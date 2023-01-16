Где есть по-настоящему суперострое в Петербурге? Вот 5 вариантов

Рамены в Mashita

В японских раменных, спрятанных во дворах, очень простой интерьер — правильная расстановка приоритетов в сторону кухни. Самый острое блюдо в меню — рамен с кимчи, поджаренной свининой и лапшой, но и в него можно попросить добавить особую приправу для пронзительных жгучих ощущений. К тому же, на каждом столе предусмотрительно оставлен бутылек с маслом чили.

Невский пр., 60; Каменноостровский пр., 38/96