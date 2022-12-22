20 готовых решений для новогоднего стола: доставки от ресторанов Петербурга

Всем, кто выбирает себя, — посвящается! Чтобы не тратить драгоценные минуты 31-го декабря на шинкование, запекание и соление, заказываем готовый новогодний стол домой. Килограммы оливье и селедки под шубой, пироги и рождественскую утку приготовят, заботливо упакуют и привезут (когда надо) рестораны Петербурга.
Ресторан Vakh
До 30 декабря помимо грузинских блюд можно заказать любимые салаты (500 руб./500 г), рождественскую индейку с черносливом и сванской солью (6900 руб.), осетрину в специях (7900 руб.). Если наберете на 5000 руб., подарят бутылку игристого.
+7 (995) 911-14-14
«Ипполит» и «Федя, дичь!»
В праздничном меню: кабачковая икра, яйцо с майонезом, квашеная капуста, огурцы, маринованные помидоры (все по 135 руб./100г), оливье (915 руб./кг), крабовый салат (965 руб./кг), пироги с капустой, картошкой и грибами (все по 465 руб./кг) и многое другое.
Заказы принимаются за 3 дня до необходимой даты на Садовой ул., 7-9-11
Kuznyahouse
С меню нам также помогает шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров, подготовив классические салаты, которые можно заказать в любом количестве – винегрет, оливье и селедка под шубой; блюда из собственной коптильни: пастрами из индейки, ветчина и лосось копченый или гравлакс. На горячее – запеченная утка, томленая лопатка ягненка, лазанья и лосось.
+7 (911) 921-16-69
«Банщики»
Домашнее застолье дома от «Банщиков» — соленья и закатки, колбасы и копченая рыба, литровые супы, запеченный гусь или утка. Оформить можно до 25 декабря включительно.
+7 (921) 584-48-27
Chuck Family
Собрали в коробку (от 8500 руб.) почти 9 кг еды: от оливье с брискетом и ростбифа до фирменных ребер, целой запеченной утки и двух настоек.
+7 (953) 146-60-26
Forest Hill
Традиционные и оригинальные холодные закуски, горячие блюда (ягненок в можжевеловой глазури и краб со сладким чили!) и невероятно красивые десерты от бренд–шефа Филиппа Ваганова.
+7 (812) 240-18-88⠀
МА
Праздничное меню позволяет сконструировать новогодний ужин: стерлядь, фаршированная креветками, форелью и кабачками (12900 руб.), мимоза с горбушей и моцареллой (790 руб./500г), оливье с колбасой (690 руб./500г)
+7 (812) 909-26-02
COCOCO Bistro
Ресторан Матильды Шнуровой предлагает запеченную целиком курицу, любимые салаты, холодец, лосось с пюре и томатами, ребра в квасной карамели, соленья, а также сладости и торты.
Доставку можно оформить на сайте
Nordic
Команда подготовила много праздничных блюд с северным колоритом: террин из фуа-гра с инжиром и бриошью, рождественский пирог с индейкой, Веллингтон с ягненком dry age и портобелло, свинина с хрустящей корочкой и тушёной капустой по-датски, а также кекс с большим количеством цукатов.
Оформить заказ можно на сайте до 27 декабря включительно.
Лавка «Гельвеции»
Александр Богданов предлагает собрать меню стола по принципу гастрономического конструктора, составив набор самостоятельно, или заказать уже готовые сет-наборы на определенное количество человек. Готовит фермерского цыпленка с яблоками клюквой и ананасами (3500 руб./шт.), утку с апельсинами (5500 руб./шт.), ножку ягненка с ягодой и медом (9900 руб./кг.) и др. Заказ можно оформить до 28 декабря.
+7 (999) 315-48-80
Salone pasta&bar
Есть оливье с раковыми шейками, норвежская сельдь под шубой, лосось слабой соли с розовым перцем и апельсином, а также главные предметы роскоши на новогоднем столе — красная и черная икра. Оформить заказ можно не позднее чем за 2 дня до желаемой даты, до 29 декабря включительно. Ознакомиться с полной версией меню можно здесь.
+7 (921) 630-30-13
«Ферма Бенуа»
Меню стартует с салатов: оливье с копченым цыпленком и форель под шубой, где вместо сельди — рыба из своей коптильни. Дальше деликатесы собственного производства: копченый и слабосоленый лосось, утиный паштет, индейка и утка (нежнейшие!) горячего копчения. Предзаказ можно оформить на любую дату до конца декабря, не менее чем за 3 дня.
