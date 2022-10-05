Хумус с пашотом и имбирными огурцами, свекольный или с острой чоризой — знакомьтесь с номинантами «Что где есть в Петербурге» — 2022. «Собака.ru» благодарит за поддержку номинации «Лучший хумус» Генеральное консульство Государства Израиль — партнера премии.
Beirut
Шеф заслуженного ближневосточного бистро Камал Хуссейн говорит, сам кайфует от того, что удалось добиться такого домашнего вкуса хумуса, как у себя в Ливане. Секрет в оборудовании, которое он привез с родины, для густоты блюда и определенная t° варки нута для воздушной консистенции. Плюс никакой химии: хумус хранится один день.
Декабристов ул., 46
Easy Hummus
За 6 лет хумусия Easy Hummus (корнеры в «Галерее», отеле Yes и др.) приготовила 46 тонн заглавного блюда, накормив им 300 тысяч человек. Есть десяток видов от классики до свекольного или с баклажанами свит чили. Да и советами тем, кто готовит хумус дома, могут снабдить: например, если хотите его побелее, при взбивании добавьте кубики льда.
Лиговский пр., 30А
Grecco
В ресторане Марка Лапина рецепт хумуса с открытия перерабатывался 15 раз: пробовали добавлять сыры, пюре, печеный чеснок и чего только не. Пока не нашли ноу-хау: всегда одна и та же тахини из Израиля и верная пропорция между нутом и овощным бульоном для стабильной консистенции. Результат — 715 кг хумуса съели гости за полтора года.
Рыбацкая ул., 2
Kuznyahouse
Шеф-повар ресторана на Новой Голландии Руслан Закиров — мастер аранжировок: на завтрак у него хумус с пашотом, шпинатом, семечками и имбирными огурцами. В основном меню — классический с кедровыми орешками, но с ним можно собрать свой сет из мезе: скажем, с дзадзыки с базиликовым маслом и пастой из тыквы, тахини и фиников.
Адмиралтейского канала наб., 2М
Mina
У Арама Мнацаканова в итало-ливанском ресторане хумус трех видов: традиционный, с тапенадом из оливок и свекольный. Брать обязательно в стол и вместе со свежеиспеченной питой. Бренд-шефа Джилберто Нассер делает хумус как принято в родном Ливане: с более нежным вкусом тахини и чрезвычайно гладким, шелковым по текстуре.
Спортивная ул., 2
«Бекицер»
3547 тонны хумуса в год — команда Ильи Базарского в этом абсолютные рекордсмены и авторитеты. Чтобы найти тот самый рецепт, они перевели ни одну тонну нута, а перед открытием отправились в гастротрип по Израилю и во всевозможных хумусиях, кафе и лавках оценивали блюдо на эластичность, плотность, насыщенность и другие параметры.
Рубинштейна ул., 40/11
Saviv
Классический, с хрустящей курицей, с острой чоризой, с авокадо, в сезон с лисичками и даже с черной икрой: хумус в израильском ресторане Антонио Фреза и сделан отлично, и топинги у него гастрономичные. Например, авокадо выкладывают, предварительно замешав его со схугом — йеменской пряной пастой с травами и зеленым чили.
Большая Конюшенная ул., 9
«Лехаим»
В кошерном ресторане при Большой Хоральной Синагоге не только кормят аутентичным хумусом, но и делятся его секретами, например, варить овощной бульон на второй воде и учитывать возраст нута. И советуют экспериментировать! Записываем: попробовать добавить жареные красный перец или помидоры, тыквенное пюре, фету или даже какао.
Лермонтовский пр., 2
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
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