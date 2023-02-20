15 вариантов где есть блины на Масленицу: в виде шавермы, тирамису или в турецком стиле

Kuznyahouse

В этом году подготовили вдвое больше блинов. Теперь они будут доступны в двух локациях — одно меню будет действовать в самом ресторане с 20 по 26 февраля, а второе — на зимней террасе — с 23 по 26 февраля. Есть сытные блины со сливочным песто и копченым лососем, а бретонский — традиционный французский из гречневой муки — дополнят домашней ветчиной, сыром и трюфелем.

Наб. Адмиралтейского канала, 2М