Доставка плова в казане, попкорн с мисо-карамелью и безлимитный сидр: ресторанный дайджест

Новое меню в Nothing Fancy

14 октября отправляйтесь на Петроградскую, после долгой реконструкции здесь открывается кинотеатр «Мираж», архитектурную и световую концепцию которого разработали DA Bureau. Проект Mkitchen доставит еду прямо в зал, а свои новинки Northing Fancy завернут с собой! В завтраки шеф Рома Киселев добавил печеные овощи с ароматным маслом, йогуртом и яйцом пашот, пшеную кашу с тыквой и миндальным пралине, скрэмбл с перцем и авокадо на хлебе и сезонный боул с черной фасолью, вдохновленный мексиканской кухней.

Большой пр. П.С. 35А