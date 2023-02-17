Бесплатный смалец из кабана, татарский ужин и танцы с салфетками: ресторанный дайджест

«Охотничий стол» в баре The Twill

Теперь по средам с 18:00 до 22:00 в баре можно заказать любой алкоголь — а к нему безлимитные (и бесплатные) закуски от шефа: студень из мяса оленя и лося с цесаркой, маринованные яйца, смалец из кабана, копченое филе утки, соления и маринады.

Ломоносова, 3