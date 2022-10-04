8 лучших новых баров Петербурга 2022 года

Куда идти за редким вином, где искать порто и херес, кто готовит самые фантастические настойки? Ответы найдете в подборке лучших новых баров, появившихся в 2022! Представляем участников ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022.
Faro
Долгожданный (7 лет!) второй проект крупных коктейльных авторитетов — команды Imbibe: Лионела Рабеаривелу, Михаила Падисова и Дмитрия Михеева. Faro посвятили Португалии: на стенах — азулейжу, коктейли — с порто и хересами, мадерой и вермутами, в закусках идеальная классика — сыры, вяленое мясо и фирменные пряные орехи.
Маяковского ул., 18
Ground
За винный бар Dreamteam под греческой таверной Pame отвечают сомелье Аделаида Исхакова (Smoke BBQ) и Евгений Шамов («Ласточки»), самый титулованный в Петербурге. Пока они переписывают карту под сезон и настроение, открывают вулканические вина и шампань, шеф Василий Ратер кормит сендвичами и сувлаки.
наб. реки Мойки, 3
Prostovino. Wine Can Dance
Кофейная компания Bolshecoffee Roasters во главе с Николаями Яланским и Готко («Больше Кофе!», Mer Kaffe и др.) прорывной концепт демократичного винного бара Prosto Vino представила еще в 2014 году. Его версия 2.0 — в Андреевском дворе: те же чуть ли не оптовые цены на бутылки, но в крутом антураже, с музыкой и танцами.
6-я лин. В.О., 9
Regent
Спикизи-бар как ему положено быть: визит по записи, вход через зеркальную дверь внутри кафе «Матамата», полумрак разгоняют свечи и хрусталь. Друзья-бармены Родион Байрамгулов, Максим Брусницын и Алексей Штейнбрехер и коктейли мешают загадочные: Young Pushkin c липой, Virgin Gagarin с терном и огуречную «Хрущевку».
Караванная ул., 8
Santé
Французский двухэтажный бар в стиле ар-нуво от команды кофеен-пекарен Ôpetit. Наверху — винный бар с упором на шампань, внизу — территория творчества шеф-бармена Виталия Северинова (Bilbao, Bolshoybar). Коктейли с абсентом, о-де-ви, шартрезом или каштановым ликером закусывают сырами, паштетами и риетами.
Ординарная ул., 4
«Федя, дичь!»
Команда неорюмочной «Ипполит» на Сенной пошла дальше по туристической тропе и в двух шагах от Невского открыла второй спот. Он хоть и называет себя себя шашлычной, но фирменные перцовку и клюковку тут можно закусить еще и бутербродами, пирожками и пловом — все это тоже, как говорится, в широком ассортименте.
Садовая ул., 7-9
«Хоровод»
Благодаря рюмочной пивоваров AF Brew и их амбассадора Александра Тимашкова выражение «нахороводиться», т.е. крепко выпить, уже стало крылатым. Хороводы водят вокруг фантастических настоек (пончик и ежевика! баблгам!), оригинальных дистиллятов, пирожков и бутербродов на укус — с килькой и перцами, например, по рецепту 1948 года.
ул. Некрасова, 58
«Шум»
Продюсер Артем Балаев («О, да! Еда!») не иначе как замахнулся на славу петербургских кабаре начала XX века и открыл своё — «Шум» с мощной арт-программой от поэтических слэмов до пьес лауреата «Золотой маски» Бориса Павловича. Кроме зрелищ есть и хлеб — от «Футуры», меню Никиты Сечина, много вин Грузии, Армении и России.
Маяковского ул., 52
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» - бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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