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Что Где Есть

8 лет El Copitas, похмельные бургеры и ярмарки: что где есть в Петербурге на новогодних каникулах

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Вот готовый гайд о том, чем заняться, где есть и выпивать в Петербурге на январских каникулах.

Данил Ярощук

8 лет El Copitas Bar 

В первый вечер нового года самая титулованная команда Восточной Европы закатит большую мексиканскую вечеринку в честь 8-летия El Copitas Bar и 4-летия Paloma Cantina. Будет 2 бара, меню от шефа Леши Ермакова, танцпол, татуировщик, макияж в стиле calavera.

Маяковского, 39

Сет-меню «Классика COCOCO» от Игоря Гришечкина 

Не успели оглянуться, и вот уже Cococo Матильды Шнуровой исполнилось 10 лет. В честь знакового события шеф-повар Игорь Гришечкин приготовил сет-ретроспективу главных блюд за всю историю. Шкатулка с драгоценностями, выполненная по мотивам яйца Фаберже; «Колобок»  в берестяном лукошке; судак с пеной из бурых балтийских водорослей; легендарный «Завтрак туриста» в консервной банке, «Камеи».

наб. Адмиралтейского канала, 2

Рождественская ярмарка-мастерская в особняке Мясникова

В особняке Мясникова до 15 января работает рождественская ярмарка, где можно купить работы талантливых локальных мастеров, домашние арт-сладости, творческие наборы и др. Главный бонус — возможность погулять по особняку без регистрации и sms. 

ул. Восстания, 45

Рождественский сет в ресторане Commons

Праздничный сет шеф-повар Александр Галуза будет готовить до 15 января: фокус сделан на традиционные рождественские блюда французской кухни в интерпретации необистро. Паштет из печени украшают апельсиновой карамелью и хворостом, гребешков готовят с вешенками и красной икрой, а на десерт предлагают шоколадное суфле с малиновым сорбетом.  

наб. канала Грибоедова, 39

Saro Holiday Menu

Шеф Маша Дементьева организовала (до 8 января) для нас специальное зимнее меню с оливье с запеченными овощами и лангустинами, лопаткой дагестанского ягненка, мегабутербродом с красной икрой и шампанским. Во главе десертов — домашний медовик с пчелиной пыльцой.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Похмельные бургеры в «Ателье tapas&bar»

Со 2-го по 8-е января в «Ателье» готовят нажористые похмельные бургеры из хоспера с котлетой мраморной говядины или же с крокетами с хамоном, которые могут восстановить не только после новогодней ночи, но и после апокалипсиса. Среди напитков здесь Michelada с ледяным пивом и соком домашних томатов и специями, а также домашняя версия любимой «Мэри». 

Лахтинская ул., 8

Поп-ап раклетной Alphorn на Василеостровском рынке

До 8 января на Василеостровском рынке будет работать поп-ап раклетной Alphorn, где можно прочувствовать все прелести апрес-ски и без всяких горных лыж. Пробовать классический швейцарский сыр с рваной говядиной, картошкой и соленьями и сэндвич с пастрами. 

Большой пр. В.О., 16

Новогодние праздники в Новой Голландии

Вокруг восьмиметровой нарядной елки во дворе «Бутылки» разместили 16 киосков с подарками и едой и уличные очаги. В дни январских каникул в Павильоне снова будут работать «Мастерские Деда Мороза», организованные Творческой мануфактурой «П.Т.Х.», где дети (от 6 лет) научатся делать карнавальные маски, елочные игрушки и праздничное настенное панно.

наб. Адмиралтейского канала, 2/4

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