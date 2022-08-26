Книжно-винный фестиваль, безлимитный арбуз и джелато с солодом: ресторанный дайджест

Книжно-винный фестиваль, джелато с солодом и ферментированным кофейным зерном и безлимитный арбуз на 18-м этаже гостиницы: рассказываем о гастрономических событиях Петербурга в ресторанном дайджесте.
Книжно-винный фестиваль: Masters Bookstore в «Футуре»
С 26 по 28 августа территорию «Ленполиграфмаша» возьмут в оборот магазин Masters Bookstore и бистро «Футура», чтобы провести фестиваль с мастер-классами и живыми выступлениями. На месте презентуют новый книжный, который скоро откроется на Б. Зелениной ул., и Yellow Map — карту, объединяющую около 50-ти дружественных мест, среди которых культурные площадки, кафе и рестораны, а бонусом — аудиоэкскурсия от нашего колумниста и архитектурного критика Марии Элькиной.
В пятничной программе: диджейский сет и вино, а в субботу будут чтения книги Флориана Иллиеса «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства», джазовый концерт и спецгость — винодел Костя Наумов. Вход свободный!
|наб. Карповки, 5
10 лет Af Brew
Главные локальные пивовары стали совсем взрослыми! 27 августа с 14 часов команда отмечает 10 лет и закатывает грандиозную вечеринку. Тарталетки с оливье и икрой, окрошка, сосиски в тесте и настойки от рюмочной «Хоровод», мраморная говядина и картофель фри с трюфелем от All Grain, джелато (темный солод, ваниль и ферментированное кофейное зерно) в фуд-зоне — привет ежегодному фестивалю Lobotomy Day.
|Курляндская, 48
Завтраки в Merula Terra
27 августа в 12 часов шеф Никита Сечин представит новые ближневосточные завтраки в Merula Terra. Cборные и сытные сеты — каждый с акцентом на свое направление: в турецком к омлету добавляют печеные перцы и кебаб, в персидском — харисса и нут с заатаром, а ливанский подают с хумусом, булгуром с куркумой и сыром лабне. На десерт — арабские кнафе из теста катаифи, запеканка с корицей, свежим инжиром и соусом из халвы. Доступно каждый день с 12:00 до 16:00.
|Марсово поле, 7
BBQ в «Ларисочной»
27 августа отправляемся в Комарово на спешл-барбекю меню в «Ларисочную». Будут готовить крылышки в пряном маринаде и свиные ребра, запекать баранью ногу со сливовым чатни, солить лисички и подавать огурцы кимчи.
|2-я Дачная ул., 3
Аперитивный сет в Big Wine Freaks
С четверга по субботу с 18:00 до 20:00 «Фрики» разливают по бокалам модную Шампань от небольших хозяйств, а к ним дают тарелку закусок от шефа Ильи Татаринова, которые меняются каждую неделю. Сейчас — чашка гаспачо, оладьи с икрой и сезонные томаты.
|Инструментальная ул., 3В
Выставка в шоколадном ателье «Птицы»
30 августа «Птицы» и фотохудожница Вэл Рэй откроют выставку, вдохновленную сказкой Андерсена «Принцесса на горошине» (все работы продаются). В программе — велком-дринк, танцевальный перформанс и много красивых конфет. Фото можно посмотреть до 11 сентября.
|наб. канала Грибоедова, 96
Воскресный азиатский бранч в «Гранд Отеле Европа»
28 августа завершаем летний сезон роскошным (безлимитным!) бранчем в «Гранд Отеле Европа». Всего представят около 50 блюд: роллы, сашими, морские ежи, курицу в кисло-сладком соусе, креветки в соусе абалон, утку по-пекински с блинчиками и массу десертов. Столы будут ломиться!
|Михайловская ул., 1/7
Гастрономический ужин в «Счастье» на Петроградской
Теперь «Счастье» выглядит иначе! Появились мраморные мозаики на полу, зеркальная гостиная и отдельный зал с винилом. Проинспектировать обновления можно во время винного ужина 26 августа. В сете из 5 курсов — тапенада из оливок тонде и анчоусов, молодая свекла с кремом из кокоса и горгонзолы, тигровые креветки в белом вине, говяжье ребро в соусе демиглас и фермерские томаты.
|Большой проспект П.С., 88
Закат в ресторане F11
Если этим летом вам не удалось проводить закат с лучшим видом на Петербург, есть шанс исправиться! 27 августа на 18-м этаже гостиницы «Азимут» пройдет вечеринка, в лайн-апе которой джаз-каверы и этническая электронная музыка, полароидные снимки на память и безлимитный арбуз, велком-коктейль и блюда от шефа.
|Лермонтовский пр., 43/1
Испанский карнавал и итальянская дольче вита
27 августа рестораны Salone и «Ателье» Михаила Соколова и Тимура Дмитриева (italy&co) отмечают дни рождения. На Лахтинской развернут испанский карнавал: поставят бар с маргаритой на улице и приготовят стриплойн с трюфельным соусом и сальсой под бодрое музыкальное сопровождение. А на Фонтанке будут резать парму, открывать устриц и морских ежей, готовить пасту в голове пармезана и разделывать целого тунца на стейки и крудо прямо в центре зала.
|Лахтинская, 8; наб. Фонтанки, 30
Cava и «На Вина»
27 августа двор «Винного склада» превратится в танцпол с тропической электроникой и тремя (!) барами, а вся зона внутри перейдет в релакс-формат с авангардным вином.
|Инструментальная, 3в
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