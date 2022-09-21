Лучшие ресторанные дворы Петербурга: сад при особняке, гараж-бар и уличный кинотеатр с вином

«Бертгольд Центр»

Само креативное пространство называет свой двор «маленьким кусочком Нью-Йорка», и это заслуженно. С той поправкой, что клумбы, скамейки и пятиметровый зонтик, терраса ступенями у бара Laboratoria Distillita и беседки у бистро Ezo — это все хорошо, но и вид на Петербург с высотного спота со стрит-артом еще и лучше, чем на Сентрал-парк.

Гражданская ул., 13-15