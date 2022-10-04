8 лучших новых баров Петербурга 2022 года

«Федя, дичь!»

Команда неорюмочной «Ипполит» на Сенной пошла дальше по туристической тропе и в двух шагах от Невского открыла второй спот. Он хоть и называет себя себя шашлычной, но фирменные перцовку и клюковку тут можно закусить еще и бутербродами, пирожками и пловом — все это тоже, как говорится, в широком ассортименте.

Садовая ул., 7-9