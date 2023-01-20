Звездные шефы, мункейки и гастровидеосалон: ресторанный дайджест

В традиционной подборке событий рассказываем о новом веганское кафе Raw to go, праздновании Китайского Нового года и новом шефе гастропроектов Wawelberg Hotel St. Petersburg.
Новый шеф в Minerals
В ресторане Minerals перестановка! Теперь кухню в Wawelberg Hotel St. Petersburg возглавляет не Валерий Горинов, а шеф-повар Егор Никонов (экс Hunt). Знакомство с новым меню начнется с сет-ужина «В поисках природных богатств России» 27 января. Обещают «встречу с озерами Карелии и лесами Сибири, гостеприимством Казани и прозрачным льдом Байкала».
Невский пр., 7-9
Веганское кафе Raw to go
Московский вег-проект Raw to go продолжает осваивать петербургские территории. Напротив Au Pont Rouge на Мойке открылось полноценное кафе (до него работали два корнера на Василеостровском и Московском рынках). Меню составлено из хитов столичного флагмана: полезные сладости без белого рафинированного сахара, безглютеновая пицца, боулы, запеченный батат на манер «Крошки-картошки» и завтраки с 8 до 16.
Гороховая ул., 16/71
Гастроли звездного шефа в Salone pasta&bar
26 января в ресторан на Фонтанке приедет Анатолий Казаков — обладатель звезды Michelin (московский Selfie), также возглавил еще один знаковый проект — ресторан «Гвидон», открывшийся на Большой Никитской, в бывшем особняке графа Орлова. На ужин, совместный с виноторговой компанией Luding, шеф приготовит карпаччо из артишоков с фейхоа; желтохвоста с соусом из крапивы, равиолло с жареной брюквой и много чего еще. Бронируйте заранее!
наб. Фонтанки, 30
Гастровидеосалон
23 января состоится первый выпуск гастровидеосалона, придуманного журналисткой и креатором Катей Суменковой, по мотивам дореволюционных зимних салонов Петербурга. В бывшей мастерской художника (мансарда!) с панорамными окнами покажут криминальную комедию «Кто убивает великих европейских шеф-поваров?» (1978) под съедобные инсталляции и вино от бара Utopist.
8-ая Советская
Новые блюда в «Федя, Дичь!»
Масштабнейшее пополнение в меню любимой шашлычной-рюмочной. Встречайте (и срочно отправляйтесь на дегустацию!) блины в разделе «завтраки» или сытные с лососем или красной икрой, мимозу, бефстроганов с пюре, тефтели со спагетти и даже бифштекс с картофелем.
Садовая ул., 7-9
Мункейки в Chang
С 21 по 29 января в ресторане Chang будут готовить мункейки или юэбин — традиционные китайские пряники. Начать праздничную трапезу рекомендуем с дорады на гриле, которую при подаче поливают раскаленным маслом виноградных косточек и дополняют креветками, кальмаром и овощами, обжаренными на воке, паровым рисом, битыми огурцами и булочками бао на пару
Московский пр., 186
Саке в Hidden
20 и 21 января в Hidden помогут разобраться во вкусах японского нихонсю (то, что мы имеем ввиду, когда говорим «саке»). В программе: четыре вида напитка.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Cеты в Hagao
Команда добавила 3 новогодних (по китайскому календарю!) дегустационных сета в разных локациях — Vokzal 1853, Новая Голландия и корнеры в «Галерее» и «Сити Молле». А 22 января проведут дополнительные увеселительные активности: то мастер-калсс по лепке димсамов с лотереей (Коломяжский пр., 17к2), то десерт за разгадку фразеологизма (наб. Адмиралтейского канала, 2).
наб. Адмиралтейского канала, 2
Запеченная болтунья
Гастроли Flor в Civil
Провести идеальное воскресенье и завтракать весь день можно 22 января на совместном бранче Flor и Civil в «Третьем кластере» (с 11 до 15). Будут все хиты: запеченная болтунья с форелью, греча с хамоном, драник с беконом. А на десерт — булочка с корицей и френч-тост с мороженым.
8-Советская, 4
Cava Disco
Первая вечеринка 2023 года не обременена сложным дресскодом: просто должно быть красиво. 21 января сходите на аперитив в «Барвитя», а после наверх, в отель AKYAN, где за вертушками соберутся профессионалы — MASUB, SHINDER, FOFAN, DYATLOFF, GANDYGLU.
Восстания, 19
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