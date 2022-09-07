8 лучших новых ресторанов 2022 года

В 2022 году премия «Что Где Есть в Петербурге» поддерживает ресторанную отрасль особенно объемно: номинантов — почти 200! Встречайте 8 лучших новых проектов города, заменивших нам музеи и галереи, музыкальные фестивали и недели моды. Французское бистро Дмитрия Блинова, итало-ливанский ресторан Арама Мнацаканова и сифуд Мурада Бердиев: голосуйте за любимого номинанта на сайте премии — делать это можно каждые сутки один раз за одного кандидата в номинации.
Ante seafood&bar
Чтобы сорвать джекпот в растущем гастрокластере района Пески, файндайниг собрал все козыри. Локация в деловой «Невской ратуше», продюсерский гений основателей italy&co. Тимура Дмитриева и Михаила Соколова, кухня главы Duo Band Дмитрия Блинова. От его кальмара с чоризо и рапанов с грибами до птиц-сауэров в баре — все ставки выигрышные.
Дегтярный пер., 11А
Frantsuza Bistro
О французском ресторане Duo Band чаще всего говорят, что он лучше, чем многие парижские. Не удивительно, ведь шеф-повар заведения Иван Фролухин и учеником Алена Дюкасса побывал, и прошел школу у Дмитрия Блинова. Террин из фуа-гра, пате крут, беф бургиньон и гратен дофинуа от Фролухина хоть сейчас на «Золотой Бокюз», а то и в Лувр.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Giallo
Итальянское необистро от команд Ezo Izakaya, italy&co. и Александра Сысоева. Они и так собирают светский Петербурга на ура, а вместе у них явка зашкаливает: здесь магнитят неклассическими пиццами и пастами (равиоли — с уткой и угрем!), коллекционными объектами дизайна, коктейлями — только негрони 6 видов, фонотекой и винотекой.
ул. Восстания, 16
Mercado del Sol
Дуэт гастропродюсера Алены Мельниковой (Crevette, Chocolatheca) и ресторатора Марка Лапина (Mio) дебютировал с рестораном Grecco и закрепил успех, эффектно перезапустив ресторан на Белинского. То же Средиземноморье, но акцент на Испанию: хамон, паэлья, сифуд на хоспере. Плюс фирменная дольче вита: диджеи и аутфиты, танцы и коктейли.
ул. Белинского, 5
Mina
Концепцию итало-ливанского ресторана с духом Бейрута середины XX века Арам Мнацаканов опробовал в Москве, сорвал овации и повторил на Крестовском острове. Бренд-шеф Джилберто Нассер отвечает за голубцы малфуш мехши и стейк тальята ди манзо, шеф-пиццайоло Мануэль Сурачи — за пиццу на левантийской лепешке манакиш.
Спортивная ул., 2
Mio
Нарядный итальянский бистро-бар Марка Лапина. Сын основателя Ginza Project Вадима дело отца продолжает на сверхскоростях, но здесь сделал ставку на патриарха — шефа Франческо Барбато из именного Francesco. Карпаччо из марлина, осьминог Alla Luciana, соте из мидий Alla Pirata, филетто Россини — еда у дона-повара харизматичная как он сам.
Казанская ул., 3А
Mon Сhouсhou
Французский ресторан Анастасии и Дмитрия Решетниковых получился как и их первый винный бар Zazazu: тоже с игривым названием и очень элегантный — настолько, что даже компиляция пикников кисти Руссо и Ватто смотрится изящно. В меню такая же великая классика: луковый суп и пом-дофин, улитки по-бургундски и вся мыслимая шампань.
Караванная ул., 3/35
Porto 19
Рыбный ресторан шеф-повара Мурада Бердиева: у брата Арслана в его хитовом Birch он стоял по правую руку, а тут вышел на первый план. Из тунца у него — татаки и карпаччо, с лососем — пирог, премиальный фиш-н-чипс подает на рыбьей коже. Также в морском бинго участвуют светильник-коралл, устрицы (с конфетой-жемчужиной!) и белые вина.
Большая Зеленина ул., 19
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022 «Тинькофф» — генерального партнера премии
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