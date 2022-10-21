Гречишная, бабл-гам, на грибах, карри или халве: где пить настойки в Петербурге

По нашей подборке можно составить вполне захватывающий барный маршрут на предстоящий уикенд. Вот 10 заведений, ставших номинантами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучшие настойки».
Brimborium
Один из первый баров, выбравших своей специализацией настойки. Вкусов, с которыми их тут нет, вы просто не сможете придумать: настаивают на грибах, карри, халве, душице, том яме, эвкалипте, шиповнике, жасмине и дубе. Отдельный респект — за графины для настоек как из бабушкиного серванта с коллекционным хрусталем.
Маяковского ул., 22-24
Laboratoria Distillita
В «Лаборатории» настойки идут не по меню, а по вдохновению. Скажем, открывался бар с крафтовыми ликерами на основе эстонских дистиллятов — яичным и на чае. Сейчас шеф-дистиллер Борис Закиев зовет на «свою пятую симфонию Бетховена» — так он называет свою настойку на лимончелло, осветленном кокосовым и миндальным молоком.
Гражданская ул., 13-15
Orthodox
Хотя бар под руководством Дмитрия Суворова коктейльный, настоек у них в месяц тоже выпивают по 100 литров: хреновуху, анисовку, черноплодку, малиновую и на черной смородине. После настаивания их очищают природной глиной и подают по красоте — в замороженных лафитниках и охлажденными до 10°С ради пущей питкости.
Рубинштейна ул., 2
Petrov-Vodkin
Ресторан на туристической тропе настойками встречает буквально с порога: они там в огромной бутыли с краном. Делают хреновуху, перцовку, анисовую клюквянку, лимоновку с тархуном, на самогоне настаивают гречишную и тминную с ржаными сухарями, на коньяке — рябиновую. Все наливки и настойки в лавке тут же можно купить с собой.
Адмиралтейский пр., 6
Room13
Бар с настойками в хэдлайнерах пережил переезд из «Голицын Лофта», но статус эксперта в них не потерял: в бюллетени вкусов у них уже больше сотни наименований. От классики — перцовки и хреновухи, вишневки и клюковки — до кремовой облепихи, шоколада с мятой, киви с петрушкой, клубники с базиликом и смородины с перцем хабанеро.
Маяковского ул., 10
«Залив», «Косуля &Co»
У Анны Хмельницкой распитие настоек — флагманское занятие, поставленное в промышленных масштабах. В «Заливе», «Косуле» и «Рюмочной в “Бутылке”» за месяц уходит 1325 литров настоек, то есть почти 26 500 порций. Лидеры — облепиховая, малиновая, смородиновая и хреновуха, на которую идет 35 кг хрена ежемесячно.
Караванная ул., 24
«Ипполит» и «Федя, дичь!»
В первом из рюмочных-побратимов поят настойками как классическими от хреновухи до вишневки, так и оригинальными — имбирь-липа, паприка-мандарин, клубника-йогурт. А у «Феди» свои ноу-хау во вкусах — базилик-чеснок, ромашка-апельсин — и отличные настойки на джине с малиной, облепихой и черной смородиной.
Казанская ул., 26 Садовая ул., 7-9
«Место»
Настоечному ажиотажу отдала дань и ресторатор Екатерина Бокучава. Панк-бармен Иван Гринько придумал для ее рюмочной изобретательные вкусы: настойки маковая и перцовая, барбарисовая с имбирем, на шалфее с ананасом, лемонграссе с клубникой и ежевике с тархуном. А абсолютный хит тут «Бокучатор» на водке с апельсином и маракуйей.
Куйбышева ул., 10
«Хоровод»
В неорюмочной пивоваров AF Brew и их бренд-амбассадора Александра Тимашкова производство настоек самое передовое. Все они на собственной солодовой водке, ингредиенты преимущественно локальные, вкусы — фьюжен: бабл-гам, пончик плюс ежевика, вяленый томат и черный чеснок, клубника и тархун, малина и чили.
Некрасова ул., 58
«Чебуреки и рюмочная У Ларисы»
Есть легенда, что у завсегдатаев «Ларисочных» джин на малине уже течёт по венам — за месяц проливают 173 литра. Кроме классических ягодных вкусов делают экстремальные: на кинзе, колбасе, корках бородинского хлеба, сборе таежных трав. А больше всего гордятся «чебурековкой», такой Bloody Mary из их культового чебурека, аджики и водки.
Рубинштейна ул., 29/28
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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