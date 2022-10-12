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Что Где Есть

Где есть лучшие шашлыки в Петербурге: 8 вариантов от полуфабрикатов с собой до скерт-стейка

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Шашлык — сочный, мягкий, пробуждающий — наша гастрономическая скрепа. В ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 собрали лучших из лучших: из скерт стейка в соусе BBQ, в маринаде на индийский манер или в виде полуфабрикатов, которые можно готовить самому. Голосуйте!

Hitch

Каре ягненка со сладкими томатами или куриный шашлык в маринаде на индийский манер — все у бренд-шефа мясных ресторанов italy&co. Марка Александрова выходит отлично. В гастрономе шашлыки есть полуфабрикатами на дом: порцией и по полкило, наборами, где даже куриные крылышки и ножки для шампура найдутся.

Московский пр-т., 179

Litera G

Шашлыки тбилисского ресторатора Георгия Дарцмелия и шеф-повара Дмитрия Лавлинского, который тоже постоянно черпает вдохновение в Грузии, достойны подражания и обожания — такие они сочные, нежные и поджарые. Есть из свинины, телятины, баранины, из куриного бедра, каре ягненка и свиные ребра.

Гатчинская ул., 2/54

Meat_Coin

Каждая мясная душа знает: этот ресторан, уходящий корнями к турецкой команде мясника-суперзвезды Нусрета Гекче — лучший. Шашлык из мраморной говядины в фирменном маринаде обычно сравнивают с десертом — настолько он нежный, а кебабы и вовсе хоть в гастрономическую палату мер и весов: урфа, адана и особенно фисташковый.

Рубинштейна ул., 4

Mindal Café

У главного шеф-повара по Грузии в Петербурге Марины Наумовой в ресторане на «Чернышевской» шашлыки поставлены на широкую ногу. Если куриный, то можно выбрать — бедро или грудка, бараний — каре, мякоть или как люля-кебаб. Прекрасно, что с десяток видов шашлыка ты можешь пожарить сам: они продаются полуфабрикатами.

Чернышевского пр., 5

«Банщики»

У творческого шефа Станислава Левохо к мясу с мангала — изобретательные соусы: скажем, к шашлыку из курицы можно взять соус с копченой грушей, корейке ягненка — из красной смородины. А еще бестселлер для всех домашних грилей — килограммовые заготовки маринованного шашлыка с авторской аджикой.

Дегтярная ул., 1А

«Тамар»

Имя шефа Тамара Хубулури не зря попало в название ресторана — талантливый шеф лично ручается за всю кухню, включая большой раздел с шашлыками. На них и кебабы идут пять видов мяса — телятина, баранина, свинина и курица, и всё это можно взять монументальными наборами-ассорти с овощами на углях и сацебели.

Караванная ул., 28

«Ферма Бенуа»

У мангала в семейном ресторане — почетное место на открытой кухне в центре зала. Шашлык на нем готовят куриный, свиной (первый маринуют в аджике со сметаной, второй — с паприкой и луком) и маст-трай — из скерт-стейка в соусе BBQ. Ко всем подают домашний томатный шашлычный соус с кинзой и кориандром.

Тихорецкий пр., 17Г

«Каток и скрипка»

Неошашлычная команды Александра Варданяна сделала шашлыки great again, приготовив их с позиций современной гастрономии. На углях у них не только классика, но и утиная грудка, долма-кебаб, бараньи язычки, телячья печень с курдюком и даже ряпушка, в соусах — мятное песто, чимичурри и мацони с печеным чесноком.

Каменноостровский пр., 11/1

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

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чтогдеестьвпетербурге2022

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