков, 10, к1

Масленица в самом большом фудмолле VOKZAL 1853

Все выходные дни, с 23 по 26 февраля, запланирована большая программа, посвященная традиционным народным гуляниям. Будет выступление детского хора, показ мультфильмов, спектакли, творческая мастерская с педагогами школы «SchoolTime», лепка из полимерной глины и соревнование на скорость по поеданию блинов. Весь праздничный лайнап смотрите здесь

Наб. Обводного канала, 118

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