Сморреброды, безлимитный бар и бургеры с раклетом: ресторанный дайджест

Начинаем неделю правильно и проводим выходные на фестивале керамики (разом закрываем все вопросы с подарками!), встречаем итальянского шефа со звездой «Мишлен» и чествуем зиму глинтвейном во дворе особняка Мясникова. Все новости — в нашей гастрономической подборке.
Бранч в No Regrets
В проекте, где совместили ЗОЖ и джанкфуд, теперь запускают бранчи, вдохновленные нордической кухней. 18 декабря с 13 до 17 часов приглашенный шеф-повар Алексей Алексеев (экс-Nordic, Recolte) будет готовить сморреброды с северными креветками и мягким яйцом, гравлакс из лосося, палтус с зеленым горохом. Встречать гостей будут устрицами с малиновым уксусом и баром в стиле анлимитед (морс из малины и зверобоя или кава). Мероприятие проходит при поддержке Asko Russia.
Большая Зеленина, 34
Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов, сооснователи Mr. Bo
Mr. Bo
В азиатском ресторане Mr.Bo шефы Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов полностью обновили меню, добавив блюда на гриле робата, дим-самы, вок, гунканы и дегустационный сет. Все меню стало более демократичным — чем не весомое конкурентное преимущество и причина зайти на выходных? Заказывайте говядину с маринованным в красном вине желтком, азиатскую карбонару или безглютеновую лапшу из тофу и грибов.
Манежный пер., 2
Зимняя вечеринка в Juan
Не смотря ни на что 17 и 18 декабря собираемся во дворе особняка Мясникова и празднуем зиму — команда Juan Canntina Espanola устраивает вечеринку. Будет музыка, корнер с глентвейном и эмпанадас — популярные в испано-латинских странах горячие пирожки, обжаренные в кипящем масле. Старт в 15:00.
Восстания, 45
Новогодний ART Bazar в Muze Garden
Дом творчества композиторов, в котором недавно прописался ресторан Muze Garden, в конце декабря принимает новогодний ART Bazar с петербургскими галереями современного искусства. Anna Nova представит работы четырех художников, DiDi Gallery — акварельный глитч, антидекоративную керамику, ироничные макрокосмы в колбах, живопись и керамику. На стенде Nikolay Evdokimov Gallery найдете фотографии, граффити холсты. Базар стартует 18 декабря и продлится с 22 по 25 декабря (ресторан работает с четверга по воскресенье).
Приморское шоссе, 471
Бургеры и раклет в HVOY
Союз, если не созданный на небесах, то как минимум призванный жить долго и счастливо. В беседке Chef's Table в субботу и воскресенье команда ресторана HVOY подает швейцарский раклет, который можно добавить к любому блюду, и бургеры с брискетом, олениной или мраморной говядиной.
Медное озеро
17 и 18 декабря на территории ДК им. Кирова пройдет фестиваль Ceramania, на котором соберутся около 100 лучших мастеров, ремесленников и художников по керамике, стеклу, дереву, металлу и текстилю. Помимо маркета здесь проведут мастер-классы и будут кормить на фудкорте.
Большой проспект В.О., 83
Animals в «На Вина!»
Не часто на «Винном складе» разворачивают сырный буфет, а сыровар Александр Малютин читает лекцию о разных терруарах, молоке, выдержке, рассказывает про островную козью ферму на Вуоксе и про ремесленные методы сырного дела. Записывайте! 17 декабря, 19:30. В программе — буррата, козий томм и валансе с Журой и Шампанью.
Инструментальная, 3В
День рождения кафе «МУКА&ВОДА»
Все выходные паста-бар на Гороховой отмечает день рождения. Полностью обновленная концепция и меню на продуктах от локальных ферм, музыка, велком-игристое и домашний лимончелло, паста аль бурро с черным трюфелем в голове пармезана и праздничный торт!
Гороховая, 44
Воскресный бранч от ДЛТ и Sea, Signora
18 декабря ДЛТ и Sea, Signora соберут совместный воскресный бранч на шестом этаже универмага. Шеф Антонио Фреза презентует сет из семи закусок (выдержанный хамон иберико, хумус с креветками, карпаччо из дорадо, а также оливье с красной икрой) и главное блюдо – осьминог по-сицилийски. Без десерта не уйдет никто! Можно выбрать между пирогом с лимонным вареньем, конфетами ручной работы и ромовой бабой с лимончелло. Для детей предусмотрено специальное меню. Зарезервировать стол и узнать подробности участия можно по телефону 8 (812) 648 08 48.
Большая Конюшенная ул., 21-23
Ужин двух шефов в Mio
23 декабря в Mio приедет итальянец Чиро Сичинано — шеф-повар ресторана-обладателя звезды Michelin Lorelei. Вместе с Франческо Барбато создал сет из 7 курсов: крудо из лангустина, жаренного с салом каракатицы, тартар из говядины с капустой и протертым яичным желтком, осьминог с крокетами из хрена и ньокки с лангустинами и скаморцей. Завершат ужин шефы двумя десертами.
Казанская, 3а
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