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Что Где Есть

6 блюд с грибами в ресторанах Петербурга

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Грузинские чакапули из вешенок и шампиньоны с сулугуни на кеци, хрустящие, соленые или в 13 (!) специях — редакция «Собака.ru» не сомневается в величии грибов, поэтому для премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 собрала лучшие блюда с ними. Голосуйте! 

Грибы с сулугуни на кеци в Kazbegi

Насколько просто звучит рецепт, настолько же потрясающий у него результат — особенно у знатока грузинской кухни Ольги Волдайкиной. Отборные шапки шампиньонов очистить изнутри, вложить свежайший сулугуни и запечь в печи, пока сыр не расплавиться.

Фурштатская ул., 24

Древесные грибы в 13 специях в Hagao

Что за 13 специй в китайских бистро Bronka Group не выдают. Ими перед подачей древесных моэров устраивают салют, но и маринад делает свое дело: грибы 12 часов держат в соевом и устричном соусах с кунжутным маслом, рисовым уксусом и чили.

наб. Адмиралтейского канала, 2А

Лисички шеф-посола в FermA

У одних из лучших грибов короткий сезон, но в Ferma нашли, как от него не зависеть. Три дня их просаливают с чесноком, укропом и авторским набором специй. Подают с маслом, красным луком и зеленью или в оригинальным винегрете с квашеной капустой.

Итальянская ул., 19

Салат из вешенок трех видов в Ultramen!

Из культивированных грибов шеф-повар Петр Долгих сооружает колоритнейший салат: свежий, кисло-сладкий, где вешенки хрустящие и в двух разных маринадах. Плюс красная капуста, лук, огурцы и спайси майо с джекфрутом и цитрусовым уксусом.

набережная Фонтанки, 59

Хрустящие вешенки в tureckiy

Всесезонные вешенки у Дмитрия Кюлленена обваливают в муке и зажаривают до аппетитного колера и хруста. Сверху — петрушка, кинза и тархун, в придачу — два соуса: вегги из семечек подсолнуха и со сметаной, мятой, эстрагоном и чесноком.

ул. Некрасова, 1/38

Чакапули из вешенок в Mama Tuta

Грузинское блюдо, которое на родине чаще готовят из мяса и по весне, когда появляется первая зелень, шеф Гия Хучуа сделал круглогодичным. Вместо баранины вешенки, обжарить их с луком, маслом и загустить травами, что есть: тархуном, кинзой, петрушкой.

Зоологический пер., 2-4

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

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