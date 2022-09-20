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Что Где Есть

12 лучших новых завтраков в Петербурге

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Сходить на завтрак в ресторан — уже устойчивая привычка не только модного фуди, но и рядового петербуржца! Мегабутеры с красной икрой, глазунья из утиных и цесариных яиц, круассаны с ндуей: представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

Aster

Если вы видите утром в петербургском «квартале писателей» очередь, люди в которой через одного модели или олигархи, то она стоит за завтраками в Aster, главный светский спот сезона fw и ss 21/22. Брать положено мегабутер с красной икрой, авокадо-тост с форелью и пашот с угрем и спаржей.

Маяковского ул., 23

Faces Cafe

На завтраках в ресторане владельца сети отличных пекарен «Цех 85» Алексея Феликсова на первых ролях свежеиспеченные бриоши, но и шеф Александр Маслов не отстает: утреннюю классику как нарядил! Блины с бычьими хвостами, пшенка на топленом молоке с гребешками, глазунья — и та из утиных и цесариных яиц.

Морской пр., 29

Flor

У яркого молодого шефа Алексея Филина меню завтраков начинается с мартини и шафранового брюта, и такой настрой на буржуазное утро как нельзя кстати. Потому что дальше последуют хамон с воздушным пармезаном, пашот с креветками, сырники с вишней и красная икра, которую заказывают ложками.

Рубинштейна ул., 14

Frantsuza Bistrot

Начинать день на Петроградке будто ты на Монмартре приезжают к Французу — так коллеги зовут шефа Ивана Фролухина из Frantsuza Bistro (Duo Band). Он готовит киши и омлеты — с крабом или с бри, круассаны, френч тосты и шедевральные трюфельный крок-месье и пашот с утиным бифштексом и пармезаном.

Адмирала Лазарева наб., 22

Hamlet + Jacks

Гости настолько хотели начинать день именно в этом ресторане, что на 7-м году жизни ему пришлось сдаться и ради завтраков начать открываться на два часа раньше. В меню каши — гречневая со сморчками и манная с бананом, скрамблы, блины, сырники и всеобщий дарлинг — докторская колбаса со шпинатом и яйцом.

Волынский пер., 2

Lou Lou

Французский ресторан c богатыми ранними завтраками — петербургский дебют от московской ресторанной группы Alba Group. Тосты и драники — с крабом, скрэмбл — с рикоттой и черной икрой, крок-мадам — с итальянской мортаделлой, а захоти вы чаю, могут и японскую липу заварить.

Вязовая ул., 8

Marso Polo

В траттории Антонио Фреза завтраки на итальянский манер: на тосканском гриле жарят яичницу с артишоками, рикотту из своей сыроварни взбивают на запеканку и как всегда не жалеют деликатесов: омлет — с анчоусами, круассан — с ндуей, а вафли тиджелле со страчателлой и ветчиной кулателло.

Грибоедова наб., 2В

Mina

В итало-ливанском ресторане сценарий завтрака выбираешь сам. Колоритный — с шакшукой по рецепту шеф-повара Джильберто Нассера. Роскошный — с шампанским и бенедиктом с красной икрой или черным трюфелем. Или быстрый: круассан, апельсиновый фреш и чай или кофе подают как комбо.

Спортивная ул., 2

Nothing Fancy

Говорят, ничего особенно, а бронировать места на завтрак нужно — настолько в сети ЗОЖ-бистро во главе с шефом-вундеркиндом Романом Киселевым они популярны. Есть конструкторы из яиц с добавками, авокадо-тосты, каши и совершенно прекрасные хоткейки из рикотты с черничным конфитюром.

Социалистическая ул., 21

Sea, Signora

Рыбный ресторан Антонио Фреза сделал завтраки с акцентом на сифуд и средиземноморскую dolce vita. За первое отвечают яичница с боттаргой, круассаны с палтусом и лепешки пьядины с брезаолой из тунца и анчоусами. За второе — запеченные устрицы и утренние коктейли во главе с беллини.

Большая Морская ул., 30

Zoe

Главные в кафе Zoe — дофаминовые булочки пекаря Максима Бабича (ex-«Футура»), но завтраки тоже вызывают прилив гормонов счастья. Особенно если это овсянка с шоколадным шисо и манговым сорбетом, матча-панкейки с инжирным компоте или шпинатный омлет с форелью и лисичками.

Радищева ул., 29

«Спэшл»

Завтраки не только вкусные, но и действительно полезные. «Спэшл» — социальная кофейня транзитного трудоустройства фонда «Анна помогает», и заказывая здесь английские сконы, голландские панкейки, тост и вег-капучино, вы тоже помогаете — выпускникам детских домов обрести профессию.

Большая Конюшенная ул., 4/6/8

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«Тинькофф» — генерального партнера премии

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чтогдеестьвпетербурге2022

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