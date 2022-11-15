Гастротуры из Петербурга: куда отправиться одним днем

Осиновецкий маяк на Ладоге, кафе «У маяка» и самая выдающаяся рыба в мире

Чуть ли не лучшее, что можно заполучить, отъехав всего на 40 минут от города. Во-первых, сам маяк — пронзительно красивый, один из десяти самых высоких в мире. Во-вторых, пляж, возможно, самый обустроенный на Ладоге: чистейший песок, домики для пикников, качели и далее по списку. Кафе целых два. Одно видовое, где кормят бургерами: там, скажем, можно на террасе выпить глинтвейна. Во втором, с баром-кораблем, меню больше, все хвалят судака, но всё вместе это скорее уверенный нормкор. В-третьих и в-главных, рыбная лавка на выезде из поселка. Ориентир — она первая, и там всегда очередь за копчеными сигом, терпугом, форелью и судаком. Как эксперт и ценитель вяленой рыбы, попробовавший всю воблу с таранькой на астраханских Больших и Селенских Исадах, ручаюсь: в этом киоске она непревзойденная.

ул. Осиновецкая, 1, Ладожское Озеро