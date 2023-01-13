Научные лекции в баре и гастроли шефа со звездой Michelin (снова!): ресторанный дайджест 

Где вас научат тонкостям этикета и накормят правильным луковым супом, а куда идти отмечать Старый Новый год рассказываем в нашей традиционной подборке событий от кафе и баров Петербурга.
Старый Новый год в Алкобуфете «Пельменная»
С размахом и громко — треки от Prodigy до Chuck Berry и Насырова — отметят Старый Новый год в новом алкобуфете. 13 января в гости на Конюшенную приедет футбольный комментатор Алексей Ярошевский, который недавно вернулся за диджейский пульт, с арсеналом из 1000 веселых композиций.
Б. Конюшенная ул, 29
Французский вечер в Lou Lou
19 января предлагаем обучиться тонкостям этикета и основам светских бесед на совместном со школой Excuse my French ужине в Lou Lou. Культуролог и специалист по коммуникациям Милана Каурин расскажет о французских национальных традициях, кухне и правилах сервировки стола à la française, на котором окажутся луковый суп, улитки по-бургундски, сибас и крем-брюле на десерт.
Вязовая ул., 8
Новое меню в Utopist
«Утопист» встретил год реновацией, то есть меню, спродюссированным шефом «Футуры» Романом Клюквиным. Теперь это полноценный (серьезный!) и функциональный гастрономический листинг на каждый день — шницель с ремуладом из сельдерея, лазанья болоньезе и ризотто с лангустинами, как вы понимаете, сами себя не съедят.
Ковенский пер., 14
Зимний сезон в Animals
Изящное и очень актуальное обновление запустила команда Animals, сделав ставку на закрутки, устрицы и шампань. Квашеные цитрусы и маринады из овощей с собственной фермы, мясо и рыба из Ленобласти, а к каждому из блюд — уместное вино. По выходным открывают устрицы, которые сервируют тремя способами: с лимоном, маринованным овощным физалисом и тартаром из говядины с красной икрой.
ул. Некрасова, 60
Скидка на булки в «Футуре»
Если вы не готовы прощаться со всем накопленным за новогодние праздники, то дорога вам прямиком в корнеры «Футуры» (в том числе в кинотеатре «Аврора»). Там на бриошь с мисо-карамелью, трюфельную слойку, круассан с ветчиной и сыром и много чего еще выписывают скидку в 15% до начала календарной весны.
Большой пр. В. О., 16
Вечерние блюда в Ivory Garden
В новом булочном споте с небанальными завтраками целый день шеф Никита Голубев (экс Zelenoe Bistro) поставил вечернее меню. Теперь с 16 часов тут сервируют говяжью щеку и не с пюре, а с трюфельной гречей, пасту с красной икрой (390 рублей!) и фланк с капустным гратеном.
8-я Советская ул., 9-13
Omakase в четыре руки в Sintoho
Обладатель звезды Michelin Владимир Пак и шеф-повар ресторана Sintoho Бадма Адучеев 19, 20, 21 и 22 января дадут ужины в стиле Omakase (когда гость не сам оставляет выбор продуктов и блюд за шефом, от опыта и личности которого целиком и полностью зависит успех меню). Каждый из семи ужинов рассчитан всего на восемь гостей.
Вознесенский пр., 1
Научные лекции и стендап в EBM Bar
Любим улицу Некрасова за мультифункциональность — здесь не только выпить, закусить и потанцевать, но и послушать стендап или даже научную лекцию. Почти каждый вечер в EBM Bar Никиты Жукова, врача-невролога и руководителя сети Lahta Сlinic, выступают специалисты по самым разным направлениям: от медицины и физики до секса и новых технологий. В пятницу 13-го обещают черный юмор, а на неделе — выступление Татьяны Романовой, пластического и хирурга-онколога, члена национального общества реконструктивной хирургии.
ул. Некрасова, 48
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