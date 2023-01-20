Звездные шефы, мункейки и гастровидеосалон: ресторанный дайджест

Гастроли Flor в Civil

Провести идеальное воскресенье и завтракать весь день можно 22 января на совместном бранче Flor и Civil в «Третьем кластере» (с 11 до 15). Будут все хиты: запеченная болтунья с форелью, греча с хамоном, драник с беконом. А на десерт — булочка с корицей и френч-тост с мороженым.

8-Советская, 4