Вулканическое вино, слоеный куб и 50-килограммовый тунец: ресторанный дайджест

Фестиваль бельгийского пива, 50-килограммовый тунец, блюда из Неаполя и Бейрута по фамильным рецептам итало-ливанского шефа в сопровождении вулканического вина: по еженедельной традиции «Собака.ru» собрала самые интересные гастрономические события Петербурга.
Сет из первых овощей и последних фруктов в кафе «Мечтатели»
С началом осени шеф Виталий Папп постарался собрать для нас все самое сезонное — о чем мы пока не успели забыть и то, к чему еще не привыкли. Соленый арбуз с сальсой из томатов, теплый салат из инжира, груши и креветок, оленина с романеско и кофейным кремом сменятся комбучей из водорослей и кардамона, чтобы освежить рецепторы, а сразу за ней —десерты. В каждом сете Папп филигранно работает с «несладким» сладким: в этот раз в тесто для брауни добавляет соевый соус, а сверху выкладывает слегка вязкие и очень сладкие слайсы желтой свеклы.
Кубические десерты в «Слое»
До конца недели можно успеть попробовать именинные десерты пекарни. До 5 сентября в «Слое» готовят сразу два цветочных спешла: куб с кремом на основе розовых лепестков и цветочной воды в паре с конфитюром из свежей сливы и белый десерт такой же формы, в основе которого кранч с жасминовым чаем и миндальный бисквит.
Невский пр., 136; ул. Маяковского, 3; Московский пр., 49; Свердловская наб, 44
Belgian beer weekend
Праздник души (=праздник пива) устраивает команда Dreamteam в брассерии «Траппист». Фестиваль стартует 2 сентября — будут устричный маркет и музыканты, на следующий день (суббота) при нас на специальных открытых очагах приготовят морепродукты, а в 21:00 покажут салют. Закрывать Belgian beer weekend предстоит атлантическому марлину — огромную рыбину будут разделывать и подавать в качестве спешл-блюда.
Радищева, 36
Музыкальная программа кабаре «Шум»
Когда гость жалуется, что заведение не найти без вывески, в Петербурге может произойти такое. В сети нашлась только надпись «САЛАТЫ», но зато теперь гораздо легче идентифицировать входную дверь кабаре, за которой в эти выходные ожидается серьезная программа. В пятницу, 2 сентября, свои версии русских и зарубежных хитов продемонстрирует участник проекта «Голос» Константин Битеев, а после Дима Мидборн из московского проекта «Интурист» (экс-басист группы On-The-Go) выступит под бас-гитару и драм-машину. В субботу, 3 сентября, актер МДТ Егор Аверин в дуэте с артисткой Дарьей Дельман даст музыкальный концерт с чтением стихотворений. А с 22 часов начнется англоязычный коктейль из блюза, рок-н-ролла и пост-рока от группы Shirra.
ул. Маяковского, 52
Бранч в Algorithm
Поп-ап проект Privoz снова в Петербурге и снова в кофейне Algorithm. 3 сентября будет берлинский бранч: с 11 играют диджеи и работает меню с корни-догами и кукурузой гриль, картофельным гратеном, инжирным френч-тостом и донером с креветкой, печеной морковью и хумусом.
Казанская, 26/27
Цикл бесплатных лекций в «Ферме Бенуа»
Образовательную функцию снова взял на себя ресторан «Ферма Бенуа». В рамках 7 сезона выставочного проекта BENUA ART GARDEN здесь устроят бесплатные лекции, экскурсии и кинопоказы. 6 сентября, например, краевед и исследователь Дмитрий Графов расскажет об уникальной операции ленинградских метростроителей, которые провели тоннели через зону «Размыва», а 10-го искусствовед Анастасия Пронина проведет экскурсию «Утраченный русский Кембридж: парк Лесотехническая академия». Регистрация на мероприятия открыта.
Тихорецкий пр., 17
Ливанская долма с говядиной и травами
Фестиваль Nativa в R14
Любимый фестиваль фамильной кухни, который с 2018 года устраивает Арам Мнацаканов, в этот раз пройдет 8 сентября в панорамном ресторане R14. Шеф-повар Джильберто Нассер готовит к ужину блюда по рецептам своей семьи – из Неаполя и Бейрута. К длинной и тонкой ливанской долме, салату Фаттуш из овощей и хлеба, томленной около 6 часов голени ягненка и фисташковому тирамису предусмотрены вулканические вина — из небольшой винодельни в Кампании (их 500-летние погреба вырублены в массиве известнякового туфа) или со склонов вулкана Этна.
ул. Академика Павлова, 5
50-килограммовый тунец в Lou Lou
9 сентября шеф-повар ресторана Михаил Кучма ( «Сыроварня», «Simach в Поляне») устроит большой ужин, на котором разделает 50-килограммового тунца и представит спешл меню на его основе — сашими, карпаччо с томатом, севиче с юдзу, авокадо и малиной, татаки с авокадо и арбузом, стейк со спаржей. Весь сет будет доступен до 14 сентября.
Вязовая улица, д.8
Хот-доги в Marius
«Пивной ресторан без хот-догов — нонсенс», — подумал шеф Александр Богданов и сделал целое меню с сосисками и топингами на выбор — с кремом на основе швейцарского сыра раклет и пармезаном, с датской горчицей, беконом и сальсой или с кремовым авокадо и вялеными томатами, каждый из которых сервируют в поджаренные пышные бриоши. Попробовать хот-доги можно с 1 сентября по 22 сентября.
ул. Марата, 11
Черный трюфель в Zazazu
Из Пьемонта прямиком на улицу Рубинштейна прибыл свежайший черный трюфель — сейчас самый сезон в городке Альба. До 10 сентября в винном баре Zazazu будут подавать яйца кокот с сыром фонтина, домашнюю итальянскую пасту фальолини, все тщательно сдобрив драгоценным грибом.
Рубинштейна, 23
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