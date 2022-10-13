10 идей петербургских рестораторов, которые удивили нас в 2022 году

Ресторанные события и барные маневры в 2022 году — эскапизм в чистом виде. Коктейли со вкусами Петербурга, ужин на пшеничном поле и акция «Бальзам на душу» с сетами русских ликеров в наперстках: представляем номинантов в категории «Лучший ресторанный ивент-менеджмент» и призываем голосовать каждый день!
AF Brew
Лидеры пивоварни AF Brew Артем Кольчуков и Никита Филиппов — продюсеры экстра-класса. В AF Brew Taproom у них бранчи с коллегами Underdog, дегустации в баррель-руме и концерты Super Collection Orchestra, в All Grain ужины с ламбиками, а их пивной фестиваль Lobotomy Day ежегодно собирает тысячи ценителей крафта.
Курляндская ул., 48
Farm to Table
Эпическое начинание команды из Антона Абрезова, Галины Рогалевой и Ирины Изотовой — фестиваль Farm To Table. Он объединяет рестораны и локальных фермеров: шеф-повара готовят у себя спецменю, дают общие ужины — за те, что на пшеничном поле, отдельный респект. Статистика за 2 года впечатляющая: более 20 фермерских хозяйств, 50 ресторанов-участников и 100 000 гостей.
Петербург и Ленинградская область
Saint-Petersburg Cocktail Week
Лидеры экосистемы с El Copitas Bar в центре Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев меняют Петербург к лучшему: второй год проводят грандиозный фестиваль Saint Petersburg Cocktail Week. Неделю профи обмениваются опытом, а весь город гуляет и культурно выпивает: в 2022 году на ивент собрались десятки баров со всей страны.
Колокольная ул. 2/18
Kuznyahouse
По работе гендиректора ресторана-клуба на Новой Голландии Марии Гарбут однажды будут изучать ресторанный менеджмент. Их пати-лайнер Kuznya Cruise гениален и проект Hidden тоже хорош: шефс-тейбл c ужинами на 13 человек с гастролерами от мэтра Геннадия Йозефавичуса до шефов Grace и Ruski (Москва) по ночам становится vip-баром.
Английская наб., 56
«Вход с улицы»
Фонд «Ночлежка», помогающий бездомным, для своего ресторана транзитного трудоустройства спродюсировал меню с коктейлями со вкусами Петербурга. Придумали их ведущие бармены: например, «Осторожно: сосули!» — Артем Перук (El Copitas Bar). А для pr-акции городские водосточные трубы эффектно превратили в коктейльные трубочки.
Гражданская ул., 13-15
Meal
Если нельзя, но очень хочется, то можно, решила команда шефа Павла Демина и открыла свой стритфуд, о котором задумывалась давно, как поп-ап бургерную — на две недели. Все от булочки до маринованного огурца там было своего производства. И еще красивое: разбитую посуду Meal восстановил японской техникой кинцуги, склеив лаком с золотом.
Литейный пр., 17-19
Oy!
Совладельцы бара из Perfect Bars Team Антон Широбоков и Владимир Коврижных затейники высочайшего уровня. То у них вечеринки «Сабраж! Кураж!», где гости открывают игристое сабражом и получают его в подарок, то «Бальзам на душу»: сеты русских ликеров от пермского амаро до алтайского аперитива с гематогеном в наперстках.
Ломоносова, ул. 3
Perfect Bars Team
Чтобы взбодрить барную индустрию, боссы PBT («Полторы комнаты», «Цветочки» и др.) Владимир Николаев и Иван Ляшук с блогом Drinkhaсker придумали Artender: площадку для развития барменов с ежедневными заданиями и призами. За 3 месяца 500 участников со всей России и 1500 работ: на каждую дают обратную связь, а за лучшие 3000 рублей.
Маяковского, ул. 34
«Мечтатели»
В ресторане Людмилы Ивановой всегда занятно: выездные дегустации, боксы для пикников, есть даже мануал для свидания с душнилами. Особо хороша их акция с фондом «Антон тут рядом», помогающим людям с аутизмом. Его студенты для «Мечтателей» создали тарелки с рисунками: покупая их (или сырники на них), вы помогаете фонду.
Фонтанки наб., 11
«Рубинштейн»
Арт-ресторан Эдуарда Мурадяна всегда был про искусство и его сообщество, и с переездом на Фонтанку это не изменилось. Выставки собирает куратор Ирэна Куксенайте — уже экспонировали, скажем, пластинки коллекции художника Григория Гурьянова, ивенты проходят от модного показа одежды Verou до афтепати юбилея группы «Кино».
Фонтанки наб., 69
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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