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Фестиваль сыра и вермута, чебуреки в «Футуре» и рынок выходного дня: ресторанный дайджест

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Где спасаться от хандры в ближайшую неделю рассказываем в ресторанном дайджесте. Фестиваль сыра и вермута, комаровские чебуреки в «Футуре» и рынок выходного дня в «Севкабель порту» в нашей подборке. 

Комаровские чебуреки в «Футуре» 

Комаровские чебуреки из «Ларисочной» в городе! 24 сентября сельский паб высадится в технопарке «Ленполиграфмаш» вместе со своими настойками (будет спешл на булочках!). Вечеринку украсят натуральным вином из долины Лефкадия, вишнево-свекольным сидром и диджей-сетами. 

наб. Pеки Карповки, 5

Рынок выходного дня в «Севкабель порту»

24-25 сентября на берегу Финского залива развернется осенний рынок. Фермеры под музыкальные сеты будут продавать овощи и зелень, сыродавленные масла и специи, деликатесное мясо и сыры, паштеты и риеты, а на месте мы сможем съесть горячую кукурузу, хот-дог или римскую пиццу. Пространство оформят только что собранным урожаем из моркови, патиссонов и капусты. 

Кожевенная линия, 40

Антон Ковальков в Sight

В это воскресенье в Sight приедет бренд-шеф ресторана Deep Fried Friends (Москва) Антон Ковальков, который также будет отвечать за кухню двух ресторанов Антона Пинского на «Летучем Голландце». С 11 до 16 нас ждет бранч, классное вино и коктейли.

Корпусная ул., 28

Ужин в 4 руки в ресторане Lou Lou

29 сентября собираемся в ресторане Lou Lou: готовить в 4 руки будут шеф-повар Михаил Кучма и Леонид Иванов, которого Петербург помнит по Grecco и Mercado del Sol, а теперь он занимается московскими проектами «Хорошая Девочка», «Юг 22». Меню из пяти курсов включает и сезонный трюфель, и морепродукты, и черную икру, а в музыкальной программе — джазовая вокалистка Эми Питерс и афтепати c DJ-сетом от директора отдела моды «Собака.ru» Ксюши Гощицкой.

Вязовая ул., 8

Фестиваль сыра и вермута в Animals

С 30 сентября в Animals стартует фестиваль сыра и вермута — сейчас самый сезон молочных продуктов из козьего молока. Команда готовит спешл меню, куда войдут бюш де шевр, брик де шевр в травах, валансе, кроттен, бастард, а некоторые из них можно будет купить с собой в лавке. Идею поддержат коллекцией из трех фирменных вермутов, которые будут подавать как в составе коктейлей, так и в чистом виде.

ул. Некрасова, 60

Французский винный ужин в Merula Terra

30 сентября, оказавшись у Марсова поля, обязательно загляните на ужин во французском стиле, который будет сопровождать аккордеонист с сольным концертом. Крудо из аргентинской креветки с инжиром, кебаб из сибаса с соусом беарнез, паштет из печени и утиных сердец с малиной — к каждому блюду подобраны вина из Бургундии, Бордо и долины Луара.

Марсово поле, 7

lili sushi

На втором этаже пространства Balagan работает корнер от любимой лапшичной ossu и берлинской денерной tureckiy bistro. Готовят бодрые авангардные роллы (с соте из сливочных мидий или хрустящим кальмаром), сашими в стилистике никкей и рамен. Последний — есть в вегетарианской версии — с горячим сыром в панировке.

Малый пр. П.С., 54-56

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