20 готовых решений для новогоднего стола: доставки от ресторанов Петербурга

«Ипполит» и «Федя, дичь!»

В праздничном меню: кабачковая икра, яйцо с майонезом, квашеная капуста, огурцы, маринованные помидоры (все по 135 руб./100г), оливье (915 руб./кг), крабовый салат (965 руб./кг), пироги с капустой, картошкой и грибами (все по 465 руб./кг) и многое другое.

Заказы принимаются за 3 дня до необходимой даты на Садовой ул., 7-9-11