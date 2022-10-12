Где есть лучшие шашлыки в Петербурге: 8 вариантов от полуфабрикатов с собой до скерт-стейка

Mindal Café

У главного шеф-повара по Грузии в Петербурге Марины Наумовой в ресторане на «Чернышевской» шашлыки поставлены на широкую ногу. Если куриный, то можно выбрать — бедро или грудка, бараний — каре, мякоть или как люля-кебаб. Прекрасно, что с десяток видов шашлыка ты можешь пожарить сам: они продаются полуфабрикатами.

Чернышевского пр., 5