Что где есть на длинных выходных: скоростное поедание блинов и Международный день «Маргариты»

Гастрономический аудиоспектакль от ресторанов HITCH и Новой сцены Александринского театра

Аудиоспектакль состоит из восьми глав и рассказывает историю одного зимнего леса — погружение обеспечивают индивидуальные наушники, плеер и тематическая сервировка, где каждый предмет на столе (хвоя, мох, камни, свечи и цветы) имеет определенный смысл. На аперитив — грибная настойка, а потом тартар из мраморного быка с брусникой и дикой смородиной, картофель на углях с лесными грибами и тоником из трав и др. Приобретать билеты нужно за два дня до желаемой даты.

пр. Медиков, 10, к1