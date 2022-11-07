8 блюд с сезонной хурмой в ресторанах Петербурга

«Мечтатели»

В обновленном меню завтраков появилась запеченная овсянка с пряным кремом и хурмой. Овсяные хлопья предварительно запекли в печи вместе с медом и маслом, затем дополнили заварным кремом с гвоздикой и корицей и грильяжем из грецкого ореха.

набережная реки Фонтанки, 11