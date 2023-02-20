15 вариантов где есть блины на Масленицу: в виде шавермы, тирамису или в турецком стиле

Собрали для вас самые интересные варианты блинных блюд от кафе и ресторанов Петербурга: цветные, сложных форм, из рисовой и овсяной муки.
Vakh
Пекут дюжину блинов, сервируя свежеиспеченную стопку с грузинским мацони или с домашним вареньем из винограда и грецкого ореха. Хит — блин-шаверма с курицей, приготовленной на мангале.
Большая Зеленина, 34
Kuznyahouse
В этом году подготовили вдвое больше блинов. Теперь они будут доступны в двух локациях — одно меню будет действовать в самом ресторане с 20 по 26 февраля, а второе — на зимней террасе — с 23 по 26 февраля. Есть сытные блины со сливочным песто и копченым лососем, а бретонский — традиционный французский из гречневой муки — дополнят домашней ветчиной, сыром и трюфелем.
Наб. Адмиралтейского канала, 2М
Гранд отель Европа
Блины из рисовой, овсяной и пшеничной муки, креп сюзет пекут на «живой» станция.
Михайловская ул., 1/7
Charlie
Бренд-шеф Юрий Манчук и шеф-повар Максим Валик придумали ржаные блины с жюльеном и ростбифом, панкейки с щучьей икрой, яйцами пашот из перепелиных яиц и копченой сметаной.
наб. канала Грибоедова, д. 54
Friends of Friends
Блины превратили в тирамису и украсили малиновый джемом.Также готовят креспелле с творожным кремом, шпинатом, запеченные в трюфельном соусе.
Дегтярная ул., 1
René
В кафе при Дома Зингера сервируют сет с блинами и тремя видами икры (черная, красная, щучья). К ним топпинги: тертое вареное яйцо, фермерская сметана, зеленый горошек, ялтинский лук и новозеландское сливочное масло.
Невский пр., 28
«Слой»
Подают как традиционные блины, так и многослойные блинные кейки, и даже — утренний оммаж на французский креп с беконом и глазуньей.
Маяковского, 3; Невский, 136; Московский, 49; Свердловская наб., 44, стр.1; Кирочная, 48
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
В «Чайной гостиной» отеля блинчики готовят на глазах гостей: со сметаной и икрой на льду, с утиным рагу, подаются с брусникой и утиным жу или блинный торт с вишней и шоколадом для большой компании. Станция открыта на завтрак с 9 до 12 и продолжит работать в обеденное время с 14 до 16 часов дня.
Вознесенский пр., 1
Lou Lou
Масленица на французский манер c тонкими крепами: с картофелем алиго и красной рыбой, с трюфельным бри и луком-пореем или с крабом, шпинатом и соусом бер блан.
Вязовая, 8
«Блок»
Масленичное меню будет работать до 26 февраля. Пробуйте предельно глянцевые блины с тушеной капустой и красной икрой, печеные с ростовской уткой и муссом из цветной капусты или с томленой бараниной, баклажаном и кремом из тыквы.
Потемкинская ул., 4
«Мука & Вода»
С понедельника и всю неделю включительно готовят два вида итальянских блинов, которые называются креспелле — не сладкий с соусом болоньезе или с заварным кремом и личи.
ул. Гороховая 44
Mama Tuta
Знакомьтесь с семейным рецептом шефа Гиа Хучуа и его жены Лили — налистники с творогом из печи, со сметаной и свежими ягодами.
Зоологический пер., 2-4
«В Чаще»
Спешл-меню с несколькими видами блинов: свекольные ярко красного цвета с мясом краба и красной икрой, с жульеном из курицы и белых грибов или шоколадный. К каждой порции несладких блинов наливают шот водки в качестве комплемента.
Людмилы Кедриной, 1
Meat_Coin
Кормят блинами в турецком стиле — с добавлением манки для упругости и подают, складывая небольшими треугольниками. Внутри печеный картофель, бекон и сыр или творог с малиной.
Приморское шоссе, 466
«Футура»
Всю неделю на завтраки по будням и на бранчах в выходные готовят блин со скремблом, красной икрой и лимонным соусе.
наб. Pеки Карповки, 5
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