Безлимитный черный трюфель и беляш с крабом: ресторанный дайджест

Рассказываем в нашей еженедельной подборке событий куда отправиться за новым гастрономическим опытом в ближайшие дни: гастроли шеф-повара со звездой Michelin, винный фестиваль и новогодняя ярмарка!
Давид Эммерле в Mon Chouchou
Дмитрий Решетников пригласил в свое французское бистро Mon Chouchou Давида Эммерле, шеф-повара московского Grand Cru, получившего в прошлом году звезду Michelin. 25 декабря они проведут ужин в четыре руки. Откроют вечер разнообразные стартеры: будан с морским гребешком, фуа-гра и черной икрой, бриошь с красной икрой и креветочным маслом, зеленый салат с козьим камамбером и запеченная устрица. В качестве основного блюда подадут рождественскую индейку, а завершат рождественским поленом.
Караванная, 3/35
Беляш с крабом в ресторане «Мурманчане»
Две мурманчанки Анна Рожко и шеф Светлана Козейко мужественно открыли свой первый ресторан на самой гастрономической улице Петербурга — Большой Зелениной. Светлана больше 20 лет возглавляла кухни 6 крупных проектов на Кольском полуострове, а сюда привезла северные продукты (теперь с нами ловозерская оленина, лосятина, морепродукты и рыба из Баренцева моря). Поверьте, вы себе не простите, если не попробуете здешний беляш с крабом!
Большая Зеленина, 2
Предновогодний винный фестиваль и вечеринка на «Винном Складе»
24 декабря с 12:00 до 22:00 на «Винном Складе» установят специальные корнеры, где можно продегустировать и выбрать вино на праздничный стол. Обещают магнумы, сейл позиции, готовые подарочные наборы с бутылками, мерчом и книгами, рождественские венки, свечи и винил. А в буфете — оливье, сельдь под шубой, пироги, холодец и не только.
Инструментальная, 3В
Арт-коллаборация Veps x Takeru
А вы уже видели алые граффити и постеры, расклеенные по Петербургу? Это дело рук молодой художницы Анны Вепс и команды ресторана Takeru. Коллаборация призвана показать: все есть искусство, если ты любишь то, что делаешь. Такие плакаты можно купить во дворе Василеостровского рынка, а заодно и съесть плошку наваристого рамена.
Большой пр. В.О., 16
Актерская студия в кофейне «Книги и кофе»
В арт-студии и кофейне «Книги и Кофе» появится актерская студия! 25 декабря в 19 часов команда проведет большой творческий вечер с чтением стихов поэтов Петербурга, живой музыкой и вокалом, а также театрально-поэтическим моноспектаклем.
Гагаринская ул., 20
6 лет Smoke BBQ
Во всех ресторанах Dreamteam 25 декабря пройдут воскресные бранчи (и даже на площади Белинского в новом Blackchops в лучших английский традициях). А вот в Smoke BBQ будут отмечать 6-й день рождения — с игристым, рибаем на огне и именинным тортом.
ул. Рубинштейна, 11
Ярмарка в «Гранд Отеле Мойка 22»
Один шаг с Дворцовой площади и вы попадаете в волшебный город Гофмана и Чайковского, где разворачиваются события самой новогодней сказки – «Щелкунчик». Здесь организовали рождественскую ярмарку с имбирными пряниками, винными кексами, муссовыми тортами и 100 (!) видами шоколада. В гостиной отеля сервируют чайные церемонии, а в баре «Фон Витте» — коктейли из всех уголков известного нам мира.
Наб. реки Мойки, 22
Безлимитный черный трюфель в Figata
В субботу в 18 часов отправляется за бесплатным черным трюфелем к шеф-повару ресторана Figata Илье Бурнасову. Он добавит деликатес в любое блюдо: от пиццы и пасты до десертов и напитков.
Малая Морская ул., 18
Ужин в Nordic
29 декабря в Nordic пройдет ужин Jul, посвященный Нобелевской премии (церемонии вручения и банкету), которая ежегодно проходит в Стокгольме в декабре. Эксперт по северным странам расскажет интересные факты, детали и истории, связанные с одним из самых значимых и красивых событий в мире, а шеф-повар Игорь Васильев подготовит сет из 6 курсов с винным сопровождением.
Пулковское ш., 107
Новый год в баре «Мачты»
Встретить Новый год под сверкающий сет из поп-электроники и ретро предлагают в баре «Мачты». Праздничный фуршет с игристым, доской оливок и мясом, а также муссом из куриных сердец, оливье с красной рыбой и сельдью под шубой начнется в 22:00.
Кожевенная линия, 40Е
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