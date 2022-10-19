Баскет с крыльями, раклет и шавабанга: где есть лучший стритфуд в Петербурге

В ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 редакция «Собака.ru» решила отметить уличную еду версии 3.0. Если бургер, то с трюфельным соусом из десятки ингредиентов, куриные крылья — с водорослями комбу, а пышки — в прочтении шефа Cococouture Игоря Гришечкина с начинкой из палтуса и трески. Знакомьтесь с номинантами категории «Лучший стритфуд».
Баскет с крыльями «КурКрыло»
Проект Аркадия Павловского стартовал в 2020 году — как ремесленная альтернатива фастфуду с жареной курицей. У крафтовых баскетов с крыльями (есть сырные и том ям, терияки и баффало) в Петербурге уже 14 точек, и вот-вот «Куркрыло» полетит по стране.
ул. Котовского, 3/12
Бургер Probka
Бургер, у которого есть добровольный амбассадор — Артем Дзюба, способный уловить малейшее изменение в рецепте. В него входят домашняя бриошь, котлета из мраморной говядины и фирменный трюфельный соус, в котором больше десятка ингредиентов.
Зоологический пер., 2-4
Крокеты с лардо Recolte
Шеф-повар Дмитрий Блинов точно знает: все гениальное просто. Как его горячие крокеты из картофельного пюре с пармезаном, обжаренные фритюре, на которых подтаивают невесомые, на манер лардо, ломтики сала с Мальцевского рынка. Лучшая закуска!
пр. Добролюбова, 11
Куриные крылышки Sintoho
В премиальном ресторане в Four Seasons и умами могут довести до абсолюта. Именно в таком маринаде сутки томят крылья — с водорослями комбу, пастой из сельдерея и мисо. Жарят на гриле, запекают и подают с лаймом и смесью перцев шичими тогараши.
Sintoho
Курица гриль «Лиса Пришла»
Стритфуд проект (ищите их на фудкортах и в доставке) крафтовую курицу-гриль делает как в лучших французских ротиссериях. Птицу маринуют в рассоле с апельсинами, кориандром и горчицей до 48 часов и ставят на гриль на 2 часа при разных температурах.
ул. Савушкина, 141А
Плов Osh
В гастрономическом пространстве Balagan готовят настоящий узбекский аутентичный плов — на огне, в столитровых казанах. На рисе лазер из Узбекистана, с окороком ягненка, желтой и красной морковью, чесноком, перцем чили, зирой, изюмом и хлопковым маслом.
Малый пр. П.С., 54-56
Пышки Cococouture
У Игоря Гришечкина культовые пышки с Большой Конюшенной, 25 стали горячей закуской из несладкого заварного теста с начинкой из палтуса и трески. В соуснике, точь-в-точь стаканчик от кофе, подают соус ремулад с кетчупом из маринованных томатов.
наб. Адмиралтейского канала, 2и
Раклет Alphorn
Швейцарский стритфуд Александра Гребенкина годами в ярмарках участвовал как поп-ап, а теперь обзавелся базой у Телебашни. Расплавленный ароматный раклет срезают на молодой картофель, черри, корнишоны, маринованную капусту и рваную говядину.
ул. Академика Павлова, 7в
Сосиска в тесте Garçon
Великая! Симбиоз теста знаменитых круассанов из старейших кондитерских Петербурга и венской сосиски ручной работы, ее особого размера специально для Garcon изготавливает «Великолукский мясокомбинат». Сверху поджаренный кунжут, макать в пряную горчицу.
Невский пр., 103
Сэндвич Astoria
Фирменный сендвич гостиницы гордо называется Astoria, потому что в нем все тоже чинно, но доведено до совершенства. Несколько ярусов из подрумяненого хлеба, куриная грудка и бекон на гриле, омлет с травами, томаты, айсберг и домашний майонез.
Большая Морская ул., 39
Сэндвич тонкацу Ronnybistro
Суперпопулярный мэшап сендвича и суши, который начала популяризировать команда Ronny в Петербурге. Вместо хлеба — нори и рис для суши, начинки все хороши, а особенно хрустящий цыпленок с огурцами, соусом тонкацу и острым майонезом.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Хашбраун Civil
Все, кто не мыслит утра без хашбрауна, ходят за его ресторанной репликой в сеть хитовых кофеен. Картофельную шайбу запекают и жарят во фритюре, выкладывают на него шпинат с мятным песто, поливают трюфельной бешамелью, поверх пашот и мортаделла.
Волынский пер., 8
Шавабанга Chuck Family
В доставке Chuck Family, объединяющей меню ресторанов мясника Романа Редмана, шаверма потрясающая, и это тоже за счет эффекта синергии. В лепешку кроме коул слоу, чеддера и лука кладут мясо с легендарных свиных ребер, хэдлайнера реберной Holy Ribs.
Гороховая ул., 41
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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