Где пить горячие коктейли в Петербурге: 10 вариантов алкогольных и безалкогольных напитков

Sibaristica

«Сибаристика» придумала лимитированный горячий напиток в честь (неожиданно!) песни My Love Is Like группы Therr Maitz. Внутри ферментированная Танзания, сливки и сироп на бобах Тонка и Сычуаньском перце. Края бокала украшают пудрой из сахара мусковадо и копченой соли, а сверху посыпают перцем Кубеба.

Набережная Обводного канала, 199-201