+7 (812) 209 18 90
«Русская рюмочная №1»
В меню большой выбор салатов, закусок и горячих блюд: «Русский салат с обжаренными филейчиками перепелов», «томленый гусь, фаршированный яблоками и квашеной капустой», «стерлядь холодного копчения целиком со сливочно-хренным соусом» и многое другое.
+7 (812) 945-08-90
HITCH
В меню праздничной доставки вошли интерпретации известных блюд. Например, оливье бренд-шеф Марк Александров сделал с цесаркой и красной икрой, утку запекает на углях с яблоками и овощами и подает на еловых ветках. Заказать можно до 29 декабря включительно, предзаказ необходимо оформить за 2 дня.
Заказ можно оформить на сайте
«Блок»
Шеф-повар Евгений Зубов создал идеальные блюда к столу: мимоза с тартаром из нерки, оливье с докторской колбасой и красной икрой, на горячее – утка по-ленинградски, домашняя буженина из мраморной говядины, томленая баранья нога. Собирают предзаказы до 25 декабря.
+7 (931) 979-49-84
В спешл-меню кафе и ресторанов в этом году найдется все — от литровых супов до фуа-гра и Веллингтона с ягненком и портобелло! Народные (и демократичные!) рюмочные любимые салаты готовят сразу внушительными порциями, чтобы не приходилось вставать дважды. Шефы придумывают свои вариации на вечную классику и в мимозу добавляют тартар из нерки, а в оливье — брискет. Застолье можно собрать по принципу конструктора, миксуя запеченную целиком птицу, домашние соленья и мясо из коптильни.
«Ешь Деревенское»
5 продуктовых наборов с рецептами от сервиса доставки фермерских продуктов: «Гусь рождественский» (6124 руб.), «Ростбиф лесника» (3502 руб.), «Корейка в медово-апельсиновой глазури» (3552 руб.), «Осетр с золотистым картофелем» (4272 руб.) и «Утка с апельсинами» (3904 руб.). Доставка будет осуществляться с 28 по 31 декабря.
Оформить заказ можно здесь
«Футура»
Содержимого коробки (6 000 руб.) хватит на двоих или троих человек. Там несколько закусок с фермерскими продуктами вроде мясных нарезок и солений (фенхеля, зеленых томатов, желтой свеклы) и намазок: террин из говядины, рийет из красной рыбы, взбитое масло с красной икрой и мухаммара из печеных перцев. А еще — тартин и бородинский хлеб, а также праздничное горячее блюдо на выбор. Привезут ароматную индейку с лимонным картофелем или французский пирог с форелью и шпинатом.
Предзаказ открыт до 25 декабря
Animals
Набор (8500 руб.) с готовой едой, сделанной в ресторане из фермерских и сезонных продуктов на компанию от 2 до 4 человек: куриный паштет с мандариновой лакто-специей, мостардой из груши и копченым миндалем, утка, риейты, козий шевр, холодец из бычьих хвостов и полкило рагу из козлятины и картофельный гратен с сырной подливой. На сладкое – рождественский кекс с орехами, цукатами, шоколадной глазурью и тыквенной карамелью.
+7 (812) 929-69-59
Если вы придерживаетесь концепции Farm-to-table, обратите внимание на рестораны, которые используют фермерские и локальные продукты. «Футура», например, привозит коробку с солеными томатами, фенхелем и желтой свеклой, свой хлеб и горячее, а Animals вообще готовят из того, что выросло на их собственном хозяйстве под Псковом. Кроме того, существует отдельные сервисы доставки («Ешь Деревенское»), которые агрегируют предложения небольших производителей.
За безалкогольное наполнение стола отвечает команда энтузиастов DIKIY. Подготовили специальный ограниченный релиз игристого кваса в нарядных винных бутылках: можно заказать в виде ящика на 6 шт. или подарочного набора на 2 шт. (есть с черной смородиной и ароматом черносмородинового листа, томатами и хреном или с красным виноградом и пряностями).
Made in China
Когда закончится шампанское, достанем коктейльный адвент-календарь (5500 руб.) с 10-ю напитками на основе джина. Внутри корзина сладких мандаринов, аромат еловой ветки, свежеиспеченный яблочный штрудель, глинтвейн на рождественской ярмарке, крепкий облепиховый чай и другие любимые вкусы, разлитые по бутылкам.
Приобрести набор на Б. Морской, 35, с 26 декабря
Накрыть по-настоящему праздничный стол не удастся без алкогольного (и без!) сопровождения. Уставших от игристого, но не готовых к крепкому спасут готовые коктейльные наборы — такой есть у ресторана Made in China, а тем, кто воздерживается вообще, рекомендуем игристый квас с ароматом черносмородинового листа или с красным виноградом.
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