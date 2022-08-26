Книжно-винный фестиваль, безлимитный арбуз и джелато с солодом: ресторанный дайджест

Книжно-винный фестиваль: Masters Bookstore в «Футуре»

С 26 по 28 августа территорию «Ленполиграфмаша» возьмут в оборот магазин Masters Bookstore и бистро «Футура», чтобы провести фестиваль с мастер-классами и живыми выступлениями. На месте презентуют новый книжный, который скоро откроется на Б. Зелениной ул., и Yellow Map — карту, объединяющую около 50-ти дружественных мест, среди которых культурные площадки, кафе и рестораны, а бонусом — аудиоэкскурсия от нашего колумниста и архитектурного критика Марии Элькиной.

В пятничной программе: диджейский сет и вино, а в субботу будут чтения книги Флориана Иллиеса «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства», джазовый концерт и спецгость — винодел Костя Наумов. Вход свободный!