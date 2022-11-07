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8 блюд с сезонной хурмой в ресторанах Петербурга

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Хурма в Петербурге! С пармой, в ромовой бабе или в виде коктейля — рассказываем в каких ресторанах искать сезонный плод. 

Meal

Нерушимое правило: все сезонное в первую очередь появляется в ресторане Meal. Хурму, например, команда поженила с крабом, прогретом в соусе из домашних вяленых томатов с ферментированным чили. Подают со страчателлой, а украшают кинзой и ароматным зеленым маслом. 

Литейный пр., 17-19

Mercado del Sol

Помимо хурмы в салате Mercado del Sol найдется уже дефицитный арбуз и санкционная Прошутто ди Парма.

ул. Белинского, 5

«Мечтатели»

В обновленном меню завтраков появилась запеченная овсянка с пряным кремом и хурмой. Овсяные хлопья предварительно запекли в печи вместе с медом и маслом, затем дополнили заварным кремом с гвоздикой и корицей и грильяжем из грецкого ореха.

набережная реки Фонтанки, 11

Vakh

Вариант, при котором хурму можно выпить, придумали в грузинском «Вахе». Дистиллят и пюре из сезонного плода смешивают с апельсиновым кордиалом, переливают в тонкий бокал и украшают самодельной апельсиновой конфетой из белого бельгийского шоколада.

ул. Большая Зеленина, 34

Animals

Мильфей в Animals знакомит нас с тыквой в трех текстурах: чипс, заварной крем, семечки. Сверху десерт покрывается хурмой, подмаринованной уксусом из зеленого винограда, а украшается — гелем из черного лайма. 

ул. Некрасова, 60

Flor

Ромовая баба с изящными, выверенными нюансами: подушка из заварного крема, цукаты и сочные слайсы хурмы. 

ул. Рубинштейна, 14

«ФУТУРА»

Все лучшее, что есть в хурме, подчеркивают фермерской страчателлой, миндалем, а из свежей мяты делают песто. 

наб. Pеки Карповки, 5

Hunt 

Легкая сезонная закуска из сливочной страчателлы, прошутто и хурмы заправляется трюфельной эмульсией и идеально подходит и к коктейлю, и к вину. 

Рубинштейна, 13

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