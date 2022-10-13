Доставка плова в казане, попкорн с мисо-карамелью и безлимитный сидр: ресторанный дайджест

В новом выпуске гастрономической подборки «Собака.ru» собрала все самые интересные события ресторанов Петербурга: фестиваль сидра (200 видов напитка, 15 регионов!), корнер «Футуры» в кинотеатре «Аврора» и осенние спешл-блюда в заведениях города.
Ciderfest
Сидр всем! 15 октября в пространстве DAA Design District пройдет осенний Ciderfest. 30 сидрерий, 200 видов напитка, 15 регионов, включая богатый на производства Северо-Запад, и безлимитная дегустация. Помимо многообразия российского (фруктового и бочкового) сидра, можно будет попробовать яблочный сок, айс-сидр, пуаре и другие производные. За еду на празднике жизни отвечает команда Dreamteam (Smokе BBQ, Forno Bravo Centrale, Self Edge Japanese, Pame) и «Сидр и Нэнси».
Красногвардейская площадь, 3
Новый сет Игоря Гришечкина в Cococouture
Традиционно со сменой сезонов шеф Cococouture Игорь Гришечкин меняет дегустационный сет. Это ода плодородной осени: будет каравай, мороженое из тыквы с осетровой икрой, равиоли с баклажаном и крабом, оленина с шоколадом, сливовый пирог с теплым кардамоновым соусом и традиционная этажерка со сладостями. Бронировать по телефону +7 965 020 20 60.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Осень в загородном ресторане HVOY
Фермерские и сезонные продукты ждут нас в ресторане и баре на территории загородного клуба We Lodge на берегу Медного озера. Пробовать пицетту с бурратой и пастрами (маринуют в специях в течение недели, а после — коптят 6 часов!), угольный картофель, бифштекс из печи, хвойное мороженое, а в баре Roots — пряный тыквенный коктейль.
Медное озеро, Санкт-Петербург
«Дети на Кухне»
Наконец в Петербурге развивается и растет детский гастрономический интертеймент! Скоро на Московском рынке появится ресторан «Дети на Кухне» — второе кулинарное мультипространство (первое работает в Севкабель Порту), а 8 ноября пройдет фестиваль «Шефы на Кухне», на котором шефы города будут давать семейные мастер-классы.
ул. Решетникова, 12
Документальное кино и попкорн с мисо-карамелью от «Футуры»
До конца недели успевайте на десятый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Показывают зрительские хиты сезона, ленты-победители Национального конкурса и лучшие фильмы прошлых лет. Подробности и расписание можно посмотреть здесь. И бонус от «Футуры» — корнер с булками, гриль-чизами и сладко-соленым попкорном с мисо-карамелью.
Невский пр., 60
Paseo del Prado
Новый ресторан, вдохновленный музеем Прадо в Мадриде, объединяет кухни трех стран – Испании, Италии и Франции. На открытой (настолько, что можно наблюдать с улицы) кухне бренд-шеф Станислав Ахметшин готовит курильского гребешка с апельсином, личи и фисташкой, подвяленную утиную грудку, привезенную из Башкирии, говяжьи щеки с белым шоколадом и черной смородиной. Обратите внимание на оформление: здесь и металлическое розовое облако, мозаичное панно из смальты за барной стойкой и абсолютно терапевтическая стена из искусственного меха во втором зале.
Загородный пр., 2
Плов в казане на дом от OSH
Корнер с узбекской кухней в пространстве Balagan открыл душеспасительную опцию. С собой здесь можно взять традиционную выпечку — самсу с тыквой или ягненком, а заказать онлайн — плов в казане сразу на 10-12 человек.
Малый пр., 54-56
Новое меню в Nothing Fancy
14 октября отправляйтесь на Петроградскую, после долгой реконструкции здесь открывается кинотеатр «Мираж», архитектурную и световую концепцию которого разработали DA Bureau. Проект Mkitchen доставит еду прямо в зал, а свои новинки Northing Fancy завернут с собой! В завтраки шеф Рома Киселев добавил печеные овощи с ароматным маслом, йогуртом и яйцом пашот, пшеную кашу с тыквой и миндальным пралине, скрэмбл с перцем и авокадо на хлебе и сезонный боул с черной фасолью, вдохновленный мексиканской кухней.
Большой пр. П.С. 35А
Фестиваль саке
Погружаемся в японскую культуру вместе с саке, нихонсю и заведениями Петербурга. С 10 по 31 октября десятка городских проектов предлагает спешл-меню из коктейлей в разных стилях: бамбу, гимлет и мартини.
Участники:
- Made in China (Большая Морская ул., 35)
- Self Edge Japanese (ул. Радищева, 34)
- Mr.Bo (Манежный пер., 2)
- SubZero (Рубинштейна, 38; Академика Павлова, 5; Большая Зеленина, 19)
- Takadaya bar (Кожевенная линия 34)
- Kazoku (Кирочная ул., 8а)
- Kiku Izakaya (Гатчинская ул., 17/60)
- Nama (Ковенский пер., 5)
- Chang (Московский пр., 186)
- Gills (Казанская ул., 8-10)
El Copitas Bar в «На Вина!»
Событие под грифом «маст визит», ведь не так часто Артем Перук, совладелец самого титулованного бара Восточной Европы El Copitas Bar, дает гостевые смены в заведениях Петербурга. 15 октября в 19:30 в «На Вина!» на «Винном складе» Артем расскажет о развитии коктейльного ремесла, первой премиальной русской водке и кофейного ликера их собственного производства, а кормить будет мексиканским меню Paloma Cantina.
Инструментальная, 3в
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