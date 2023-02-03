Азиатский фудмаркет и пикник во дворе отеля: ресторанный дайджест

Где попробовать живой кубический шоколад, а где безлимитно накормят азиатской едой рассказываем в традиционной подборке гастрономических событий.
Ужин в Sixty Four
3 февраля в Sixty Four пройдет первый большой ужин с новым шеф-поваром — Олесей Дробот, которая недавно покинула ресторан ЕМ. Ученица «мишленовских» лауреатов Адриана Кетгласа и Ивана Березуцкого познакомит со своим меню и подаст песто из моркови с крабом и пеной из биска, крудо из форели с кремом из щавеля, треску со стейком из корня сельдерея и все под сопровождение бутиковой «Винодельни Криница» из Краснодарского края. Начало в 19:00.
наб. реки Мойки, 64
Сырой бар в «Гребешках»
Район Финбана стал богаче! В бистро «Гребешки» на набережной запустил raw bar — на ваших глазах приготовят и засервируют краба, морских ежей, креветки и гребешки. Работает каждое воскресенье с 14:00.
Арсенальная наб., 1
Новый шеф в Faces
Итальянец Фабрицио Фатуччи, через кухню которого в свое время проходили братья Березуцкие (московский Twins Garden, отмеченный двумя звездами «Мишлен»), стал шеф-поваром ресторана Faces cafe миллиардера Алексея Феликсова («585*Золотой», «Цех 85»). Пробуйте куриный паштет по рецепту тети Ливии шефа, гениальный вителло тоннато, пармиджана из баклажанов от бабушки Луиджины и обязательно пасту — аньолотти с уткой.
Морской пр., 29
Гастроли московского [KU:]
Событие, с пометкой маст визит: 4 февраля с гастролями в Kazoku приедет шеф популярной московской раменной [KU:] Никита Степаненко. Всего один день он будет готовить свой фирменный сет: карпаччо из утки, кальмар лолиго (значит маленький), утиный рамен и живой кубический шоколад.
Кирочная, 8а
Пикник «Китайский Новый год» во дворе отеля «Гельвеция»
4 февраля в 19:00 во дворе отеля зажгут красные фонари и гирлянды, поставят музыку и заставят танцевать огненного дракона. В довесок здесь развернутся семь станций с безлимитной едой и коктейлями от лучших азиатских проектов Made in China, NAMA, пекарни Kuta от Chang Cafe, MAD Asian BBQ, Maneki Neko Ramen Bar и корнер от принимающей стороны — шефа Александра Богданова. Вход будет осуществляться по билетам.
ул. Марата, 11
Официальное открыте азиатского маркета еды «Гондза Бондза»
4 февраля в ТРК LeoMall запустится азиатский фудмаркет на площади около 1000 квадратных метров. Всего разместятся 9 проектов: Chang отвечает за Таиланд, Bao Chao — Малайзия, OTAKU — Япония, Pho’n’Roll — Вьетнам, Ganesha — Индия, OMO — Корея, TIMI и Double Bubble Tea — Китай, Vaffel Asia — Гонконг. Количество корнеров будет увеличиваться, появятся поп-ап лавки с продуктами, а по выходным здесь будут проводить рынки выходного дня.
Планерная улица, 59
Взрослые мастер-классы в ресторане «Дети на кухне»
Теперь и взрослые могут улучшить свои кулинарные навыки, не пренебрегая при этом бокалом вина. На Московском рынке 3 февраля научат готовить ролл с крабом и том ям, а в «Севкабель Порту» 10 февраля — правильный нисуаз и ризотто с белыми грибами.
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