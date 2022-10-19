Баскет с крыльями, раклет и шавабанга: где есть лучший стритфуд в Петербурге

В ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 редакция «Собака.ru» решила отметить уличную еду версии 3.0. Если бургер, то с трюфельным соусом из десятки ингредиентов, куриные крылья — с водорослями комбу, а пышки — в прочтении шефа Cococouture Игоря Гришечкина с начинкой из палтуса и трески. Знакомьтесь с номинантами категории «Лучший стритфуд».