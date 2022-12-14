15 классных гастрономических идей для новогодних подарков от кафе и ресторанов Петербурга

«Собака.ru» подготовила подборку гастрономических идей для подарков — от сказочных наборов конфет, ЗОЖ-десертов и блесток в новогодний коктейль до социально значимых сувениров. Гарантируем, вы станете самым желанным гостем на любой вечеринке!
Сладкое
Коробка сладостей в форме карусели, 7350 руб., кондитерская Анны Красовской
Суфле птичка «Туррон» (90 руб./шт), мармелад «Мандарин» (450 руб./9 шт), мармелад «Космополитен» (450 руб./9 шт). Фабрика «Культура»
Кекс с тыквенной карамелью из новогодней корзины ресторана Animals, 1800 руб.
Новогодний фисташково-банановый бенто-торт Cake me tender, 650 руб.
Ореховая гранола, миндальное пралине, кешью-масло и дукка (от 450 до 800 руб.) в Nothing Fancy
Если и дарить что-то сладкое, то оформленное по красоте! Абсолютная чемпионка в этом Анна Красовская, придумавшая в своей кондитерской коробку конфет в форме карусели с 24-мя выдвигающимися секциями, внутри которых марципан, грильяж и шоколад. За менее масштабным подарком идем к моднейшей фабрике «Культура» — упаковывают даже одну конфету в миниатюрную коробку, а к Новому году выпустили спешл-вкусы: мандариновый мармелад, суфле-нугу и клюквенные конфеты с водкой по мотивам коктейля «Космополитен».
Десерты поосновательнее к празднику готовят в доброй половине кафе и ресторанов Петербурга. Наши фавориты — кекс с тыквенной карамелью из Animals или фисташково-банановый бенто-торт от Cake me tender. А ценителей минимализма и адептов ЗОЖ планируем одаривать банками из Nothing Fancy с ореховой гранолой, розовой дуккой и кешью-маслом.
Сытное
Бутылка коктейля Cosmic Blues, мини-бутылка коктейля Lazy Martini, набор для подачи камамбера, вяленая говядина собственного приготовления, приглашение на «Сабраж!Кураж!», браслет для сабража, 4000 руб., бар Oy!
Сет в Self Edge Japanese: бутылка коктейля Yuzu Mimoza, фирменный бокс с морепродуктами и японским имбирем и васаби
Подарочный бокс в Lou Lou: камамбер с трюфельным кремом, ассорти мясных деликатесов с мортаделлой, салями и фуэтом, домашний паштет из утки и крекеры, сезонные ягодные конфитюры и трюфельные конфеты со вкусом шампанского, бутылка игристого (6000 руб.)
Пирог с уткой и клюквой, 1900 руб., кафе «Мечтатели»
Набор для приготовления настоек «Отец Настоятель» (4690 руб.)
Кем не любим этот жанр подарков в виде больших гастрономических боксов, которыми можно закрыть сразу несколько важнейших запросов? К счастью, выбор велик! Вот у бара Oy! он в немного бунтарском стиле — с игристым коктейлем в праздничном цвете, набором для подачи камамбера, вяленой говядиной и приглашением на «Сабраж!Кураж!», то есть на бутылку брюта и мастер-класс по сабражу. В японском ресторане Self Edge Japanese можно заказать сет с отменными морепродуктами и фирменным коктейлем, а во французском Lou Lou бутылку сопроводят мясными деликатесами, утиным паштетом, сезонными ягодными конфитюрами и трюфельными конфетами со вкусом шампанского.
Отправляясь в гости, не забудьте нагрузить себя чем-то к столу. Например, в кафе «Мечтатели» за вас приготовят нарядный пирог с рийетом из утки, томленной с черносливом, и украшенный пьяной клюквой, а вы же можете продемонстрировать мастерство в настаивании и своими руками создать коллекцию из пяти бутылок — в каждой свой бленд душистых трав, ягод, специй и сушеных фруктов, которые по-разному раскрываются в зависимости от алкоголя, на котором их выдерживают.
Красивое
Кружка «Красота» от мастерских «Простые вещи», 1500 руб.
Тарелка «Тихуны» от фонда «Антон тут рядом», 950 руб.
Подарочные шоты Tselovalnik от Императорского Фарфорового Завода и El Copitas Bar
Фарфоровая глазунья от студии керамики «Нежно» (1900 руб.)
Бутылка с блестками для игристого (850 руб. отдельно, 1900 руб. в наборе с кружкой и дрип-кофе) от Eggsellent
Если хотите, чтобы подарок жил дольше, чем несколько часов вечеринки, выбирайте тот, что дополнительно наделен важным смыслом. В инклюзивных мастерских «Простые вещи» можно купить кружки, сделанные взрослыми людьми с ментальными особенностями, а у фонда «Антон тут рядом» — тарелку «Тихуны» из новогодней коллекции с рисунком своего подопечного Сергея Тиснека.
Настроение любому фуди поднимут шоты для водки, рожденные совместными усилиями команды El Copitas Bar и Императорского фарфорового завода, или глазунья на елку, которую сделали вручную в студии керамики «Нежно». А окончательно отправить любого в космос сможет специальный блестящий сироп для игристого или коктейлей, который просто нужно добавить в бокал — будете фотографировать, не забудьте включить вспышку!
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