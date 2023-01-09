Что где есть в январе в Петербурге: винный бар от команды verlé и бистро от кондитера Анны Красовской

Solids Billiard & Bar

С легких рук Анри Бера, Стивена Шарма (оба — Nothing Fancy), а также лайфстайл-блогера Марии Червоткиной и художника-иллюстратора Алексея Глухова в их совместном клубно-гастрономическом проекте Solids Billiard & Bar с первых минут открытия — аншлаг. Теперь бильярд — самая модная игра (только хардкор, только живая очередь!), которой подобают изобретательные коктейли и джанк-фуд от самого модного шеф-повара Петербурга прямо сейчас Ромы Киселева. Фишн-чипс как надо, картофель фри с пармезаном и трюфельным соусом и хрустящие креветки с карри — это дабл-кисс!

В арт-резиденцию заведение на Петроградской стороне превращает интерьер от Эдуарда Еремчука и Кати Пятицкой, которые также оформляли пространство футуристичных кафе Nothing Fancy. Примета дизайнеров — вся мебель по собственным эскизам: их легендарные марсианские стулья Alien в новом Solids, вдохновленном эстетикой мотелей эпохи мид-сенчури, трансформировались в собранные из объемных блоков кресла, обитые серой букле. Яркие оттенки (бильярдный стол цвета фиалки!), природные принты и глянцевая мебель, появившаяся здесь будто случайно, трансгрессируют нас в гости к Уэсу Андерсону, а монотонный оранж вип-зала за грузной шторой — в вигвам имени Дэвида Линча. Стенам оставили первоначальный индустриальный вид с их кирпичом, следами штукатурки и патиной, подчеркивая безусловный разрыв между всем новым и старым.

Гатчинская ул., 16