6 блюд с грибами в ресторанах Петербурга

Лисички шеф-посола в FermA

У одних из лучших грибов короткий сезон, но в Ferma нашли, как от него не зависеть. Три дня их просаливают с чесноком, укропом и авторским набором специй. Подают с маслом, красным луком и зеленью или в оригинальным винегрете с квашеной капустой.

Итальянская ул., 19