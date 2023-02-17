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Что Где Есть

Бесплатный смалец из кабана, татарский ужин и танцы с салфетками: ресторанный дайджест

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Рассказываем о новом явлении на Ломоносова (безлимитный и бесплатный «охотничий стол»!), шефских гастролях и вечеринках. 

Большой греческий ужин в Grecco

17 февраля в Grecco будет шумно: танцы с салфетками, казаны с долмой, горы греческого салата и безлимитное игристое для всех. Первым курсом — показательные мезе и румяная пита, а зафиналит все домашний торт.

Рыбацкая ул., 2

День рождения Prosa

18 февраля Prosa отмечает два года вечеринкой в стиле бурных 20-ых. К основному меню бартендеры замиксуют особые напитки, а игристое — всегда рекой. 

наб. канала Грибоедова, 5

«Охотничий стол» в баре The Twill

Теперь по средам с 18:00 до 22:00 в баре можно заказать любой алкоголь — а к нему безлимитные (и бесплатные) закуски от шефа: студень из мяса оленя и лося с цесаркой, маринованные яйца, смалец из кабана, копченое филе утки, соления и маринады.

Ломоносова, 3

Shutterstock: Rostislav_Sedlacek

Вино и архитектура

Сообщество engineer_history_spb 23 февраля проведет лекцию-дегустацию. Четыре сорта органического вина и путешествие по знаковым экологичным зданиям мира. Узнаем, что такое стандарт энергоэффективности LEED, может ли здание производить больше энергии, чем потребляет, что такое ревитализация и другие «second-hand» решения для территорий.

Воскресный спешл в «Ателье tapas&bar»

Sunday Special теперь — запеченный в хоспере сэндвич с говядиной, чорризо, огурцами слабой соли и сырным соусом и домашняя блади мэри и мичелада.

Лахтинская, 8

Арт-ужин в ресторане Goose Goose

Кино и еда объединятся 19 февраля на ужине с художницей Юлией Торба. Будем говорить о легендарной ленте «Беги Лола, беги», современном искусстве и наблюдать арт-объекты бюро коллабораций Le Petit Parisien. Это одно из событий в рамках выставки-оммаж «God Save The Queen!», посвященной Вивьен Вествуд — королеве панка, высокой моды и наших сердец.

Б. Конюшенная, 27

Гастроли La biga в Italy

19 февраля с 12:00 до 18:00 на Большой проспект приедет детройтская пицца с хрустящими краями и сырными бортиками. Опробовать можно два вида с брискетом BBQ и халапеньо или с картофелем и тунцом. 

Большой пр. П.С., 58

Shutterstock: sweet marshmallow

Мясной ужин с «Праймбиф» в Memo

23 февраля в 19:00 в Memo начнется ужин-лекция: разные отрубы мраморной говядины, вино и знакомство с культурой производства (и потребления!). Будут стейки мачете, стриплойн и портерхаус и шоколадное мороженое с говяжьим беконом.

М. Морская, 23

Татарский ужин в Bellevue 

Узнать о современной татарской кухне можно 25 февраля — в панорамный ресторан Bellevue приедет в гости Илья Фролов, шеф-повар отеля Kazan Palace by Tasigo. Будет готовить тыквенную запеканку с подкопченной холкой и стерляжьей икрой, тартар из конины и камского судака. 

наб. Мойки, 22

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