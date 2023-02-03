Азиатский фудмаркет и пикник во дворе отеля: ресторанный дайджест

Ужин в Sixty Four

3 февраля в Sixty Four пройдет первый большой ужин с новым шеф-поваром — Олесей Дробот, которая недавно покинула ресторан ЕМ. Ученица «мишленовских» лауреатов Адриана Кетгласа и Ивана Березуцкого познакомит со своим меню и подаст песто из моркови с крабом и пеной из биска, крудо из форели с кремом из щавеля, треску со стейком из корня сельдерея и все под сопровождение бутиковой «Винодельни Криница» из Краснодарского края. Начало в 19:00.

наб. реки Мойки, 64