15 классных гастрономических идей для новогодних подарков от кафе и ресторанов Петербурга

Если и дарить что-то сладкое, то оформленное по красоте! Абсолютная чемпионка в этом Анна Красовская, придумавшая в своей кондитерской коробку конфет в форме карусели с 24-мя выдвигающимися секциями, внутри которых марципан, грильяж и шоколад. За менее масштабным подарком идем к моднейшей фабрике «Культура» — упаковывают даже одну конфету в миниатюрную коробку, а к Новому году выпустили спешл-вкусы: мандариновый мармелад, суфле-нугу и клюквенные конфеты с водкой по мотивам коктейля «Космополитен».

Десерты поосновательнее к празднику готовят в доброй половине кафе и ресторанов Петербурга. Наши фавориты — кекс с тыквенной карамелью из Animals или фисташково-банановый бенто-торт от Cake me tender. А ценителей минимализма и адептов ЗОЖ планируем одаривать банками из Nothing Fancy с ореховой гранолой, розовой дуккой и кешью-маслом.