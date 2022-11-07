8 блюд с сезонной хурмой в ресторанах Петербурга

Хурма в Петербурге! С пармой, в ромовой бабе или в виде коктейля — рассказываем в каких ресторанах искать сезонный плод.
Meal
Нерушимое правило: все сезонное в первую очередь появляется в ресторане Meal. Хурму, например, команда поженила с крабом, прогретом в соусе из домашних вяленых томатов с ферментированным чили. Подают со страчателлой, а украшают кинзой и ароматным зеленым маслом.
Литейный пр., 17-19
Mercado del Sol
Помимо хурмы в салате Mercado del Sol найдется уже дефицитный арбуз и санкционная Прошутто ди Парма.
ул. Белинского, 5
«Мечтатели»
В обновленном меню завтраков появилась запеченная овсянка с пряным кремом и хурмой. Овсяные хлопья предварительно запекли в печи вместе с медом и маслом, затем дополнили заварным кремом с гвоздикой и корицей и грильяжем из грецкого ореха.
набережная реки Фонтанки, 11
Vakh
Вариант, при котором хурму можно выпить, придумали в грузинском «Вахе». Дистиллят и пюре из сезонного плода смешивают с апельсиновым кордиалом, переливают в тонкий бокал и украшают самодельной апельсиновой конфетой из белого бельгийского шоколада.
ул. Большая Зеленина, 34
Animals
Мильфей в Animals знакомит нас с тыквой в трех текстурах: чипс, заварной крем, семечки. Сверху десерт покрывается хурмой, подмаринованной уксусом из зеленого винограда, а украшается — гелем из черного лайма.
ул. Некрасова, 60
Flor
Ромовая баба с изящными, выверенными нюансами: подушка из заварного крема, цукаты и сочные слайсы хурмы.
ул. Рубинштейна, 14
«ФУТУРА»
Все лучшее, что есть в хурме, подчеркивают фермерской страчателлой, миндалем, а из свежей мяты делают песто.
наб. Pеки Карповки, 5
Hunt
Легкая сезонная закуска из сливочной страчателлы, прошутто и хурмы заправляется трюфельной эмульсией и идеально подходит и к коктейлю, и к вину.
Рубинштейна, 13
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