Где есть по-настоящему суперострое в Петербурге? Вот 5 вариантов

16 января отмечается Международный день горячей и острой пищи! Специально для чилихедов собрали небольшую подборку кафе и ресторанов Петербурга, где могут действительно поразить рецепторы.
Hell Menu в Branch Garage
Поначалу местные рестораторы отнеслись к идее Александра Болтяна установить Hell menu с блюдами в стиле текс-мекс, в которые добавляют перец каролина рипер остротой в 1,5 млн единиц по шкале Сковилла, скептически: никто это не будет есть. Но партии заканчиваются быстрее, чем чилихеды Петербурга успевают добраться до Branch Garage.
Печатника Григорьева, 12
Рамены в Mashita
В японских раменных, спрятанных во дворах, очень простой интерьер — правильная расстановка приоритетов в сторону кухни. Самый острое блюдо в меню — рамен с кимчи, поджаренной свининой и лапшой, но и в него можно попросить добавить особую приправу для пронзительных жгучих ощущений. К тому же, на каждом столе предусмотрительно оставлен бутылек с маслом чили.
Невский пр., 60; Каменноостровский пр., 38/96
Острые соусы в TOP HOPS
Бар с коллекцией пива со всего мира и экстремально острых соусов, которые можно купить или добавить в любой из 8-ми видов тако (включая веганские!) или энчиладу — рулеты из тортильи с мясом. Названия говорят сами за себя: «Пюре из Каролины, Призрака и Скорпиона», «Боль 95», «Ярость Сатаны».
наб. Фонтанки, 55
Карри с маслом: мург махани с нежной куриной грудкой, сливками, маслом и медом
Карри в ресторане «Кардамон»
Рестобар на Васильевском острове специализируется на аутентичной индийской кухне (есть много вегетарианских блюд!). Официанты говорят по-русски не идеально, но убедить их, что вам нужно действительно острое карри вполне возможно.
1-ая линия Большого проспекта Васильевского острова
Рамены в Slurp
В свой рамен здесь вы можете добавить предельно острое специальное азиатское масло, которое используется исключительно для готовки. Просто скажите официанту сколько капель осилите.
Большой проспект П.С., 65; ул. Жуковского, 31
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