12 лучших новых завтраков в Петербурге

Сходить на завтрак в ресторан — уже устойчивая привычка не только модного фуди, но и рядового петербуржца! Мегабутеры с красной икрой, глазунья из утиных и цесариных яиц, круассаны с ндуей: представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022.
Aster
Если вы видите утром в петербургском «квартале писателей» очередь, люди в которой через одного модели или олигархи, то она стоит за завтраками в Aster, главный светский спот сезона fw и ss 21/22. Брать положено мегабутер с красной икрой, авокадо-тост с форелью и пашот с угрем и спаржей.
Маяковского ул., 23
Faces Cafe
На завтраках в ресторане владельца сети отличных пекарен «Цех 85» Алексея Феликсова на первых ролях свежеиспеченные бриоши, но и шеф Александр Маслов не отстает: утреннюю классику как нарядил! Блины с бычьими хвостами, пшенка на топленом молоке с гребешками, глазунья — и та из утиных и цесариных яиц.
Морской пр., 29
Flor
У яркого молодого шефа Алексея Филина меню завтраков начинается с мартини и шафранового брюта, и такой настрой на буржуазное утро как нельзя кстати. Потому что дальше последуют хамон с воздушным пармезаном, пашот с креветками, сырники с вишней и красная икра, которую заказывают ложками.
Рубинштейна ул., 14
Frantsuza Bistrot
Начинать день на Петроградке будто ты на Монмартре приезжают к Французу — так коллеги зовут шефа Ивана Фролухина из Frantsuza Bistro (Duo Band). Он готовит киши и омлеты — с крабом или с бри, круассаны, френч тосты и шедевральные трюфельный крок-месье и пашот с утиным бифштексом и пармезаном.
Адмирала Лазарева наб., 22
Hamlet + Jacks
Гости настолько хотели начинать день именно в этом ресторане, что на 7-м году жизни ему пришлось сдаться и ради завтраков начать открываться на два часа раньше. В меню каши — гречневая со сморчками и манная с бананом, скрамблы, блины, сырники и всеобщий дарлинг — докторская колбаса со шпинатом и яйцом.
Волынский пер., 2
Lou Lou
Французский ресторан c богатыми ранними завтраками — петербургский дебют от московской ресторанной группы Alba Group. Тосты и драники — с крабом, скрэмбл — с рикоттой и черной икрой, крок-мадам — с итальянской мортаделлой, а захоти вы чаю, могут и японскую липу заварить.
Вязовая ул., 8
Marso Polo
В траттории Антонио Фреза завтраки на итальянский манер: на тосканском гриле жарят яичницу с артишоками, рикотту из своей сыроварни взбивают на запеканку и как всегда не жалеют деликатесов: омлет — с анчоусами, круассан — с ндуей, а вафли тиджелле со страчателлой и ветчиной кулателло.
Грибоедова наб., 2В
Mina
В итало-ливанском ресторане сценарий завтрака выбираешь сам. Колоритный — с шакшукой по рецепту шеф-повара Джильберто Нассера. Роскошный — с шампанским и бенедиктом с красной икрой или черным трюфелем. Или быстрый: круассан, апельсиновый фреш и чай или кофе подают как комбо.
Спортивная ул., 2
Nothing Fancy
Говорят, ничего особенно, а бронировать места на завтрак нужно — настолько в сети ЗОЖ-бистро во главе с шефом-вундеркиндом Романом Киселевым они популярны. Есть конструкторы из яиц с добавками, авокадо-тосты, каши и совершенно прекрасные хоткейки из рикотты с черничным конфитюром.
Социалистическая ул., 21
Sea, Signora
Рыбный ресторан Антонио Фреза сделал завтраки с акцентом на сифуд и средиземноморскую dolce vita. За первое отвечают яичница с боттаргой, круассаны с палтусом и лепешки пьядины с брезаолой из тунца и анчоусами. За второе — запеченные устрицы и утренние коктейли во главе с беллини.
Большая Морская ул., 30
Zoe
Главные в кафе Zoe — дофаминовые булочки пекаря Максима Бабича (ex-«Футура»), но завтраки тоже вызывают прилив гормонов счастья. Особенно если это овсянка с шоколадным шисо и манговым сорбетом, матча-панкейки с инжирным компоте или шпинатный омлет с форелью и лисичками.
Радищева ул., 29
«Спэшл»
Завтраки не только вкусные, но и действительно полезные. «Спэшл» — социальная кофейня транзитного трудоустройства фонда «Анна помогает», и заказывая здесь английские сконы, голландские панкейки, тост и вег-капучино, вы тоже помогаете — выпускникам детских домов обрести профессию.
Большая Конюшенная ул., 4/6/8
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