Лучшие ресторанные дворы Петербурга: сад при особняке, гараж-бар и уличный кинотеатр с вином

Сад при особняке, гараж-бар и уличный кинотеатр с вином — рассказываем об участниках номинации «Лучший ресторанный двор» нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022, которые взялись за урбанистику, благоустройство и осмысление пространств.
Branch Garage
Если фильм Easy Rider вы знаете покадрово, то знаком вам и гараж-бар Gypsies & Jews Family Александра Болтяна. Здесь так атмосферно, что котлеты для бургеров жарят на гриле под капотом старого шеви, подают самый острый перец в мире, не берут в лайн-ап вечеринок слишком модных музыкантов и сохраняют только плохие отзывы.
Печатника Григорьева ул., 12
Juan и Giardino
Сад при особняке И.К. Мясникова — жемчужина центра города, и по-новому она засияла благодаря italy&co: в 2021 году они его классно организовали, озеленили, оформили и сделали поп-ап террасу Giardino, а в 2022 тут же открыли ресторан Juan и делают суперстильные вечеринки: например, стрит-арт перфоманс с Bad Gallery и PublicARt.
Восстания ул., 45
Nama и «Сыроварня»
Двор проектов Аркадия Новикова и Антона Пинского — семейного ресторана «Сыроварня» и азиатского Nama — благообразен и эстетичен донельзя. За вайб первого отвечает плетеная мебель и клумбы с петуниями и клубникой, второго — пальмы и диджеи на пре-пати, а общую атмосферу поддерживает стрит-арт с городскими мотивами.
Ковенский пер., 5
Tagliatella Caffé
Итальянскому бару из семейства Follow The Rabbit достался знаменитый двор — мекка граффитчиков, обновляющих тут стены чуть ли не ежедневно. Команда его облагородила и упорядочила вход, построила разноуровневую террасу, припарковала барный фугрончик-фудтрак и организовала у себя целый кинотеатр, установив экран на крыше.
Литейный пр., 61
Union
Программная сетка двора бара-клуба Union не уместилась бы и на нескольких страницах. Когда тут не танцуют под винил или Тосю Чайкину, то едят хот-доги и бургеры на Grill Yard Party, шумят на вечеринкe Dance, Love And Read Books от соседей — «Подписных изданий» или рубятся в пинг-понг на этапах собственной лиги U-Pong.
Литейный пр., 55
«Бертгольд Центр»
Само креативное пространство называет свой двор «маленьким кусочком Нью-Йорка», и это заслуженно. С той поправкой, что клумбы, скамейки и пятиметровый зонтик, терраса ступенями у бара Laboratoria Distillita и беседки у бистро Ezo — это все хорошо, но и вид на Петербург с высотного спота со стрит-артом еще и лучше, чем на Сентрал-парк.
Гражданская ул., 13-15
Василеостровский рынок
Двор с террасой для солнечных ванн и кадками с деревьями летом 2022 года стал чуть ли не лучшим кинотеатром Петербурга: в рамках проекта Feel Good Movie с прокатчиками Про:взгляд и агентством Gamma Media тут показывают фильмы во главе с The Doors Оливера Стоуна. А еще здесь танцуют на бэкярд-пати и, конечно же, едят.
Большой проспект Васильевского острова, 16
«На Вина!» и «Винный склад»
Двор гипермаркета вина в 2022 году обустроили космически, даже выглядит он немного как межзвездный лайнер. Масштабный амфитеатр для уличного кинотеатра — с шарами-светильниками, пушистыми коврами и серебряными матрасами и подушками, кино- и музыкальная программа и уличный бар с дегустациями пет-натов и оранжей.
Инструментальная ул., 3В
«Лендок»
Самый кинематографичный двор — с лестницей во вьюнах, барной стойкой на винтажной картотеке и свечами у диджейского пульта — у ресторана в пространстве киностудии «Лендок». Особенно когда играет танго Sombreros Band и льется рекой апероль или показывают «Касабланку» под фирменные хот-доги с креветками.
Крюкова канала наб., 12
«Сад»
Самый красивый ресторанный двор города, страны, а то и мира — заслуга модельера бренда m_u_r Анны Дружининой. Настоящий плодовый сад с яблонями и грушами, дизайнерская мебель, коллекционный фарфор, заросли шалфея — а теперь и шампань-бар на крыше, чтобы любоваться всем этим с высоты с бокалом блан де нуара.
Большая Зеленина ул., 23А
«Футура»
Для дворов Ленполиграфмаша бистро и бар «Футура» — смыслообразующее предприятие. Грамотные озеленение и эргономика, когда помещается и стол для пинг-понга, и уличный гриль для колбасок, и площадка для музыкантов, плюс насыщенная программа: экзамен по урбанистике команда Ильи Литвяка и Димы Рощина сдала бы на отлично.
Pеки Карповки наб., 5/36
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
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