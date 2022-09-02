Вулканическое вино, слоеный куб и 50-килограммовый тунец: ресторанный дайджест

Сет из первых овощей и последних фруктов в кафе «Мечтатели»

С началом осени шеф Виталий Папп постарался собрать для нас все самое сезонное — о чем мы пока не успели забыть и то, к чему еще не привыкли. Соленый арбуз с сальсой из томатов, теплый салат из инжира, груши и креветок, оленина с романеско и кофейным кремом сменятся комбучей из водорослей и кардамона, чтобы освежить рецепторы, а сразу за ней —десерты. В каждом сете Папп филигранно работает с «несладким» сладким: в этот раз в тесто для брауни добавляет соевый соус, а сверху выкладывает слегка вязкие и очень сладкие слайсы желтой свеклы.