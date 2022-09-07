8 лучших новых ресторанов 2022 года

Frantsuza Bistro

О французском ресторане Duo Band чаще всего говорят, что он лучше, чем многие парижские. Не удивительно, ведь шеф-повар заведения Иван Фролухин и учеником Алена Дюкасса побывал, и прошел школу у Дмитрия Блинова. Террин из фуа-гра, пате крут, беф бургиньон и гратен дофинуа от Фролухина хоть сейчас на «Золотой Бокюз», а то и в Лувр.

наб. Адмирала Лазарева, 22