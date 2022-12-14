Сморреброды, безлимитный бар и бургеры с раклетом: ресторанный дайджест

Воскресный бранч от ДЛТ и Sea, Signora

18 декабря ДЛТ и Sea, Signora соберут совместный воскресный бранч на шестом этаже универмага. Шеф Антонио Фреза презентует сет из семи закусок (выдержанный хамон иберико, хумус с креветками, карпаччо из дорадо, а также оливье с красной икрой) и главное блюдо – осьминог по-сицилийски. Без десерта не уйдет никто! Можно выбрать между пирогом с лимонным вареньем, конфетами ручной работы и ромовой бабой с лимончелло. Для детей предусмотрено специальное меню. Зарезервировать стол и узнать подробности участия можно по телефону 8 (812) 648 08 48.

Большая Конюшенная ул., 21-23