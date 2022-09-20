12 лучших новых завтраков в Петербурге

Aster

Если вы видите утром в петербургском «квартале писателей» очередь, люди в которой через одного модели или олигархи, то она стоит за завтраками в Aster, главный светский спот сезона fw и ss 21/22. Брать положено мегабутер с красной икрой, авокадо-тост с форелью и пашот с угрем и спаржей.

Маяковского ул., 23