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Что Где Есть

Гастротуры из Петербурга: куда отправиться одним днем

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Куратор премии «Что где есть в Петербурге» скрупулезно и с редким человеколюбием составила список из 196 номинантов 2022 года, а бонусом — маст-хэв направления для гастрономического туризма.

Анастасия Павленкова

Куратор премии «Что где есть в Петербурге»

«Гастротуры — мой главный антидепрессант, гугл-карты утверждают, что с начала 2022-го по километражу в России я наездила чуть ли не столько же, чем когда летала в Макао или Сингапур. Не обязательно стремиться во Владивосток или Владикавказ (хотя как раз он — самое главное открытие года!), вот пара идей, куда можно сгонять из Петербурга одним днем».

Ресторан Most в Боровичах

На «Сапсане» до Окуловки, оттуда полчаса на машине — и вы в славнейшем на Новгородчине городе мостов. Загадайте желание на первом арочном в стране, прогуляйтесь через пасторальный подвесной и отправляйтесь в ресторан Most. Этот локальный файн-дайнинг прекрасно чувствовал бы себя и в Петербурге — настолько он в порядке. Стильный бренд-шеф Алексей Городничев кормит ледяной рыбой и томленым кроликом в посуде от местных керамистов и с коктейлями с гречишным медом. Семья местных предпринимателей-меценатов Антоновых отремонтировала усадьбу Митрофановых, построила там Most, прогрессивный концертный зал и второй ресторан, Antonio. Облагородили территорию вокруг теплицами и травяным садом, проводят фестиваль крошева и вообще дадут всем мастер-класс, как самостоятельно изменить жизнь целого города к лучшему.

пр. Реппо, 4/8, Боровичи, Новгородская обл

Осиновецкий маяк на Ладоге, кафе «У маяка» и самая выдающаяся рыба в мире

Чуть ли не лучшее, что можно заполучить, отъехав всего на 40 минут от города. Во-первых, сам маяк — пронзительно красивый, один из десяти самых высоких в мире. Во-вторых, пляж, возможно, самый обустроенный на Ладоге: чистейший песок, домики для пикников, качели и далее по списку. Кафе целых два. Одно видовое, где кормят бургерами: там, скажем, можно на террасе выпить глинтвейна. Во втором, с баром-кораблем, меню больше, все хвалят судака, но всё вместе это скорее уверенный нормкор. В-третьих и в-главных, рыбная лавка на выезде из поселка. Ориентир — она первая, и там всегда очередь за копчеными сигом, терпугом, форелью и судаком. Как эксперт и ценитель вяленой рыбы, попробовавший всю воблу с таранькой на астраханских Больших и Селенских Исадах, ручаюсь: в этом киоске она непревзойденная.

ул. Осиновецкая, 1, Ладожское Озеро

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Ноябрь

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