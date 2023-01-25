Сметанник из запеченной белокочанной капусты и фальш-рамен со сгущенкой: где пробовать необычные десерты

Где искать десерты из овощей, самую красивую «Анну Павлову» и сверхфотогеничный шоколадный барельеф? Вот 9 вариантов из ресторанов, кафе и кондитерских Петербурга.
Cococouture
Одно из блюд с пометкой signature в Cococouture. Десерт «Анна Павлова». Это меренговое фуэте прячет мусс из черной смородины, сладость которого компенсируют свежей мятой и эстрагоном. Перед тем, как приступить к дегустации, раскрутите тарелку. Несколько раз!
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Bourgeois Bohemians
Пока еще сезонный сет в BOBO не сменился, спешите попробовать блюдо Алексея Гребенщикова, ответственного за все тонкие, выверенные десерты в ресторане. Это серьезный апдейт печеного яблока (родного!): карамелизованный грецкий орех, миндальный крамбл, карамель из квашеной капусты, сорбет из печеного яблока, украшенного чипсами сельдерея и капусты.
Виленский переулок, 15
Recolte
Изящный и ненавязчивый десерт в ресторане Дмитрия Блинова, который теперь больше похож на художественную галерею. На тарелке все под стать: крем из белого шоколада и пастернака, дополненный цукатами, меренгой и сорбетом из фейхоа.
пр. Добролюбова, 11
Minerals
В десерте ресторана Minerals контрастны не только цвета. Создают вкусовой объем лавандовая меренга, сорбет из лесных ягод, цветы фиалки и консоме из черноплодной рябины.
Невский пр., 7-9
«Птицы»
Самые высокохудожественные конфеты Петербурга ищите в шоколадном ателье «Птицы». Вкусы соответствуют красоте расписанных оболочек: розмариновый ганаш с вяленой вишней или банановый ганаш с карамелизированным кедровым орехом — абсолютный поп-арт.
наб. канала Грибоедова, 96
«Мечтатели»
Мастер «овощных десертов» шеф-повар Виталий Папп готовит сметанник из запеченной белокочанной капусты с хрустящими сладкими капустными листьями во фритюре.
набережная реки Фонтанки, 11
Кондитерская Анны Красовской
Пирожное картошка, которое мы заслужили, сделала кондитер Анна Красовская. Шоколадный бисквит и ганаш сложились в идеальный мешок картошки. Есть веган-версия!
ул. Академика Павлова, 7
Kazoku
Десерт, трогательно косплеющий титульное блюдо Kazoku. Внутри рамена «Мон Блан» миндальный крамбл, лапша из кокосового сгущенного молока, меренга с каркаде, нори, зеленая вафля, яйцо из манго и крем-чиза и острый кунжут.
Кирочная ул., 8а
Leth
Что бы ни значила таинственная сенсорная кухня, которую проповедует шеф Денис Назаров, сюда стоит зайти ха фотогеничным десертом «Игра Рока». Барельеф выполнен ганаша из бельгийского шоколада, лежит на кунжутном пепле. ⠀
наб. реки Фонтанки, 82
Комментарии (0)