Научные лекции в баре и гастроли шефа со звездой Michelin (снова!): ресторанный дайджест 

Скидка на булки в «Футуре»

Если вы не готовы прощаться со всем накопленным за новогодние праздники, то дорога вам прямиком в корнеры «Футуры» (в том числе в кинотеатре «Аврора»). Там на бриошь с мисо-карамелью, трюфельную слойку, круассан с ветчиной и сыром и много чего еще выписывают скидку в 15% до начала календарной весны.

Большой пр. В. О., 16