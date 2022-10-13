10 идей петербургских рестораторов, которые удивили нас в 2022 году

Meal

Если нельзя, но очень хочется, то можно, решила команда шефа Павла Демина и открыла свой стритфуд, о котором задумывалась давно, как поп-ап бургерную — на две недели. Все от булочки до маринованного огурца там было своего производства. И еще красивое: разбитую посуду Meal восстановил японской техникой кинцуги, склеив лаком с золотом.

Литейный пр., 17-19