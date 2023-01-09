Что где есть в январе в Петербурге: винный бар от команды verlé и бистро от кондитера Анны Красовской

Вино, булки и другие гастрономические скрепы: «Собака.ru» знает, куда отправиться в январе, и вам советует!
plein air
Их знают все! Команда verlé стали ньюсмейкерами сезона, запустив стройку совершенно нового для себя проекта на Петроградской — plein air. В конце января дверь в дверь с пивным баром «Проект ПС», одним из хедлайнеров улицы, откроется нешумное пространство с вином, сдержанным меню и собственным bottle shop. Мягкий свет в холодное время года, летом — распахнутые окна, которые стирают границу с улицей, всегда — винная подборка от Жени Фадеева, молодого и дерзкого сомелье из ресторанов Антонио Фреза.
ул. Ленина, 28
«Багетная мастерская» и «Бистро 54»
Респектуем Анне Красовской, владелице именной кондитерской с самыми красивыми десертами, за нейминг своей новой пекарни на Васильевском острове. Сюда стоит приехать за хрустящим французским багетом или тартином с бронзовой корочкой, попробовать выпечку или хлебный пудинг, купить с собой масло (с вином или апельсином!), упакованное как конфета. Скоро в соседнем помещении, через атриум Avenue Apart, Анна запустит «Бистро 54», где будет сервировать завтраки, блюда по рецептам Сальвадора Дали, Моне и Тулуз-Лотрека и винные сеты по вечерам.
Малый пр. В.О., 54, к. 2
Hobz
Ремесленники из Hobz на Староневском — финалисты премии «Что где есть в Петербурге» и наши надежные конфиденты на пекарском посту — наконец открывают свой филиал в «Пассаже»: прославленные сосиски с пюре и зеленым горошком из детства теперь в интерьере старинного торгового дома! Шеф, тунисец Махмуд Буссельми, оставит на полках свой хлеб на заквасках, которые выращивает сам, обновит меню интернациональными завтраками и горячим вроде марокканского супа харира, а к легендарным круассанам и шоколатинам добавит пирожное — посвящение исторической локации.
Итальянская ул., 19
«Алкобуфет Пельменная»
Январь – самое время для ностальгии (соблюдаем традицию новогоднего парада советских фильмов), поэтому на каникулах отправляйтесь в новый алкобуфет, где кормят всем, что мы любим. Готовят оливье, селедку под шубой, бутерброды, суп дня, а свое главное блюдо — дюжину пельменей с классическими начинками или с тыквой и зеленым горошком — подают жареными или с бульоном. Форвардом алкогольного меню назначили настойки и не прогадали: масала и лайм с перцем халапеньо нокаутируют безотказно.
Б. Конюшенная ул., 29
Solids Billiard & Bar
С легких рук Анри Бера, Стивена Шарма (оба — Nothing Fancy), а также лайфстайл-блогера Марии Червоткиной и художника-иллюстратора Алексея Глухова в их совместном клубно-гастрономическом проекте Solids Billiard & Bar с первых минут открытия — аншлаг. Теперь бильярд — самая модная игра (только хардкор, только живая очередь!), которой подобают изобретательные коктейли и джанк-фуд от самого модного шеф-повара Петербурга прямо сейчас Ромы Киселева. Фишн-чипс как надо, картофель фри с пармезаном и трюфельным соусом и хрустящие креветки с карри — это дабл-кисс!
В арт-резиденцию заведение на Петроградской стороне превращает интерьер от Эдуарда Еремчука и Кати Пятицкой, которые также оформляли пространство футуристичных кафе Nothing Fancy. Примета дизайнеров — вся мебель по собственным эскизам: их легендарные марсианские стулья Alien в новом Solids, вдохновленном эстетикой мотелей эпохи мид-сенчури, трансформировались в собранные из объемных блоков кресла, обитые серой букле. Яркие оттенки (бильярдный стол цвета фиалки!), природные принты и глянцевая мебель, появившаяся здесь будто случайно, трансгрессируют нас в гости к Уэсу Андерсону, а монотонный оранж вип-зала за грузной шторой — в вигвам имени Дэвида Линча. Стенам оставили первоначальный индустриальный вид с их кирпичом, следами штукатурки и патиной, подчеркивая безусловный разрыв между всем новым и старым.
Гатчинская ул., 16
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