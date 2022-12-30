8 лет El Copitas, похмельные бургеры и ярмарки: что где есть в Петербурге на новогодних каникулах

Вот готовый гайд о том, чем заняться, где есть и выпивать в Петербурге на январских каникулах.
8 лет El Copitas Bar
В первый вечер нового года самая титулованная команда Восточной Европы закатит большую мексиканскую вечеринку в честь 8-летия El Copitas Bar и 4-летия Paloma Cantina. Будет 2 бара, меню от шефа Леши Ермакова, танцпол, татуировщик, макияж в стиле calavera.
Маяковского, 39
Сет-меню «Классика COCOCO» от Игоря Гришечкина
Не успели оглянуться, и вот уже Cococo Матильды Шнуровой исполнилось 10 лет. В честь знакового события шеф-повар Игорь Гришечкин приготовил сет-ретроспективу главных блюд за всю историю. Шкатулка с драгоценностями, выполненная по мотивам яйца Фаберже; «Колобок» в берестяном лукошке; судак с пеной из бурых балтийских водорослей; легендарный «Завтрак туриста» в консервной банке, «Камеи».
наб. Адмиралтейского канала, 2
Рождественская ярмарка-мастерская в особняке Мясникова
В особняке Мясникова до 15 января работает рождественская ярмарка, где можно купить работы талантливых локальных мастеров, домашние арт-сладости, творческие наборы и др. Главный бонус — возможность погулять по особняку без регистрации и sms.
ул. Восстания, 45
Рождественский сет в ресторане Commons
Праздничный сет шеф-повар Александр Галуза будет готовить до 15 января: фокус сделан на традиционные рождественские блюда французской кухни в интерпретации необистро. Паштет из печени украшают апельсиновой карамелью и хворостом, гребешков готовят с вешенками и красной икрой, а на десерт предлагают шоколадное суфле с малиновым сорбетом.
наб. канала Грибоедова, 39
Saro Holiday Menu
Шеф Маша Дементьева организовала (до 8 января) для нас специальное зимнее меню с оливье с запеченными овощами и лангустинами, лопаткой дагестанского ягненка, мегабутербродом с красной икрой и шампанским. Во главе десертов — домашний медовик с пчелиной пыльцой.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Похмельные бургеры в «Ателье tapas&bar»
Со 2-го по 8-е января в «Ателье» готовят нажористые похмельные бургеры из хоспера с котлетой мраморной говядины или же с крокетами с хамоном, которые могут восстановить не только после новогодней ночи, но и после апокалипсиса. Среди напитков здесь Michelada с ледяным пивом и соком домашних томатов и специями, а также домашняя версия любимой «Мэри».
Лахтинская ул., 8
Поп-ап раклетной Alphorn на Василеостровском рынке
До 8 января на Василеостровском рынке будет работать поп-ап раклетной Alphorn, где можно прочувствовать все прелести апрес-ски и без всяких горных лыж. Пробовать классический швейцарский сыр с рваной говядиной, картошкой и соленьями и сэндвич с пастрами.
Большой пр. В.О., 16
Новогодние праздники в Новой Голландии
Вокруг восьмиметровой нарядной елки во дворе «Бутылки» разместили 16 киосков с подарками и едой и уличные очаги. В дни январских каникул в Павильоне снова будут работать «Мастерские Деда Мороза», организованные Творческой мануфактурой «П.Т.Х.», где дети (от 6 лет) научатся делать карнавальные маски, елочные игрушки и праздничное настенное панно.
наб. Адмиралтейского канала, 2/4
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