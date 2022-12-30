8 лет El Copitas, похмельные бургеры и ярмарки: что где есть в Петербурге на новогодних каникулах

Похмельные бургеры в «Ателье tapas&bar»

Со 2-го по 8-е января в «Ателье» готовят нажористые похмельные бургеры из хоспера с котлетой мраморной говядины или же с крокетами с хамоном, которые могут восстановить не только после новогодней ночи, но и после апокалипсиса. Среди напитков здесь Michelada с ледяным пивом и соком домашних томатов и специями, а также домашняя версия любимой «Мэри».

Лахтинская ул., 8