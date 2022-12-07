Где пить горячие коктейли в Петербурге: 10 вариантов алкогольных и безалкогольных напитков

Горячий сидр с бурбоном, фундучное молоко с банановым дистиллятом и сенча с сельдереем — «Собака.ru» предлагает варианты как согреваться этой зимой!
Алкогольные
Kuznyahouse
На зимней веранде «Кузни» согреться можно за столами-очагами с открытым огнем, чаем из самовара и горячим дижестивным коктейлем — с манго, белым шоколадом и подкрепленным коньяком.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Flor
Мы любим сидр за универсальность и логичную применимость в любое время года. В горячем виде его подают во Flor, сдабривая специями, сливочным маслом и ананасом для пущей парадности.
ул. Рубинштейна, 14
Smoke BBQ
Пока все ходят в мясной ресторан Dreamteam за брискетом, мы идем дальше и запиваем его горячим сидром, который здесь подбадривают крепостью бурбона и ароматом пряностей.
ул. Рубинштейна, 11
Uva
Грог в итальянском ресторане окутывают легендами при подаче — старинный напиток был родным и отважным морякам, и опасным пиратам. В основе — ром, специи, лимонный сок и черный чай, чтобы не переусердствовать.
Социалистическая ул., 21
Made in China
Вариативность коктейльной карты диктует локация. Любоваться Исаакиевским собором идем с миксом рома, бананового дистиллята и фундучного молока, прогуливаться к Адмиралтейству — с напитком на основе лаймового дистиллята и розовой воды, а на променад по набережной Мойки берем с собой джиновый горячий коктейль с цитрусами.
Большая Морская ул., 35
Безалкогольные
«Слой»
В пекарнях «Слой» в довесок к беспроигрышным к слойкам и круассанам предлагают чай: привычный сенча становится исключительным в тандеме сельдереем и лаймом.
ул. Маяковского, 3
Sibaristica
«Сибаристика» придумала лимитированный горячий напиток в честь (неожиданно!) песни My Love Is Like группы Therr Maitz. Внутри ферментированная Танзания, сливки и сироп на бобах Тонка и Сычуаньском перце. Края бокала украшают пудрой из сахара мусковадо и копченой соли, а сверху посыпают перцем Кубеба.
Набережная Обводного канала, 199-201
René
В новом русско-французском кафе в Доме Зингера отличная чайная карта. Например, «Русский Караван» от проекта «Нитка» моментально погружает в историю. Когда-то путь русских купцов из Китая до Москвы мог длиться больше года, тогда караван каждую ночь отдыхал на привалах, уберегаясь от холода и хищников кострами, дым которых пропитывал все вокруг, включая чай. В современном напитке используют купаж трех сортов из провинции Юннань, откуда и поставлялась в Россию большая часть, а для копчения используют карамельный дым кустарника саксаула.
Невский проспект, 28
Amazing Cacao
Горячий шоколад из какао-бобов, которые специально для Amazing Cacao не ферментировали, а просто высушили. Напиток отличается по вкусу от всего, к чему мы привыкли. Он основан на традиционном рецепте, в котором объединяются вкусы кукурузы, корицы, перца чили и ванили.
Загородный пр., 5
Addict
В кофейне нас согревают не только регулярно меняющимся дизайнов стаканов to go (их хендмейд хочется ставить на полку!), но и напитками в них. Этой зимой греемся латте с липой или пряной тыквой.
Малый пр. П.С., 82
Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!
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