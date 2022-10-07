18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
  • Премия «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ» 2021
Что Где Есть

Как «Собака.ru» следит за честностью голосования «Что где есть в Петербурге» — 2022

Поделиться:

Номинантам премии «Что где есть в Петербурге» — 2021, озабоченным резким отрывом одного участника номинации относительно других, не стоит волноваться. «Собака.ru» имеет все инструменты для проведения честного голосования.

Техническая служба сайта Sobaka.ru проверяет результаты и видит всю подозрительную активность на странице. После окончания голосования 19 октября все накрученные — увеличенные автоматически или коммерческими способами — голоса будут сняты до подведения итогов.

Призываем всех номинантов отказаться от недобросовестной конкуренции!

Напоминаем, что одного победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет премии.

Подробнее о том, как проходит голосование ресторанной премии читайте по ссылке.

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: