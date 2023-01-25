Сметанник из запеченной белокочанной капусты и фальш-рамен со сгущенкой: где пробовать необычные десерты

Cococouture

Одно из блюд с пометкой signature в Cococouture. Десерт «Анна Павлова». Это меренговое фуэте прячет мусс из черной смородины, сладость которого компенсируют свежей мятой и эстрагоном. Перед тем, как приступить к дегустации, раскрутите тарелку. Несколько раз!

наб. Адмиралтейского канала, 2И