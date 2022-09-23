Фестиваль сыра и вермута, чебуреки в «Футуре» и рынок выходного дня: ресторанный дайджест

Где спасаться от хандры в ближайшую неделю рассказываем в ресторанном дайджесте. Фестиваль сыра и вермута, комаровские чебуреки в «Футуре» и рынок выходного дня в «Севкабель порту» в нашей подборке.
Комаровские чебуреки в «Футуре»
Комаровские чебуреки из «Ларисочной» в городе! 24 сентября сельский паб высадится в технопарке «Ленполиграфмаш» вместе со своими настойками (будет спешл на булочках!). Вечеринку украсят натуральным вином из долины Лефкадия, вишнево-свекольным сидром и диджей-сетами.
наб. Pеки Карповки, 5
Рынок выходного дня в «Севкабель порту»
24-25 сентября на берегу Финского залива развернется осенний рынок. Фермеры под музыкальные сеты будут продавать овощи и зелень, сыродавленные масла и специи, деликатесное мясо и сыры, паштеты и риеты, а на месте мы сможем съесть горячую кукурузу, хот-дог или римскую пиццу. Пространство оформят только что собранным урожаем из моркови, патиссонов и капусты.
Кожевенная линия, 40
Антон Ковальков в Sight
В это воскресенье в Sight приедет бренд-шеф ресторана Deep Fried Friends (Москва) Антон Ковальков, который также будет отвечать за кухню двух ресторанов Антона Пинского на «Летучем Голландце». С 11 до 16 нас ждет бранч, классное вино и коктейли.
Корпусная ул., 28
Ужин в 4 руки в ресторане Lou Lou
29 сентября собираемся в ресторане Lou Lou: готовить в 4 руки будут шеф-повар Михаил Кучма и Леонид Иванов, которого Петербург помнит по Grecco и Mercado del Sol, а теперь он занимается московскими проектами «Хорошая Девочка», «Юг 22». Меню из пяти курсов включает и сезонный трюфель, и морепродукты, и черную икру, а в музыкальной программе — джазовая вокалистка Эми Питерс и афтепати c DJ-сетом от директора отдела моды «Собака.ru» Ксюши Гощицкой.
Вязовая ул., 8
Фестиваль сыра и вермута в Animals
С 30 сентября в Animals стартует фестиваль сыра и вермута — сейчас самый сезон молочных продуктов из козьего молока. Команда готовит спешл меню, куда войдут бюш де шевр, брик де шевр в травах, валансе, кроттен, бастард, а некоторые из них можно будет купить с собой в лавке. Идею поддержат коллекцией из трех фирменных вермутов, которые будут подавать как в составе коктейлей, так и в чистом виде.
ул. Некрасова, 60
Французский винный ужин в Merula Terra
30 сентября, оказавшись у Марсова поля, обязательно загляните на ужин во французском стиле, который будет сопровождать аккордеонист с сольным концертом. Крудо из аргентинской креветки с инжиром, кебаб из сибаса с соусом беарнез, паштет из печени и утиных сердец с малиной — к каждому блюду подобраны вина из Бургундии, Бордо и долины Луара.
Марсово поле, 7
lili sushi
На втором этаже пространства Balagan работает корнер от любимой лапшичной ossu и берлинской денерной tureckiy bistro. Готовят бодрые авангардные роллы (с соте из сливочных мидий или хрустящим кальмаром), сашими в стилистике никкей и рамен. Последний — есть в вегетарианской версии — с горячим сыром в панировке.
Малый пр. П.С., 54-56
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