Easy Hummus

За 6 лет хумусия Easy Hummus (корнеры в «Галерее», отеле Yes и др.) приготовила 46 тонн заглавного блюда, накормив им 300 тысяч человек. Есть десяток видов от классики до свекольного или с баклажанами свит чили. Да и советами тем, кто готовит хумус дома, могут снабдить: например, если хотите его побелее, при взбивании добавьте кубики льда.

Лиговский пр., 30А