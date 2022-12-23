Безлимитный черный трюфель и беляш с крабом: ресторанный дайджест

Беляш с крабом в ресторане «Мурманчане»

Две мурманчанки Анна Рожко и шеф Светлана Козейко мужественно открыли свой первый ресторан на самой гастрономической улице Петербурга — Большой Зелениной. Светлана больше 20 лет возглавляла кухни 6 крупных проектов на Кольском полуострове, а сюда привезла северные продукты (теперь с нами ловозерская оленина, лосятина, морепродукты и рыба из Баренцева моря). Поверьте, вы себе не простите, если не попробуете здешний беляш с крабом!

Большая Зеленина, 2