7 лучших новых ресторанов за городом

Meat_Coin Country Club

Мясной ресторан от компании «Мясоet», происхождением уходящий к турецкой команде легендарного salt bae Нусрету Гекче, настолько хорош, что сначала его экспортировали в Москву, а теперь и в Комарово. Для драгоценных стейков (то есть и буквально, в золоте 999 пробы) и кебабов тут целая резиденция с внесезонной террасой и видами на залив.

Приморское ш., 466