Гречишная, бабл-гам, на грибах, карри или халве: где пить настойки в Петербурге

Room13

Бар с настойками в хэдлайнерах пережил переезд из «Голицын Лофта», но статус эксперта в них не потерял: в бюллетени вкусов у них уже больше сотни наименований. От классики — перцовки и хреновухи, вишневки и клюковки — до кремовой облепихи, шоколада с мятой, киви с петрушкой, клубники с базиликом и смородины с перцем хабанеро.

Маяковского ул., 10