Где пить горячие коктейли в Петербурге: 10 вариантов алкогольных и безалкогольных напитков

René

В новом русско-французском кафе в Доме Зингера отличная чайная карта. Например, «Русский Караван» от проекта «Нитка» моментально погружает в историю. Когда-то путь русских купцов из Китая до Москвы мог длиться больше года, тогда караван каждую ночь отдыхал на привалах, уберегаясь от холода и хищников кострами, дым которых пропитывал все вокруг, включая чай. В современном напитке используют купаж трех сортов из провинции Юннань, откуда и поставлялась в Россию большая часть, а для копчения используют карамельный дым кустарника саксаула.

Невский проспект, 28