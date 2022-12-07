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Где пить горячие коктейли в Петербурге: 10 вариантов алкогольных и безалкогольных напитков

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Горячий сидр с бурбоном, фундучное молоко с банановым дистиллятом и сенча с сельдереем — «Собака.ru» предлагает варианты как согреваться этой зимой! 

Алкогольные

Kuznyahouse

На зимней веранде «Кузни» согреться можно за столами-очагами с открытым огнем, чаем из самовара и горячим дижестивным коктейлем — с манго, белым шоколадом и подкрепленным коньяком. 

наб. Адмиралтейского канала, 2М

Flor

Мы любим сидр за универсальность и логичную применимость в любое время года. В горячем виде его подают во Flor, сдабривая специями, сливочным маслом и ананасом для пущей парадности.

ул. Рубинштейна, 14

Smoke BBQ

Пока все ходят в мясной ресторан Dreamteam за брискетом, мы идем дальше и запиваем его горячим сидром, который здесь подбадривают крепостью бурбона и ароматом пряностей. 

ул. Рубинштейна, 11

Uva

Грог в итальянском ресторане окутывают легендами при подаче — старинный напиток был родным и отважным морякам, и опасным пиратам. В основе — ром, специи, лимонный сок и черный чай, чтобы не переусердствовать. 

Социалистическая ул., 21

Made in China

Вариативность коктейльной карты диктует локация. Любоваться Исаакиевским собором идем с миксом рома, бананового дистиллята и фундучного молока, прогуливаться к Адмиралтейству — с напитком на основе лаймового дистиллята и розовой воды, а на променад по набережной Мойки берем с собой джиновый горячий коктейль с цитрусами.

Большая Морская ул., 35

Безалкогольные

«Слой»

В пекарнях «Слой» в довесок к беспроигрышным к слойкам и круассанам предлагают чай: привычный сенча становится исключительным в тандеме сельдереем и лаймом. 

ул. Маяковского, 3

Sibaristica

«Сибаристика» придумала лимитированный горячий напиток в честь (неожиданно!) песни My Love Is Like группы Therr Maitz. Внутри ферментированная Танзания, сливки и сироп на бобах Тонка и Сычуаньском перце. Края бокала украшают пудрой из сахара мусковадо и копченой соли, а сверху посыпают перцем Кубеба.

Набережная Обводного канала, 199-201

René

В новом русско-французском кафе в Доме Зингера отличная чайная карта. Например, «Русский Караван» от проекта «Нитка» моментально погружает в историю. Когда-то путь русских купцов из Китая до Москвы мог длиться больше года, тогда караван каждую ночь отдыхал на привалах, уберегаясь от холода и хищников кострами, дым которых пропитывал все вокруг, включая чай. В современном напитке используют купаж трех сортов из провинции Юннань, откуда и поставлялась в Россию большая часть, а для копчения используют карамельный дым кустарника саксаула.

Невский проспект, 28

Amazing Cacao

Горячий шоколад из какао-бобов, которые специально для Amazing Cacao не ферментировали, а просто высушили. Напиток отличается по вкусу от всего, к чему мы привыкли. Он основан на традиционном рецепте, в котором объединяются вкусы кукурузы, корицы, перца чили и ванили.

Загородный пр., 5

Кристина Соболь

Addict

В кофейне нас согревают не только регулярно меняющимся дизайнов стаканов to go (их хендмейд хочется ставить на полку!), но и напитками в них. Этой зимой греемся латте с липой или пряной тыквой. 

Малый пр. П.С., 82

Редакция напоминает, что чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит здоровью человека!

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