Фестиваль сыра и вермута, чебуреки в «Футуре» и рынок выходного дня: ресторанный дайджест

Фестиваль сыра и вермута в Animals

С 30 сентября в Animals стартует фестиваль сыра и вермута — сейчас самый сезон молочных продуктов из козьего молока. Команда готовит спешл меню, куда войдут бюш де шевр, брик де шевр в травах, валансе, кроттен, бастард, а некоторые из них можно будет купить с собой в лавке. Идею поддержат коллекцией из трех фирменных вермутов, которые будут подавать как в составе коктейлей, так и в чистом виде.

ул. Некрасова, 60