7 лучших новых ресторанов за городом

Лесная кухня, Дом творчества композиторов в Репине, дичь и файндайнинг у Финского залива — нужны ли еще поводы выбраться из Петербурга? В рамках ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» редакция «Собака.ru» выбрала 7 лучших загородных ресторанов. Представляем номинантов!
Eclipse Classic
К 2022 году сенсационный файндайнинг Eclipse (отделка золотом, подача сетами) сменил вектор с модернизма на классику, но эстетика, выделка и качество продуктов остались высококлассными. Новый бренд-шеф Артем Фадеев, правая рука ex-шефа Сергея Фокина, теперь тут запекает конкильони с рагу из утки, говядину Веллингтон и жульен из мидий.
Приморское ш., 424
Forest Hill
В Охта парке «Чехов груп» Владимира Любомирова вырастила фандайнинг, где haute cuisine базируется на богатой почве локальности. Шеф-повар Филипп Ваганов работает с местными промысловиками, из черничного мармелада делает ежей на 3d-принтере, судака подает в трех текстурах, оленя — с соленым мхом, а мильфей — с еловой карамелью.
Людмилы Кедриной ул., 2, Мистолово
Hvoy
В прогрессивном сафари-отеле We Lodge с бунгало на сваях и арт-объектам класса Никола-Ленивца ресторан лесной кухни уровню не уступает. Паштет с жимолостью и олень Веллингтон, завтраки с датскими панкейками, а ведь еще рядом джин-бар Ильи Астафьева (Gin Tonic) ждет!
Медное озеро
Meat_Coin Country Club
Мясной ресторан от компании «Мясоet», происхождением уходящий к турецкой команде легендарного salt bae Нусрету Гекче, настолько хорош, что сначала его экспортировали в Москву, а теперь и в Комарово. Для драгоценных стейков (то есть и буквально, в золоте 999 пробы) и кебабов тут целая резиденция с внесезонной террасой и видами на залив.
Приморское ш., 466
Muze Garden
Ресторан бизнесвуман Сюзанны Мусаевой в конструктивистском Доме творчества композиторов в Репине — главный светский спот конца лета-2022. Меню, где лосось идет со смородиновым винегретом, а томаты — с огуречным желе, стильные шезлонги и самый любимый городской арт-маркет «Из профессорской квартиры», побывавший тут в гостях.
Приморское ш., 471
«Бор 812»
Клуб с парными 8 видов с 2020 года знали только банные энтузиасты, пока в местный ресторан с Камчатки не схантили шефа-вундеркинда Сергея Постникова: в его CV White Rabbit, Erwin и «Северяне» (Москва). Гребешок с яблочным шисо, краб с кокосовой аджикой, осьминог с сулугуни — с любимым сифудом Постников творит чудеса.
Приморское ш., 385
«В чаще»
За год, что ex-рестораном «Чаща» в Охта парке занялась Ксения Бабина, он прирос кулинарной студией, пирсом и даже грядками. Новый шеф-повар Александр Скворцов (Chin Chin Cafe, Italy) «В чаще» теперь готовит тартар из оленины и ладожского судака по-польски, а шеф-барледи Дарья Егорова — коктейли на тысячелистнике и бузине.
Людмилы Кедриной ул., 20/2, Мистолово
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022 «Тинькофф» — генерального партнера премии
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